Мятежный капитан угрожает Норвегии
№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Олег УТИЦИН ]
Осенью 2005 года в Баренцевом море неподалеку от Шпицбер-гена траулер «Электрон» попыталась задержать норвежская береговая охрана - за нарушение правил рыболовства.
Нормы поведения в этих водах и контроль над ними со стороны государств настолько запутаны, что даже юристов, которые могли бы в них разобраться, в мире единицы. А уж куда там капитану Яранцеву. Но, скорее всего, он точно знал, что если его судно норвежцы задержат, то волокита с его освобождением и судебные тяжбы затянутся на несколько лет. А может, просто из чисто российского гостеприимства капитан «Электрона», когда к нему на борт поднялись двое норвежских инспекторов, повез их в Россию.
Чужеземная береговая охрана на своих катерах гналась за «Электроном» целый день. А по прибытии в Мурманск зарубежных гостей отправили домой.
Тем не менее на родине Яранцева обвинили в незаконном лове водных животных и незаконном лишении свободы земноводных инспекторов другой страны.
Прокуратура требует приговорить капитана к трем годам лишения свободы условно, оштрафовать на 300 тысяч рублей и лишить права занимать капитанский мостик на рыболовецких судах в течение двух лет.
Яранцев не согласен. Мало того, он пригрозил Норвегии Международным судом в Гааге: «За себя и за свою команду я буду требовать компенсацию, исходя из того, что у нас прервался рейс, что были нарушены наши права, нам угрожали применением боевого оружия», - заявил в зале суда отважный капитан.
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