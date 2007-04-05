Мятежный капитан угрожает Норвегии

Осенью 2005 года в Баренцевом море неподалеку от Шпицбер-гена траулер «Электрон» попыталась задержать норвежская береговая охрана - за нарушение правил рыболовства.

Нормы поведения в этих водах и контроль над ними со стороны государств настолько запутаны, что даже юристов, которые могли бы в них разобраться, в мире единицы. А уж куда там капитану Яранцеву. Но, скорее всего, он точно знал, что если его судно норвежцы задержат, то волокита с его освобождением и судебные тяжбы затянутся на несколько лет. А может, просто из чисто российского госте­приимства капитан «Элект­рона», когда к нему на борт поднялись двое норвежских инспекторов, повез их в Россию.

Чужеземная береговая охрана на своих катерах гналась за «Электроном» целый день. А по прибытии в Мурманск зарубежных гостей отправили домой.

Тем не менее на родине Яранцева обвинили в незаконном лове водных животных и незаконном лишении свободы земноводных инспекторов другой страны.

Прокуратура требует приговорить капитана к трем годам лишения свободы условно, оштрафовать на 300 тысяч рублей и лишить права занимать капитанский мостик на рыболовецких судах в течение двух лет.

Яранцев не согласен. Мало того, он пригрозил Норвегии Международным судом в Гааге: «За себя и за свою команду я буду требовать компенсацию, исходя из того, что у нас прервался рейс, что были нарушены наши права, нам угрожали применением боевого оружия», - заявил в зале суда отважный капитан.