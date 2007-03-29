Школа русского реализма в цветах криминала

Как мы уже сообщали, в России вырос спрос на произведения отечественных художников конца XIX века. Платят за такие картины до 100 тысяч долларов. Порой оказывается, что покупка - всего лишь подделка.

Как следует из обвинительных документов прокуратуры, Татьяна Преображенская вместе с супругом и другими фигурантами еще в 2003 году договорились покупать на западных аукционах работы европейских мастеров. Потом нелегально перевозить их в Россию, подделывать подписи художников, пририсовывать новые детали в пейзажах и выдавать за работы таких мастеров русской реалистической школы, как Айвазовский, Маковский, Киселев.

Подлинность подделок подтверждалась экспертными бумагами из цент­ра имени Грабаря.

Обвиняемые не признают свою вину.

Как сообщил нашему корреспонденту адвокат Владимир Жеребенков, обвинение считает, что «преступная группа» сложилась в 2003 году.

- Но уже в ходе следствия экспертиза показала, что «липовые» подписи и дополнения к проданным картинам были исполнены 10, а то 50 лет назад. Когда мои подзащитные еще пешком под стол ходили. Мы хотели уточнить данные такой экспертизы, но следствие нам отказало.

Почему известные антиквары не смогли установить, что перед ними подделки?

На рынке старинной живописи начался передел, очень многие олигархи стали проявлять интерес к искусству и при покупке действовать не всегда чистыми методами. Известны случаи, когда у человека покупали подлинник, несли художникам, которые делали с него копию, а потом эту копию несли на экспертизу. Та, естественно, не подтверждала оригинал, и продавцу вменяли иск. И ему, чтобы не порочить свое честное имя, приходилось откупаться. Наш российский рынок не предусматривает цивилизованных правил игры. К сожалению…