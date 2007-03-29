Выстрел в сердце

Информация пришла в редакцию, когда верстался этот номер. Пуля неустановленного пока снайпера пробила сердце Курочкина, прошла навылет и ранила в живот конвойного милиционера. Винтовку уже нашли. Одни источники называют Максима русским бизнесменом, исполнительным директором «Российского клуба» в Киеве, другие - бандитом и Бешеным Максом (по аналогии с героем Мела Гибсона из кинотрилогии «Мэд Макс»). Сам он в зале Святошинского суда украинской столицы называл себя просто «мессия, он же - сын Бога». И с пылкой откровенностью там же во всеуслышание признавался в любви к девушке Юлии. А суду хотелось услышать другие признания - об участии Курочкина в двух эпизодах вымогательства на территории Украины. В ответ Максим призвал судей «вести себя порядочно». Кроме того, он просил изменить ему меру пресечения (выпустить из-под стражи), чтобы обеспечить собственную безопасность.

Ранее его безопасностью на Украине занимался начальник охраны бизнесмена Андрей Харчишин. Был убит 17 марта вместе с приятелем 60 выстрелами из автоматического оружия на трассе около села Плюты в Обуховском районе Киевской области.

«Российский клуб», директором которого являлся Курочкин, был создан в 2004 году при участии правительства Украины для налаживания взаимоотношений между украинским и российским бизнесом.

В интересах этого бизнеса оказался днепропетровский рынок «Озерки», битва за который между неустановленными криминальными элементами длится уже более двух лет. После того как контроль над этим лакомым торговым местом попытались установить около 200 налетчиков, буквально через пару дней Максима Курочкина чуть не взорвали. Были ранены двое его телохранителей.

Курочкин был арестован в аэропорту «Борисполь» в ноябре 2006 года, куда прилетел по просьбе директора рынка Владимира Воробьева (Воробьева неизвестные убили в декабре). Теперь - очередь Курочкина.