Автоворы и вор Авто

Одними из жертв стали послушники монастыря «Оптина пустынь», откуда злодеи украли автокран МАЗ. Кражи спецтехники во всей России осуществлялись по одному сценарию, будто срисованному под кальку. В Москве только за первую половину прошлого года угнали 29 КамАЗов и 32 единицы другой спецтехники. В Самарской области не так давно - несколько автопогрузчиков, пневмо-каток и косилку.

Группировка, которую в Подмосковье обезвредили представители ГУ МВД России по ЦФО, специализировалась в основном на МАЗах, КамАЗах и других «большегрузах». В структуру входили три банды выходцев из Грузии, не без участия братьев славян. Они действовали слаженно и четко распределяли роли между собой. Одна команда получала заказы от потенциальных покупателей, присматривала в Московском регионе идентичную технику. Затем передавала наводку другим. Боевики ловили выбранный экземпляр на трассе, просили водителя подбросить «здесь рядышком». А в назначенном месте подельники вытаскивали шофера из кабины, волокли в лес, заклеивали рот скотчем, привязывали к дереву. Третья банда, которая готовила документы на машину и меняла номера агрегатов, занималась и перегоном техники покупателю. Машины, как правило, направляли в бывшие республики СССР.

Руководили бандитами граждане Пиралиев, Джафаров и Камкия. Их деятельность запечатлена в 38 томах уголовного дела. В них - 30 доказанных эпизодов преступной деятельности, в том числе разбойные нападения, тайные хищения автотранспорта, подделка агрегатов транспортных средств, печатей, штампов и документов, приготовление к незаконному перемещению через таможенную границу РФ. Подобные преступления на юридическом языке называются «хищения автотранспорта путем разбойных нападений».

В ходе расследования выяснилось, что подсудимыми и неустановленными следст­вием лицами только с 2001 по 2004 год в Абхазию, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан было незаконно переправлено не менее 150 единиц спецтехники, грузового и легкового автотранспорта. Для их перегона требовались серьезные документы. Их делали сотрудники милиции и МРЭО Москвы, Воскресенска и Воронежа. В отношении этих людей в Генпрокуратуру Рос­сии направлены документы для выделения дела в отдельное производство. Но Истринское дело - вовсе не последний и окончательный удар по угонщикам спецтранспорта.

В Екатеринбурге, по данным сотрудников УБОП, подобной бригадой руководил скульптор Роман Фениди. Его команда угнала две бетономешалки, два лесовоза, автокран и 15 престижных иномарок. Одного из представителей этой команды, Роланди Гамсахурдиа, задержали в Челябинске. И он сразу же сказал товарищам по камере, что является двоюродным братом экс-­президента Грузии Звиада Гамсахурдиа.

По данным оперативников местного УБОП, почти два года группа работала на известного вора в законе по прозвищу Авто. По словам представителей МВД, среди воров в законе много Авто, нехороших и разных. Но Авто Сухумский (Автондил Ломидзе) был убит в 1998 году. Другой, Автондил Автонадзе, недавно был задержан украинскими правоохранителями за ношение оружия и хранение наркотиков. При задержании этот Авто отказался подтвердить свое воровское звание, так что будет разжалован из элиты преступного мира. Выходит, что, скорее всего, речь идет об Автондиле Кобешевидзе, которого в Екатеринбурге пару месяцев назад приговорили к 12 годам лишения свободы совсем по другому делу - за организацию преступной группы, «разводившей лохов» на местном рынке «Таганский ряд». Но показаний против него задержанные угонщики давать не стали.

Старший следователь следственной части Главного управления МВД России по ЦФО, полковник юстиции Олег Шипунов считает, что едва ли вор Авто один держал под контролем все подобные криминальные операции в России.

- Хотя я не исключаю, что осужденный Камкия был знаком с Кобешевидзе, - говорит Олег Шипунов. - Криминальное сообщество переходит на узкие специализации. Так что на воровских сходняках и в зонах происходит не только обмен опытом, но прежде всего - раздел территорий, на которых должны работать группировки, курируемые определенными ворами. Когда такие регионы поделены, смотрящие оказывают этим командам определенную помощь.

На днях в Россию прибывают представители правоохранительных органов из Казахстана. Они обнаружили у себя 50 машин спецтехники, угнанной из России…