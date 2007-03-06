//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Рейдер рейдеру глаз не выклюет

Как отличить «белого» рейдера от «серого»

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Рейдер рейдеру глаз не выклюет

От Ост-Индии до Рузы

Не случайно нынче вовсю колотит Краснодарский край и город Сочи, и совсем не по техническим причинам отключалась в конце января канатная дорога на Красной Поляне. Сегодня ее уже называют иначе – «Золотая Поляна». Земля в этих краях вдруг начала стремительно дорожать, после того как было объявлено, что Сочи станет столицей зимних Олимпийских игр 2014 г. До зимней Олимпиады еще 7 лет, а тут такие разыгрываются страсти и захваты…

В Подмосковье тоже жарко: под нажимом общественности в Рузском районе в отношении Василия Бойко (ЗАО «Вашъ финансовый попечитель») расследуется сразу 3 уголовных дела. Бойко в России называют «классическим рейдером». От его кипучей деятельности в районе пострадали более 800 человек.

Кто же такой рейдер? В США так обозначают корабль, перехватывающий коммуникации противника. Рейдером кличут налетчика на банки. А поглотителей компаний называют просто акулами.

История рейдерства насчитывает не одно столетие. Оно появилось на свет вместе с акциями, когда возникла возможность поглощения компании помимо воли ее владельца. Один из красноречивых исторических примеров – попытка захвата французской Ост-Индийской компании некими авантюристами.

Под рейдерством в России подразумевают недружественный захват собственности успешных предприятий путем инициированного конфликта. Жертвами рейдеров становятся организации и предприниматели, имеющие в собственности хоть сколько-нибудь значимое имущество. Рейдерским атакам подвергаются и крупные промышленные гиганты, и исследовательские институты, и банки.
Советник председателя Конституционного суда, генерал Владимир Овчинский (ранее он возглавлял российское отделение Интерпола) рассказывает, что доходы от рейдерст­ва во много раз превосходят «навар» от продажи наркотиков: потратив 1 млн. долл. на корпоративный захват компании, рейдер получает до 40 млн. долл. прибыли.

Все цвета радуги

Специалисты по корпоративным конфликтам выделяют несколько цветов рейдерст­ва. «Белое» рейдерство представляет собой скупку акций у акционеров с целью смены менеджмента либо с целью шантажа и последующей перепродажи пакета тому же руководству по цене, превосходящей его стоимость. «Черное» – заключается в захвате предприятия на основе судебных решений и регистрационных документов. Опасная тенденция последнего времени – это появление «серых» рейдеров, использующих для захвата оба пути. Наиболее яркий пример – случаи с акционерными обществами, когда первоначально скупается небольшой пакет акций, дающий доступ ко всей информации о предприятии: финансовой деятельности, составе акционеров.

В конце 2004 г. возникла новая разновидность акульего промысла, получившая название «васильковое». Объектом внимания «васильковых» рейдеров стали арендаторы земельных участков и торговых павиль­онов. Есть и другое объяснение небесно-голубому захвату: «прихватизацию» при помощи продажных сотрудников спецслужб называют «васильковым» рейдерст­вом – по цвету мундира.

Коньячку захотелось

Как это делается? Летом 2006 г. на Новокубанском коньячном заводе появились новые хозяева. «Новокубанский коньяк» – раскрученная российская марка. Предприятие поставляет на рынок 9 видов высококачественных коньяков и бренди.

До января 2006 г. держателями акций предприятия были сотрудники – около 500 человек. Но вдруг акционеры почувствовали неуемное внимание со стороны неизвест­ных личностей: они уговаривали сотрудников завода продать акции.

Гендиректор Владимир Ко­ло­миец отвергал все предложения по продаже акций. Фи­нансовое положение предприятия базировалось на огромных запасах продукции, которая складируется на заводе с 1963 г. «Новокубанское» не нуждалось в привлечении инвестиций.
Коломиец руководил заводом почти 25 лет. Переломным моментом в конфликте стало внеочередное собрание акционеров ЗАО «Новокубанское», на котором генеральный директор был… отстранен от должности, а на его место назначен новый человек. Коломийца сразило уголовное дело, которое тянулось несколько месяцев. Дело (надуманное?) было возбуждено по ст. «Лжепредпринимательст-во». Руководство коньячного завода было заподозрено в незаконном переводе активов предприятия на дочерние фирмы. Контрольный пакет акций ЗАО «Новокубанское» ушел к некой инвестиционной компании.

Анна Щерба сталась без ущерба

Еще один беспредел в Подмосковье: в Истринском районе рейдеры смогли лишить земли 140 человек. В 1992 г. из истринских угодий в коллективно-долевую собственность колхоза «Россия» (председатель Артеменков) постановлением главы администрации Истринского района А. Щербы в бессрочное пользование, аренду было передано более 1900 га земли и утвержден Фонд перераспределения главы администрации в размере 886 га.

В 2003 г. группа лиц (6 человек), не имеющая никакого отношения к колхозу «Россия», с целью захвата земель колхоза преобразовала его в ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие «Русь» (при поддержке главы района Щербы и председателя колхоза Артеменкова) и разделила между собой акции.

Позже было установлено, что площадь земель коллективно-долевой собственности колхоза «Россия» существенно уменьшилась: сельчане враз лишились 1000 га земли. Эту потерю им компенсировали выплатой смехотворных денег.

Глава земельного комитета Истринского района А. Аксе­но­ва отказалась утверждать внесенные в проект изменения, сославшись на незаконные действия председателя колхоза Артеменкова. Аксенова вмиг была уволена. В конце января дольщики – их было более 20 человек – пришли в прокуратуру Истринского района (дело не сдвигается с мертвой точки много лет). В прокуратуре удивились: «Вам же дали по 33 тыс. руб. за 2 га. Мало? В колхозе «Правда» давали по 10 тыс. Люди были счастливы».

Уголовное дело против главы района Анны Щербы, которая способствовала изъятию земель по бросовой цене, до сих пор не возбуждено.

Будут ли внесены поправки в УК РФ?

Ведомство Германа Гре­фа меж тем подготовило Кон­цепцию развития корпоративного законодательства до 2008 г. Концепция включает механизмы по борьбе с силовыми захватами предприятий и предполагает внесение изменений более чем в полтора десятка законов, а также в Уголовный и Гражданский кодексы.

Первым на очереди стоит пункт о рынке ценных бумаг. В нем будет четко прописано понятие реестродержателей акций. Сегодня акционеры зачастую не имеют на руках акций, и единственной формой под­тверждения их прав является реестр. Поэтому нередко акуле-захватчику достаточно заполучить «список», переделать его по своему усмотрению и переписывать собственность на себя. Минэкономразвития планирует разработать еще 14 законопроектов в сфере корпоративного законодательства.

P.S. Пока материал готовился к печати, стало известно, что «классический рейдер» Василий Бойко арестован и находится в СИЗО.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//Политика

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане справедливо жалуются на качество оказания услуг первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил кабмину разработать эффективное решение выявленных проблем.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//Политика

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена подавлять любые вылазки террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Глава ведомства отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Рига выбрала нового мэра

Рига выбрала нового мэра

Закончились выборы нового мэра Риги. Им стал Олег Буров. Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали Олега Бурова из фракции «Честь служить Риге». Свои голоса за данного кандидата отдали 35 депутатов.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Здоровье

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Девять возможных сигналов организма о сахарном диабете раскрыли специалисты

Медицинские специалисты из Великобритании рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о сахарном диабете. Об этом идет речь в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается назначить на должность посла США в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео. Об этом стало известно местным источникам.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой. Внучку американскому лидеру подарили сын Эрик и его супруга Лара, для которых этот ребенок стал вторым.

//Политика

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения об увольнении грузинского журналиста Георгия Габунии, в прямом эфире оскорбившего президента Российской Федерации Владимира Путина.

//Новости СМИ2

//Общество

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

В Сети раскритиковали битву помидорами, которая прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 августа. Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек, а "испорчено" было 20 тонн овощей.

//Говорят, что...

Женщины смогут работать рыбаками

Женщины смогут работать рыбаками

Не секрет, что вопреки стереотипам многие женщины увлекаются рыбалкой не меньше мужчин. Однако принятый в России ещё в 2000 г. «Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда» ограничивал им доступ ко многим рыбацким профессиям. Но скоро всё изменится.

//Говорят, что...

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Президент Украины Володимир Зеленський пытается изо всех сил надуть свой авторитет. Сосредоточивший в своих руках законодательную и исполнительную власть Незалежной бывший комик нуждается в международном признании – ему позарез нужна встреча с Владимиром Путиным.

//Говорят, что...

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

История с предложением Дональда Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию наделала в мире много шума. После резкой реакции Копенгагена Белый дом поспешил заявить, что слова президента США были всего лишь шуткой. Однако всё не так просто.

//Культура

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Первую серию мультфильма, сценарий к которому написала Дарья Донцова, планируется выпустить в октябре, сообщила во вторник председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

//Говорят, что...

«Маршал Василевский» спасает Европу от газового кризиса

«Маршал Василевский» спасает Европу от газового кризиса

Из-за активного противодействия США строительству газопровода «Северный поток – 2» в ЕС может начаться газовый кризис. Дело в том, что Киев, глядя на поддержку Вашингтона, всячески затягивает продление договора между «Газпромом» и Украиной о транзите газа после 1 января 2020 года.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Французы хотят заключить с Москвой сделку

Французы хотят заключить с Москвой сделку

Встреча 19 августа Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в летней резиденции французского президента заставила Лондон и Вашингтон нервничать. Единый западный фронт против России рушится – в Париже открыто обсуждают контуры возможной дипломатической сделки с Кремлём.

//Здоровье

Белок в моче – не всегда заболевание

Белок в моче – не всегда заболевание

Проводя общий лабораторный анализ мочи, белок проверяют обязательно, поскольку это очень важный диагностический показатель. Моча, образуемая в почках посредством фильтрации из крови, в норме может содержать белковые фракции лишь в очень малом количестве

//Здоровье

Арбуз может быть опасным

Арбуз может быть опасным

Лето – время, когда чаще всего происходят пищевые отравления, связанные с употреблением ранних арбузов и дынь. Причин тому несколько. Ранние фрукты часто содержат повышенное количество нитратов, способных вызвать серьёзное отравление. Также не всегда соблюдаются правила транспортировки и хранения.

//Здоровье

Нет боли – нет побед

Нет боли – нет побед

Со школьных уроков физкультуры мы знаем о молочной кислоте, которая раздражает рецепторы мышечных волокон. Она-де и является причиной адского состояния, когда на следующий день после добросовестной тренировки повернуться на бок в постели и то больно. На самом деле этот рассказ верен лишь наполовину.

//Спорт

Спасатель Жиго

Спасатель Жиго

Ещё недавно все кричали про «Спартак»: «Шеф, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!» Но теперь, после победы в дерби над ЦСКА (2:1), красно-белые идут 4-ми в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» всего на три очка. Да, это наш российский футбол – беспощадный и непредсказуемый.

//Общество

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети

В Сети набирает популярность мем с запястьем российского министра науки и высшего образования. Нет, на руке Михаила Котюкова не дорогущие часы. Все скромно, только как-то не вяжется с занимаемой должностью

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

Волочкова рекомендует звездам шоу-бизнеса "привести в порядок телеса"
5

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры