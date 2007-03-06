Рейдер рейдеру глаз не выклюет

От Ост-Индии до Рузы



Не случайно нынче вовсю колотит Краснодарский край и город Сочи, и совсем не по техническим причинам отключалась в конце января канатная дорога на Красной Поляне. Сегодня ее уже называют иначе – «Золотая Поляна». Земля в этих краях вдруг начала стремительно дорожать, после того как было объявлено, что Сочи станет столицей зимних Олимпийских игр 2014 г. До зимней Олимпиады еще 7 лет, а тут такие разыгрываются страсти и захваты…

В Подмосковье тоже жарко: под нажимом общественности в Рузском районе в отношении Василия Бойко (ЗАО «Вашъ финансовый попечитель») расследуется сразу 3 уголовных дела. Бойко в России называют «классическим рейдером». От его кипучей деятельности в районе пострадали более 800 человек.

Кто же такой рейдер? В США так обозначают корабль, перехватывающий коммуникации противника. Рейдером кличут налетчика на банки. А поглотителей компаний называют просто акулами.

История рейдерства насчитывает не одно столетие. Оно появилось на свет вместе с акциями, когда возникла возможность поглощения компании помимо воли ее владельца. Один из красноречивых исторических примеров – попытка захвата французской Ост-Индийской компании некими авантюристами.

Под рейдерством в России подразумевают недружественный захват собственности успешных предприятий путем инициированного конфликта. Жертвами рейдеров становятся организации и предприниматели, имеющие в собственности хоть сколько-нибудь значимое имущество. Рейдерским атакам подвергаются и крупные промышленные гиганты, и исследовательские институты, и банки.

Советник председателя Конституционного суда, генерал Владимир Овчинский (ранее он возглавлял российское отделение Интерпола) рассказывает, что доходы от рейдерст­ва во много раз превосходят «навар» от продажи наркотиков: потратив 1 млн. долл. на корпоративный захват компании, рейдер получает до 40 млн. долл. прибыли.



Все цвета радуги



Специалисты по корпоративным конфликтам выделяют несколько цветов рейдерст­ва. «Белое» рейдерство представляет собой скупку акций у акционеров с целью смены менеджмента либо с целью шантажа и последующей перепродажи пакета тому же руководству по цене, превосходящей его стоимость. «Черное» – заключается в захвате предприятия на основе судебных решений и регистрационных документов. Опасная тенденция последнего времени – это появление «серых» рейдеров, использующих для захвата оба пути. Наиболее яркий пример – случаи с акционерными обществами, когда первоначально скупается небольшой пакет акций, дающий доступ ко всей информации о предприятии: финансовой деятельности, составе акционеров.

В конце 2004 г. возникла новая разновидность акульего промысла, получившая название «васильковое». Объектом внимания «васильковых» рейдеров стали арендаторы земельных участков и торговых павиль­онов. Есть и другое объяснение небесно-голубому захвату: «прихватизацию» при помощи продажных сотрудников спецслужб называют «васильковым» рейдерст­вом – по цвету мундира.



Коньячку захотелось



Как это делается? Летом 2006 г. на Новокубанском коньячном заводе появились новые хозяева. «Новокубанский коньяк» – раскрученная российская марка. Предприятие поставляет на рынок 9 видов высококачественных коньяков и бренди.

До января 2006 г. держателями акций предприятия были сотрудники – около 500 человек. Но вдруг акционеры почувствовали неуемное внимание со стороны неизвест­ных личностей: они уговаривали сотрудников завода продать акции.

Гендиректор Владимир Ко­ло­миец отвергал все предложения по продаже акций. Фи­нансовое положение предприятия базировалось на огромных запасах продукции, которая складируется на заводе с 1963 г. «Новокубанское» не нуждалось в привлечении инвестиций.

Коломиец руководил заводом почти 25 лет. Переломным моментом в конфликте стало внеочередное собрание акционеров ЗАО «Новокубанское», на котором генеральный директор был… отстранен от должности, а на его место назначен новый человек. Коломийца сразило уголовное дело, которое тянулось несколько месяцев. Дело (надуманное?) было возбуждено по ст. «Лжепредпринимательст-во». Руководство коньячного завода было заподозрено в незаконном переводе активов предприятия на дочерние фирмы. Контрольный пакет акций ЗАО «Новокубанское» ушел к некой инвестиционной компании.



Анна Щерба сталась без ущерба



Еще один беспредел в Подмосковье: в Истринском районе рейдеры смогли лишить земли 140 человек. В 1992 г. из истринских угодий в коллективно-долевую собственность колхоза «Россия» (председатель Артеменков) постановлением главы администрации Истринского района А. Щербы в бессрочное пользование, аренду было передано более 1900 га земли и утвержден Фонд перераспределения главы администрации в размере 886 га.

В 2003 г. группа лиц (6 человек), не имеющая никакого отношения к колхозу «Россия», с целью захвата земель колхоза преобразовала его в ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие «Русь» (при поддержке главы района Щербы и председателя колхоза Артеменкова) и разделила между собой акции.

Позже было установлено, что площадь земель коллективно-долевой собственности колхоза «Россия» существенно уменьшилась: сельчане враз лишились 1000 га земли. Эту потерю им компенсировали выплатой смехотворных денег.

Глава земельного комитета Истринского района А. Аксе­но­ва отказалась утверждать внесенные в проект изменения, сославшись на незаконные действия председателя колхоза Артеменкова. Аксенова вмиг была уволена. В конце января дольщики – их было более 20 человек – пришли в прокуратуру Истринского района (дело не сдвигается с мертвой точки много лет). В прокуратуре удивились: «Вам же дали по 33 тыс. руб. за 2 га. Мало? В колхозе «Правда» давали по 10 тыс. Люди были счастливы».

Уголовное дело против главы района Анны Щербы, которая способствовала изъятию земель по бросовой цене, до сих пор не возбуждено.



Будут ли внесены поправки в УК РФ?



Ведомство Германа Гре­фа меж тем подготовило Кон­цепцию развития корпоративного законодательства до 2008 г. Концепция включает механизмы по борьбе с силовыми захватами предприятий и предполагает внесение изменений более чем в полтора десятка законов, а также в Уголовный и Гражданский кодексы.

Первым на очереди стоит пункт о рынке ценных бумаг. В нем будет четко прописано понятие реестродержателей акций. Сегодня акционеры зачастую не имеют на руках акций, и единственной формой под­тверждения их прав является реестр. Поэтому нередко акуле-захватчику достаточно заполучить «список», переделать его по своему усмотрению и переписывать собственность на себя. Минэкономразвития планирует разработать еще 14 законопроектов в сфере корпоративного законодательства.

P.S. Пока материал готовился к печати, стало известно, что «классический рейдер» Василий Бойко арестован и находится в СИЗО.