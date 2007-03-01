Маньяк из детского сада

В понедельник, 26 февраля, УВД Оренбургской области официально заявило, что «информация, распространяемая гражданами и средствами массовой информации о продолжающихся фактах серийных убийств, не соответствует действительности».

И прокуратура заверила народ: человек, подозревавшийся в убийствах и ограблениях жительниц Оренбурга, отправился вслед за своими жертвами.

Но слухи продолжают ползти по городским улицам: «Вчера порезали девушку, отняли сумку…», «Убили знакомую наших знакомых…», Нашли труп беременной женщины, а на нем записка – «Пока вы нас поймаете, мы прикончим всех»...

На самом деле органам известно лишь о четырех нападениях на молодых женщин, три из которых погибли от ножа серийного маньяка. Судмедэкспертиза показала: «почерк» всех этих преступлений одинаков. Кроме того, у погибших женщин исчезли их сумочки.

Где, как искать убийцу? И тут срочно созданная следственно-оперативная группа из сотрудников милиции и прокуратуры получила нежданный «подарок»: 5 февраля в 23.30 маньяк напал на 25­-летнюю Елену Муравлеву, войдя вслед за ней в подъезд ее дома. Получив удары в спину и грудь, девушка все-таки выжила и даже смогла описать преступника. Его приметы были тут же растиражированы, и вечером 6 февраля оперативники вышли на маньяка.

Как именно? На этот счет милиция предпочитает не распространяться. Прессе сообщили только то, что преступнику около 30 лет, он женат, имеет ребенка, внешне это спокойный, уравновешенный человек. А главное: «Опасаться оренбуржцам больше нечего, преступник нейтрализован», – заявил начальник уголовного розыска УВД области Николай Тингаев.

Но оренбуржцы продолжали «опасаться». Возможно, потому, что вечером 6 февраля милиция нашла в детском саду, где подозреваемый работал сторожем-­разнорабочим, только его труп. Да, при нем был мобильник одной из жертв, а позже отыскались и ножи, названные орудиями убийства. А есть ли уверенность, что маньяк – именно он? Может быть, труп и улики просто подбросили? Не добавило ясности этому темному делу и то, что милиция несколько дней не подтверждала даже факта смерти подозреваемого – «нейтрализован», и все.