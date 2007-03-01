23 свидетеля оказалось маловато

За что же наказали высокопоставленного сотрудника ГИБДД?

Это вопиющее происшествие случилось в апреле 2006 г. Два молодых человека переходили проезжую часть в самом центре Тобольска по знаку светофора. В это время сотрудник ГИБДД Искандаров с личным водителем на автомобиле «Вольво» (с синими номерами и «люстрой» на крыше), проигнорировав знак светофора, просигналил пешеходам, чтобы они освободили дорогу. Молодые люди оказались не робкого десятка, и на «призыв» милиционера не откликнулись. Водитель Искандарова объехал молодых людей и остановился. Сотрудник ГИБДД выскочил из автомобиля с нецензурной бранью и одному из парней разбил лицо. За отвратительной сценой избиения наблюдали десятки людей. Инцидент вызвал огромный общественный резонанс в Тобольске. Потом в суд пришли давать показания 23 свидетеля.

Искандаров был арестован через несколько дней после происшествия и отправлен в СИЗО­-1 Тюмени.

Дело сотрудника ГИБДД рассматривалось четыре раза. Решением суда оно трижды возвращалось в прокуратуру, поскольку, по мнению суда, на стадии следствия были допущены нарушения Уголовно-процессуального кодекса.

Отбывать срок агрессивный милиционер будет в колонии общего режима. Однако он уже провел в ­СИЗО почти 10 месяцев, поэтому сидеть ему осталось недолго.

Молодой человек, которому Искандаров разбил лицо, в недавнем прош­лом был сотрудником правоохранительных органов. Искандаров своей вины не признал.

P.S. Тем временем Генпрокуратура объявила о начале всероссийской проверки сотрудников ГИБДД.