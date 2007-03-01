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Проделки Винни-Пуха

Мэром Владивостока Николаевым серьезно заинтересовалась Фемида

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА, Сергей КОЖИН, Владивосток ]

Проделки <nobr><nobr>Винни-Пуха</nobr></nobr>
«Мои руки чисты!» – божится Владимир Николаев

 Кандидат юридических наук, 33-­летний Владимир Николаев стал мэром в июле 2004 г. До этого он успел побывать владельцем рыболовецкой компании, хозяином мясокомбината, дорогого отеля, продуктовых и промтоварных магазинов. И даже депутатом краевого парламента.
 
 В криминальных кругах Николаева называли «Винни-Пухом». В 90-­х личность Винни-­Пуха тесно связывали с приморским криминальным авторитетом Сергеем Бауло по кличке Баул. После безвременной кончины Баула Винни­-Пух сгруппировал вокруг себя его соратников, создав новую ОПГ.
 
 Бурная криминальная деятельность Николаева многократно освещалось местной и федеральной прессой. Описание его преступлений попало даже в… учебник «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты». Свой тюремный срок Николаев получил в 1999 г. за побои, нанесенные председателю Комитета по физкультуре и спорту администрации Приморского края Чикину. Винни­-Пух был осужден на 3,5 года, но по амнистии вышел из тюрьмы гораздо раньше.
 
 В ходе проверки, проведенной краевой прокуратурой, было установлено, что Николаев, его заместители и родственники в личных целях пользовались чартерными рейсами для поездок за границу в разные города России, а также за кордон. В новогодние праздники семья Николаева и семьи двух его заместителей съездили в Южную Корею (всего лишь за 950 тыс. руб.).
 
 Прокуратуру Приморского края заинтересовали и другие проделки Винни­-Пуха, как-то – сделки по продаже земельных участков. Участки уходили к покупателям по сильно заниженным ценам. Один из участков ценой в 15 млн. руб. продали в три раза дешевле. Всего было 11 сделок. Ущерб оценивается в 38 млн. руб.
 
 В администрации Владивостока в конце февраля прошли обыски. В ходе их изъяты финансовые документы.
 
 Второе заседание Ленинского суда во Владивостоке по ходатайству прокуратуры Приморского края об отстранении от должности Владимира Николаева открылось 28 февраля. Суд заочно отстранил его от должности.
 
 Между тем во время «безмэрия» администрацию Владивостока поразил коллапс. Чиновники открыто говорят о предстоящих глобальных проверках и о массовых увольнениях в связи с приходом в конце недели нового градоначальника. По одной из версий, на «трон» столицы Приморья может взойти предприниматель и депутат Краевой думы Руслан Кондратов, сын генерала ФСБ Виктора Кондратова, бывшего полномочного представителя Президента РФ в Приморье. Эта версия, кстати, уже неделю гуляет по этажам мэрии.
 
 Уголовное дело Владимира Николаева – уже четвертое, возбужденное против представителей администрации Владивостока за последний год. Осведомленные люди поговаривают, что его специально «замутили» перед визитом в Приморье премьера Михаила Фрадкова. Как «презент» дорогому гостю. А посему обратного хода у «дела Николаева» не будет.  
 
 Интересно, что многие жители Владивостока считают, что нары господину Николаеву не грозят. Даже если его отстранят от должности и осудят.

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