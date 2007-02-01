Скальпель как улика
И «крестные отцы», и киллеры любят ходить к пластическим хирургам
№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовила Надежда ПОПОВА ]
Фину липосакция не помогла
Финагин (партийная кличка Фин) - главарь кингисеппской группировки наемных киллеров и друг подводника Александра Пуманэ. После убийства Пуманэ Фин пустился в бега. Видимо, перед глазами стоял пример сицилийского мафиози Бернардо Провенцано, который после нескольких пластических операций скрывался от карабинеров 46 лет. И Сергей Финагин решился пойти к хирургу. Здоровенному амбалу сделали липосакцию - откачали жир на бедрах и пузе. Произвели круговую подтяжку физиономии. Но смена «картинки» не помогла Финагину, сейчас он в «Лефортово».
Что «шьют» Могилевичу
Находящийся в розыске многих спецслужб мира Семен Могилевич (Головастый Дон), имеющий на руках 15 различных паспортов, был страшно рассержен, когда одна из московских газет предположила, что он сделал пластическую операцию. В редакцию прискакал личный адвокат Могилевича, который принес свежее фото господина Головастого Дона: мол, все свое, никаких там пришитых ушей, отрезанных носов и прочей дребедени. Живого Могилевича адвокат журналистам не показывал. Правда, как заметил наш источник в ФСБ РФ, г-н Могилевич не сильно «гримируется»: в настоящее время проживает в Подмосковье на бывшей даче Георгадзе.
Македонского взяли в косметическом салоне
Прошло столько лет, а забыть Сашу Македонского - он же киллер из Кургана Солоник - в России не могут. Многие уверены, что он все еще жив. Через три года после похорон якобы Солоника, гроб с его телом... исчез с Третьего афинского кладбища.
- Солоник дважды в своей жизни обращался к пластическим хирургам, - рассказали «Аргументам неделi» в ГУУР МВД России. - В первый раз, когда он пытался «смыть» татуировку в виде короны на руке и убрать родинку на лице, его взяли прямо в косметическом салоне. Второй его визит был удачнее: Солонику переделали лицо. Оно стало неузнаваемым. В Греции Македонский жил под именем Владимира Кесова, но представлялся просто Валерой. Недавно мы выяснили, что Солоник был близким другом умершего в Лондоне Александра Литвиненко...
Не много ли загадок вокруг Македонского?
Халва и Пончик выбыли из списка
- Мы вызывали на допрос хирурга, который признался, что переделал лицо человеку, не зная, что имеет дело с очень опасным преступником, - рассказали в ГУУР МВД РФ. - Мы попросили доктора предъявить фотографии - до и после операции. Эти снимки пошли в уголовное дело.
Преступники обычно предлагают сумасшедшие деньги за операцию. Или не предлагают, а угрожают: не перешьешь лицо - уничтожим всю семью. Такие случаи зафиксированы. Некоторых воров и «авторитетов» успевают обезвредить буквально на пороге косметологических клиник.
Летом 2004 г. в Москве у кинотеатра «Орбита» был задержан некий 39-летний Нугзар Квижинадзе. Как выяснилось позже, это был матерый грузинский уркаган Мераб Кокая по кличке Пончик. Коронован в середине 80-х. Жил, как и положено вору в законе, без имущества и семьи. Плечи были украшены татуировками, изображающими розу ветров. А на одном из предплечий - паук (один из символов законника). Пончик уже готовился поменять внешность - убрать некоторые татуировки. Но погиб в перестрелке: шальная пуля настигла его в августе 2006 г.
В том же 2004 г. сотрудники Интерпола задержали в Мадриде гражданина Грузии, 40-летнего криминального авторитета Мурмана Твилдиани по кличке Халва. Халву этапировали в Грузию. Но он умудрился сбежать в Россию. В Москве был задержан сотрудниками Департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ осенью 2005 г. По мнению нашего источника в МВД РФ, готовился менять внешность у пластического хирурга. Не успел.
Малыш, он же - Гонсалез
Братва массово пошла в «лаборатории красоты» в начале 90-х. Как вспоминает один из маститых пластических хирургов, тогда лица шили крашеной рыболовной леской. Еще в чести были кобыльи хвосты: хвост шел за сто рублей. Тоже для шитья. Использовали половинку лезвия «Балтика» вместо скальпеля. Сегодня все иначе. Сотрудники ГУУР МВД РФ уверены, что у наших матерых преступников уже есть свои подпольные «институты красоты», в которые они ныряют при каждом удобном случае.
Не так давно из Афин в Москву был депортирован опасный преступник Игорь Рыгин. Его арестовали в Афинах еще в 2001 г., и с тех пор он сидел в тюрьме, отбывая наказание за проживание по чужим документам. Рыгин жил в Греции по паспорту убитого Андрея Семенова. Являлся одним из главарей тамбовской преступной группировки. Выяснилось, что Рыгин активно менял свою внешность.
На греческом острове Кос пытался укрыться некий Дмитрий Жирнов, который в Уфе убил предпринимателя. Он тоже проделывал эксперименты со своим внешним видом. Задержать его помог Интерпол. Теперь Жирнов гостит в уфимской тюрьме.
Александр Малышев, по кличке Малыш, которого в начале 90-х годов называли «бандитским императором» Петербурга, перебравшись в Германию, сразу же пустил слух о своей кончине. Потом женился на даме из Бразилии и, взяв ее фамилию, кое-что изменил в своей внешности. И стал именоваться и выглядеть, как Алехандро Ланчас Гонсалез. Но театр одного актера продолжался недолго: Интерпол вычислил Малыша-Гонсалеза.
Россия ежегодно обращается в Интерпол с просьбами о выдаче сотен преступников, находящихся в бегах. Сколько из них переделали свои лица? Недавно власти Израиля передали Москве Геннадия Ягудаева. Он еще в 1984 г. был приговорен к 13 годам лишения свободы, но через 8 лет совершил побег из заключения. Поменял внешность. И по поддельным документам на имя Хизгила Пейсахова получил израильское гражданство. В 2000 г. Ягудаев-Пейсахов был задержан израильскими правоохранительными органами.
За нарушение клятвы - смерть
В сентябре 2005 г. в центре Москве был убит известный пластический хирург Евгений Лапутин: его исполосовали ножами два широкоплечих молодца на роликах. Как удалось выяснить «Аргументам неделi», доктор Лапутин еще в 1989 г. заменил в Институте красоты на Арбате легендарного Александра Шмелева, который лично оперировал всенародно любимых актрис Любовь Орлову, Аллу Тарасову и Людмилу Максакову.
Шмелев являлся консультантом иностранного отдела 4-гоГлавного управления Минздрава. Он работал на КГБ.
В 1982 г. именно хирург Шмелев изменил внешность - сделал новый нос и подправил фигуру - Луису Корвалану. Шмелев признался своей жене: «Я изменил Корвалана так, что его теперь мать родная не узнает». После операции Корвалан получил новое имя - Луис Артуро Перес.
3 февраля 1986 г. Шмелев был найден сильно избитым на своей даче в Томилино. Хирург умирал более суток. В свидетельстве о смерти сказано: «Нарушение мозгового кровообращения, отек мозга, наступившие в результате удара». Возможно, его трагическая смерть была связана с тем, что он нарушил обет молчания. Выяснилось, что незадолго до гибели Шмелева при странных обстоятельствах скончался его коллега, доктор из Института красоты (этот врач был ассистентом Шмелева на операциях).
А на похоронах Лапутина присутствовало немало братков с квадратными затылками. Позже следователи обнаружили в записных книжках хирурга мобильные телефоны многих из тех, кто находится как во всероссийском розыске, так и в розыске у Интерпола. А у известных бандитов в свою очередь нашли телефон хирургического отделения клиники «Де Таль», в котором работал хирург Лапутин.
Зарубежный опыт
Сделал палец -живи дальше
А вот японские пластические хирурги активно помогают бывшим гангстерам... вернуться в общество. Японские якудза часто лишаются мизинцев - в качестве уплаты за какой-либо проступок или в знак особой благодарности своему боссу. Отрубленные пальцы в японском обществе давно ассоциируются с делами мафии. Мария Ниино, владелица одной из токийских клиник, изготавливает силиконовые пальцы для тех якудза, которые хотят полностью порвать с прошлым. Искусственные пальцы не отличаются от настоящих, имеют розовые ногти и естественный цвет. В клинику якудза направляют сами полицейские. В клинике Марии Ниино уже побывало 450 гангстеров.
В США в 1991 г. в Нью-Джерси был организован подпольный клуб «оборотней», который в том же году был разоблачен ЦРУ. Число членов клуба превышало 100 человек. Все они были убийцами, грабителями, но, сделав пластические операции, начинали жить под вымышленными именами.
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