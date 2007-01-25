Мертвец мстит с того света

В 1997 году в селе Боево Воронежской области, как и во всей стране, отмечали День Военно-морского флота. Приятель Евгения Никонова Виктор Плякин уговорил его быстренько сгонять на пару минут на мотоцикле на дискотеку… Домой Никонова привезли уже из морга.

Сотрудники милиции сообщили родне, что Женя погиб в ДТП: Плякин на мотоцикле на большой скорости врезался в другой мотоцикл, и Никонов, перелетев от удара через водителя, ударился головой об асфальт и погиб.

Именно эту версию рассматривали потом на судебных разбирательствах. Хотя Плякин на суде твердил только одно: что не мог в тот вечер вести мотоцикл, потому что находился в бессознательном состоянии.

…К этому можно относиться как угодно. Но после похорон во сне сын явился матери, Зинаиде Григорьевне, и сказал: «Мама, никакой аварии не было. Меня убили». Рассказывает брат погибшего Вячеслав:

«Он назвал фамилии убийц. Милиционеров, которые приехали на дискотеку по вызову. Там была страшная драка. Милиционеры заступились за своих и били всех без разбору. Кто-то выжил, а вот Жене – не повезло…

Несмотря на то что я служу в милиции, я ничего не знал о том, что в тот вечер у поселка Дзержинский была драка. А когда начал проверять, оказалось – была, да еще какая. И туда действительно выезжал наряд. Там были люди с теми фамилиями, которые Женя назвал матери.

Свидетелей было много, я пробовал говорить с ними, но ребята заученно бубнили одно и то же: «Нам милиционеры сказали, какие показания давать на суде, это и будем говорить».

Материнские сны к делу не пришьешь. Но есть материалы судебно-медицинской экспертизы. А они гласят, что, судя по характеру расположения пятен крови на одежде погибшего, она текла, когда человек сидел, а не был выброшен на асфальт. Да и характерных для такого ДТП повреждений на брюках и рубашке нет.

Жители Боево, да и соседних деревень тоже прекрасно знают имена убийц Евгения Никонова, но официальные показания давать отказываются. Уж больно крутая местная милиция. Они и по проезжей машине ни с того ни с сего могут автоматную очередь выпустить. Или отомстить за своих, как в той драке.

Родственники погибшего Жени уже десять лет обивают все возможные судебные и прокурорские инстанции. Глухо – была авария, и все тут. Один раз только приехал проверяющий из управления собственной безопасности, но его больше всего интересовал вопрос – чего это брат погибшего поднимает шум и пытается замарать честь мундира?

За это время в страшную аварию попала судья, рассматривавшая дело «о ДТП», погибла врач местной больницы, давшая медицинское заключение о том, что Евгений скончался в результате ДТП, умер один из предполагаемых убийц Никонова, успев дослужиться аж до подполковника, спился другой…