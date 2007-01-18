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Превращение в «оборотней»

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Превращение в «оборотней»

Четверо сотрудников Управления Госкомитета РФ по контролю за оборотом наркотиков по ЦАО Москвы оказались на скамье подсудимых. Им предъявили обвинения в похищениях людей, грабежах и вымогательстве. Обвиняемые – Владимир Речкин, Ренат Гараев, Камо Галустян и Орест Фокин. Потерпевший – Кирамуддин Бураков.

11 сентября 2003 года Кирамуддин около 10 часов утра отвез дочку в дет-сад, и тут к нему подошли мужчины и попытались его похитить. На него надели наручники, усадили в машину, вывезли куда-то за город, в подвал гаража, приковали наручниками к батарее, а там некое неустановленное лицо избивало Кирамуддина металлической трубой, чтобы он позвонил жене, дабы она собрала на выкуп хотя бы 25 тысяч долларов...
 
На следующий день Бураков пошел в милицию и привел четверых земляков, которые рассказали об аналогичных случаях. Похитителями конечно же оказались борцы с наркотиками под руководством Речкина. «Оборотней» задержали, милиционеров обвиняли как устойчивую преступную группировку, сформированную в 2002 году.
Но дело в том, что друг с другом подозреваемые познакомились только в 2003 году, когда из них формировали подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Центральном округе Москвы. Владимир Речкин трудился там старшим оперуполномоченным. Его внимание привлек печально известный Черкизовский рынок. Именно там происходило отмывание героиновых денег из Таджикистана. Одним из крутых криминальных авторитетов был Рахмон Бураков (брат Кирамуддина), который держал на рынке кафе, где проводили встречи наркодилеры.
Кстати, после проведения серии операций на Черемушкинском рынке один из больших правоохранительных чиновников Восточного округа в приватной беседе порекомендовал руководству Речкина не соваться на чужую территорию. Совета не послушались. И вот Речкин и трое сотрудников подразделения поехали знакомиться с Кирамуддином, дабы завербовать его в качестве информатора. По версии Речкина, они с Кирамуддином поговорили несколько минут. Никто его не бил и не пытал. Наручники надевали, было, но не более того.
 
Судебные тяжбы по этому делу тянутся несколько лет. Обвиняемых то оправдывают за отсутствием состава преступления, то опять берут под стражу. Сейчас в Мосгорсуде находится очередная кассационная жалоба. Адвокаты выяснили, что в милицию никаких распоряжений от службы «02» о похищении Буракова не поступало. Справка о травмах, полученных Бураковым, оказалась сомнительной, и была выдана врачом, который не так давно находился под судом за поддел­ку медицинских документов. Одно за другим отвалились обвинения в похищении других таджиков. (Кстати, один из них был недавно задержан за торговлю героином.) Пока шли судебные тяжбы, в бандит­ской перестрелке был убит брат Буракова Рахмон…
 
А того самого высокопоставленного правоохранителя из Восточного округа, который не советовал борцам с наркотиками лезть на его территорию, от греха подальше сняли с работы со значительным понижением в должности.

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