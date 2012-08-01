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Полиция нашла себе «Забаву»

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Полиция нашла себе «Забаву»
economy.az

Вечером 24 июля в летнем кафе на берегу песчаного карьера в Ногинском районе собрались воры в законе и криминальные авторитеты, чтобы обсудить возможности внутренней реструктуризации некоторых подразделений УФСИН РФ. Но правоохранительные органы им помешали.

Полицейские задержали 18 человек. Представители Главного управления МВД Московской области сообщили, что среди задержанных оказались:

– 49-летний вор в законе по прозвищу Забава,

– 40-летний вор в законе – Жора Ташкентский,

– 29-летний вор в законе – Вова Зюзя,

– 48-летний «смотрящий» за городом Электросталь – Болт,

– 34-летний «смотрящий» за городом Электроугли – Аксён,

– 58-летний «смотрящий» за городом Балашиха – Тарас.

– Все – граждане России, – сообщили корреспонденту «АН» сотрудники полиции, – но сейчас их документы тщательно проверяются, происходит отработка оперативной информации по задержанным.

А скольких человек и кого именно отпустили сразу после задержания?

– Без комментариев…

Один из высокопоставленных чиновников МВД РФ, занимающий генеральскую должность, к которому «АН» обратились за неофициальным комментарием, очень удивился, узнав, что была попытка провести воровское мероприятие на подведомственной территории, и сказал после полуминутной паузы:

– Ты знаешь, если документы у них в порядке, при себе не оказалось ни наркоты, ни патронов даже – конечно, отпустят всех. Но главная задача полиции в таких акциях – это профилактика! То есть недопущение даже малейшей вероятности планирования преступлений…

– А что они планировали?

– Это тайна следствия, – вздохнул тяжко и добавил не для печати: – и вообще я не знаю, сколько ещё продержусь на этой должности...

В результате пришлось обратиться к источникам информации, максимально приближённым и к МВД, и к УФСИН, и к верхам криминального мира России.

Оттуда коротко и ясно напомнили, что пару-тройку лет назад, когда ожидали вспышки в воровском противостоянии между Асланом Усояном (вор в законе – Дед Хасан) и Тариэлом Ониани (вор в законе – Таро), люди последнего провели нечто вроде мобилизации. Только за один вечер от имени и с благоволения Таро во Владимирском централе были коронованы сразу шестеро узников, которые, естественно, сразу же встали на сторону Ониани. В настоящее же время, когда в этой воровской войне возникла пауза, воры-россияне попытались её заполнить и обсудить на сходке возможности изменить влияние на заключённых не в пользу Таро. И не только во Владимирском централе, но и в целом ряде других мест заключения в близлежащих регионах.

«Но вот пока не получилось обсудить эти вопросы, это не значит, что к ним не вернутся», – резюмировали наши собеседники.

…Энциклопедии сообщают, что Владимирский централ (ныне – тюрьма № 2 УФСИН Владимирской области) – одна из старейших российских тюрем, пережившая многие периоды в своей 225-летней истории, которую во второй половине 19-го века посетил император Николай I, «с удручением отметив, что тюрьма находится в большом упадке».

С тех пор прошло много лет.

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