Алюминиевая крыша

В июне этого года в Лондоне должны начаться слушания по иску израильского гражданина (уроженца СССР) Михаила Черного к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Черной требует признать за ним право собственности на 20% акций российской компании «Русский алюминий». На том основании, что нынешний владелец «Русала» Олег Дерипаска якобы был всего лишь менеджером этой корпорации.

Один из парадоксов этого судебного процесса заключается в том, что истец, Михаил Черной, не сможет присутствовать на слушаниях, так как давно объявлен в международный розыск через Интерпол за отмывание денег и организацию преступного сообщества. Он намерен выступать в суде по видеосвязи. Так в судах цивилизованных стран обычно заслушивают преступников, которых даже из собственной камеры выпускать не рекомендуется...

Корреспондент «АН» попытался восстановить историю криминальной битвы за 13-й элемент таблицы Менделеева, в расследовании которой участвовали спецслужбы почти всех стран мира. И вспомнить о главном герое эпохи «криминальной революции», бывшем металлургическом магнате, коротающем свой век на «земле обетованной».

Тайные встречи

В начале 90-х годов мне позвонили офицеры ГУБОП МВД РФ и предложили приехать на конфиденциальную встречу на нейтральную территорию. И спросили они примерно вот что: «Ты в «Коммерсанте» делал бандитскую карту Москвы и почти про всех лидеров ОПГ знаешь. Не встречались ли тебе среди них братья Чёрные или ЧернЫе. Не знаем, как даже ударение правильно ставить. Их имена в последнее время часто звучат в разговорах лидеров ОПГ. Интересуются эти братья металлургией. Мы спрашивали у наших друзей из «Детского мира» (госбезопасность. – Прим. «АН») – те ничего не говорят. А тут по России пошли убийства коммерсантов и авторитетов из этого бизнеса».

Информации и в самом деле было мало. Известно лишь то, что братьев трое – Лев, Михаил и Давид. И кто из них является лидером – непонятно. Что ударение в фамилии ставится на букву О – ЧернОй. Что они и в самом деле интересуются остатками ещё советской металлургической промышленности и пытаются привлекать к её приватизации представителей различных ОПГ. То есть легализовывать (отмывать) бандитские деньги. Вот и всё. Но такая скудная информация заставила меня вспомнить бандитскую поговорку – «чем меньше о человеке знают, тем эффективнее он работает на свой карман».

Та встреча была первым звоночком в долгой криминальной истории войн за владение крупнейшими производствами на территории бывшего СССР.

А потом случилась беда…

Первые убийства

Моего друга, однополчанина, ученика, мастера спорта по карате Сергея Шмакова убили. Это случилось в январе 1994 года в казахском Темиртау, где он жил и преподавал восточные единоборства.

Убить его было непросто. Он был хорошим мастером. Как рассказывал мне брат Сергея, к Сергею в машину запрыгнул подросток с ножом в руке и потребовал отвезти его в Караганду или отдать машину. Сергей схватил лезвие голой ладонью, отобрал нож, выкинул юношу из салона. Нож тоже выбросил. Вышел наружу. И отправился вслед за подростком, побежавшим в кусты. Из кустов Сергей вышел с ножевой раной паховой артерии. «Скорая» приехала через несколько часов после вызова. Сергей истёк кровью до приезда врачей.

Позже выяснилось, что тот подросток уже имел судимость. Что примерно за неделю до преступления каждый вечер из Караганды в Темиртау его привозила «Волга» с номерами спецслужб и забирала обратно. Так что в машине он не очень-то нуждался.

А за несколько дней до своей смерти Сергей встречался с новым директором Карагандинского металлургического комбината, недавно назначенным на эту должность. И тот приглашал Шмакова вместе с его школой взять на себя вопросы безопасности комбината. Директор обнаружил крупные контрабандные поставки продукции с предприятия за рубеж через прибалтийские страны. Куда уходила валютная выручка, было неясно. И директор решил свернуть эту деятельность, затеяв перестройку на предприятии. В первую очередь надо было сменить службу безопасности. Сергей удивился такому предложению и обещал подумать неделю.

Директора комбината убили дня через два после встречи. Среди бела дня прямо на проходной выстрелом из обреза охотничьего ружья в затылок. А потом убили Сергея. Просто так. Походя, на всякий случай, чтобы подстраховаться и продолжать контрабанду.

Об этих преступлениях СМИ практически не сообщали.

Имя прежнего директора комбината – Олег Сосковец. Его тогда забрали из Караганды работать в российское правительство, где он вырос до значительных высот. И именно он, судя по оперативным материалам, стал одной из фигур, которую использовали братья Черные в своей деятельности по установлению контроля за металлургическими предприятиями бывшего СССР. Заказ на убийство Сергея шёл от прибалтийского криминального авторитета, которого через пару лет тоже убили. Убийства в Караганде и Темиртау стали одними из первых в последующих битвах за металл.

В начале 2000-х годов один из полковников госбезопасности передал мне копии материалов из своего управления об этих войнах. Это была огромная папка справок, расшифровок телефонных переговоров, приватных бесед. А так же списки адресов конспиративных квартир воров в законе и лидеров ОПГ, задействованных в алюминиевом переделе собственности. Пролистав страниц 20, я спросил полковника: «А почему вы всему этому не дали ход?»

– Отмашки не было… Если сможешь хоть что-то из этого опубликовать – попробуй. Если получится, конечно…

В те годы не получилось.









Фото Михаила Черного из архивов полиции Швейцарии, 1994 год

Международный интерес На судебном процессе, который американская и европейская пресса уже анонсирует как суд над «русской мафией», первые места в партере уже зарезервированы за официальными сотрудниками силовых служб разных стран. Они готовятся расширить свои познания в устройстве российского бизнеса 90-х. Ведь суд уникален именно тем, что кроме самого Михаила Черного выступят и те, кого в России принято до сих пор различать по «кликухам» и «погонялам». Причём эти персонажи из 90-х, ставшие сегодня «авторитетными» бизнесменами, придут в суд сами – чтобы дать показания на стороне Михаила Черного, так и не сумевшего нигде и никак легализоваться.

Стартовый капитал

«Я готов объяснить происхождение каждого из своих миллионов, кроме первого». Эту фразу Генри Форда очень любят повторять журналистам российские олигархи.

Мой собеседник, полковник МВД, вёл уголовные дела по убийствам, которые произошли в рамках так называемых «алюминиевых войн». Правда, тогда оперативники не знали, что было подоплёкой преступлений.

– Если бы тогда я владел той информацией, которой владею сейчас, мы бы работали гораздо успешнее, – досадует он. – Хотя и тогда информации было немало.

Справка

Михаил Черной родился 16 января 1952 г. в г. Умань Черкасской области Украинской ССР в еврейской семье. В 1954 г. вместе с родителями переехал в Ташкент.

Первый коммерческий опыт М. Черной приобрёл, организовав уличную лотерею спортлото под протекцией сотрудников милиции. С 1975 года, пользуясь покровительством чиновников из числа бывших и действующих спортсменов, занимался поставками в Узбекистан спорттоваров. В этот период Михаил Черной установил широкий круг знакомых среди сотрудников КГБ УзССР. Используя связи в спортивных и криминальных кругах, в 1985 г. Михаил Черной совместно с братом Львом открыл один из первых в Ташкенте кооперативов.

Михаил занимался финансовыми вопросами в сфере теневого производства за счёт сырья и материалов, украденных с фабрик. Одним из его партнёров в этом бизнесе был житель Ташкента Брэдис. Черной и Брэдис платили вору в законе Рудику 25 тыс. рублей, однако постоянно М. Черного опекал «авторитет» из спортсменов, бывший боксёр Валиджон Бабаев – Валишка. 23 февраля 1987 г. он был убит при выходе из ресторана вместе с вором в законе Нариком, близким другом М. Черного. После этого Черной покинул Ташкент.

– Черной всегда уезжал. Старался держать дистанцию, когда погибали его партнёры, – продолжает мой собеседник, – Убежал из Ташкента в 87-м, убежал из Москвы в 94-м. Тогда в столице был застрелен его «коллега» Отари Квантришвили. А против самого Черного началось расследование в рамках уголовного дела о «фальшивых авизо», на которых он и сколотил первый капитал.

– А есть у вас такая же бумага на ответчика? На Олега Дерипаску? – поинтересовался я, памятуя о том, что будет обсуждаться в Лондонском суде.

– Ничего особенного, почти всё это было в прессе.

Справка

Олег Дерипаска родился 2 января 1968 г. в городе Дзержинске Горьковской области, русский. С четырёх до девяти лет жил у родителей матери, затем у родителей отца на хуторах Железный и Октябрьский Усть-Лабинского района Краснодарского края. Ходил в сельскую школу. В 11-летнем возрасте Дерипаска переехал к матери в Усть-Лабинск.

В 1985 г. Дерипаска окончил Усть-Лабинскую среднюю школу №2 и поступил на физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, на кафедру квантовой статистики и теории поля. С марта 1986 по март 1988 гг. проходил срочную службу в частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Забайкальском военном округе. Окончил службу в чине старшего сержанта. Будучи студентом, проявлял интерес к предпринимательству, ещё в университете начал заниматься бизнесом. Ходили слухи о сделке, когда Дерипаска продал десятки тонн сахара какой-то государственной организации и получил хорошие прибыли.

– Может, те деньги и стали его стартовым капиталом. Но суть в другом, – подчёркивает полковник. – Михаил Черной вошёл в бизнес на связях с чиновниками и бандитами из спортивной среды. А Дерипаска служил в армии и учился в МГУ. У них вообще мало общего. Я не верю в то, что они были партнёрами. Там были совсем другие отношения.

Именно эти «другие» отношения – самое интересное в бизнесе 90-х, который вершился на «стрелках» и «сходках» и в котором «крыша» была порой главным Советом директоров. Кто выжил – тому уже повезло.

Мой собеседник тем временем продолжает:

– Черной входил в крупный бизнес, используя не только свои знакомства среди чиновников, но и опираясь на криминал. С одной стороны, по-другому в то время не бывало. Но ведь это никого не оправдывает, не так ли? Именно в то время Михаил и начал всё активнее попадать в наши оперативные разработки. Мы видели, что ОПГ хотели ввести в легальный бизнес большие капиталы, чтобы получать реальную прибыль. Но при этом их лидеры не знали даже основ экономики. Им нужны были «проводники» – люди их же склада, криминального мышления, но которые были умнее, хитрее и имели контакты среди чиновников.

– В начале 90-х годов сложился некий триумвират. Так называемые «красные директора», сидевшие на своих хозяйствах; новые чиновники, пришедшие во власть со своими «коррупционными понятиями»; и организованная преступность во главе с ворами в законе, – говорит другой мой собеседник, полковник милиции в отставке Дмитрий Медведев, который руководил в ГУБОПе отделом по разработке воров в законе. – Эти три силы делили между собой советскую промышленность, покупали её чуть ли не целыми отраслями. Братья Черные выглядели в этой истории особыми фигурами. Михаилу, как дирижёру, удавалось свести эти три силы воедино. У нас закрывать на это глаза просто не было сил…

Выписка из материалов Национального центра Службы таможни и охраны границ США Михаил Черной, дата рождения: 1/16/52, PPN: RCN2847, Статус: ST – подозревается в терроризме. Важность: 4. При аресте просьба связаться с национальным центром таможни и охраны границ 24X7 – с дежурным офицером по тел.: 703-621-ХХХХ: Артур Дефиллиппо (Arthur Deffilippo). Также просьба сообщить в Службу по вопросам миграции. Примечания:

доставить в Службу таможни и охраны границ США, задержать в принудительном порядке, даже в случае если офицер полностью не уверен в личности подозреваемого. Задержанного поместить в одиночную камеру, немедленно сообщить дежурному офицеру Национального центра по тел.:703-621-ХХХХ.

Международный розыск

В 1997 году на парламентских слушаниях в Госдуме РФ бывший глава МВД РФ Анатолий Куликов заявил: «…По информации подразделений по борьбе с оргпреступностью МВД, практически все сделки с алюминием на заводах Красноярска и Братска контролируются лидерами преступных формирований. Так, за поставки сырья на указанные заводы отвечают известные воры из Узбекистана, вложившие в это «общаковские» средства. Вор из Братска Тюрик с привлечением ряда московских воров и лидеров, используя связи с руководителями БрАЗа и братьями Черными, отвечает за поставку алюминия на LME через контролируемые им американские, испанские и израильские фирмы….»

Тогда же Следственный комитет и ГУБОП МВД РФ направили в полицию округа Калифорния (США) т.н. «ориентировку».

В ней говорилось, что Михаил Черной оплачивал контракты с алюминиевыми заводами средствами, которые были похищены в банковской системе России с помощью «фальшивых авизо». А также содержалась информация о формировании братьями Черными «в России и странах СНГ устойчивой преступной группы, которая использовала промышленные предприятия страны для извлечения незаконной прибыли. Полученная валюта помещалась на счета в зарубежные банки.

На этом активность российских правоохранителей в отношении Черного и его «устойчивой преступной группы» и закончилась. А вот ФБР начало работу. Позже к спецслужбам США (куда Черного давно не пускают), подключились правоохранители Швейцарии, Франции, Болгарии, Канады, Израиля и других стран, которые свою работу по расследованию истоков «русского капитала» продолжают до сих пор.

Как «алюминиевый барон» оказался в добровольном изгнании, во что превратилась его империя и кто сегодня его окружает – читайте в следующих номерах «Аргументов неделi».