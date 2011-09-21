Воры предались возврату

На фронтах третьей воровской войны, которая идет не только на территориях России, стран СНГ, но и за рубежом, воцарилось затишье. Вызвано это не только упадком сил противоборствующих сторон. Активно решается вопрос о рокировке двух ключевых фигур этой войны – воров в законе Захария Калашова (Шакро-молодой) и Тариэла Ониани (Таро). Испания ждет выдачи Таро из России, Грузия – возвращения из Испании на родину Шакро.

В противостоянии воров в законе были четыре ключевые фигуры: Аслан Усоян (Дед Хасан), Шакро, Таро и Вячеслав Иваньков (Япончик). Последний умер после тяжелого ранения от выстрела снайпера. Другой снайпер попал в Деда Хасана (1937 года рождения), и один из старейших воров еще залечивает раны. Шакро был арестован в Испании. Ониани – в России. Первого обвинили в отмывании денег. Второго – в похищении человека и вымогательстве.

Захария Калашова, кроме того, обвинили на исторической родине, в Грузии, в том, что он вор в законе, и конфисковали у него особняк стоимостью 20 млн. долларов. Даже приговорили заочно к 18 годам лишения свободы. К тому же демократически оформили запрос на его экстрадицию в Грузию из Испании.

Тариэла Ониани весной этого года уже отдавали в Испанию на недельку для допросов по делам русской мафии. Теперь хотят привлечь к суду в качестве одного из обвиняемых по результатам операции «Оса». Это была крупномасштабная акция испанской полиции, направленная против лидеров криминального мира, которые приехали на Средиземноморское побережье с территории бывшего СССР и наладили там свой нелегальный бизнес. Тогда было задержано более 20 человек, из них около десяти воров в законе. Приговоры получили все, кроме Ониани, который чудом покинул гостеприимную южную страну за несколько дней до начала полицейской акции.

– По нашим данным, в ходе противостояния Ониани и Усояна были убиты десятки «генералов» преступного мира, так или иначе входивших в окружение этих фигурантов, – рассказал «АН» один из борцов с организованной преступностью. – Есть несколько версий начала очередной воровской войны. От борьбы за передел сфер влияния, вернее сбора денег в общак, до предъявления обвинений Деду Хасану, который долгое время был главным хранителем воровской кассы.

– Сейчас сам черт ногу сломит, пытаясь разобраться, из-за чего все началось, – соглашаются с представителями МВД их оппоненты из криминального мира. – Но главной целью этой войны остается борьба за единоличное лидерство, а значит, контроль над воровской кассой. Вор – он есть вор. Его жизненное кредо – украсть. Но вор в законе, прежде чем что-то сделать, должен очень хорошо подумать. О том, как это сделать, чтобы не подкопались… Есть малява, разосланная после покушения на Япончика. 35 или 36 воров там подписались, приговорив Таро к смерти… Там и славянские воры были, и грузинские, и армянские. Армянских поджали – кого убили, кого арестовали, а это люди, которые финансировали общак Хасана. На днях взяли Бдже. Он – из армянских воров. И родственник другого армянина – Осетрины (вор в законе Сергей Асатрян. – Прим. «АН»), – продолжает мой собеседник. – То есть и менты, и киллеры в последнее время прицельно лупят по окружению Деда Хасана… А тому ничего не остается делать, как дергать за все ниточки, чтобы Шакро-молодого срочно выдали Грузии…

– Но Шакро там светит чуть ли не 18 лет!!!

– Там у него дом родной, какая бы власть ни была. К тому же выданных Грузии воров они без шума отпускают в Турцию, чтобы валюту для Саакашвили зарабатывали. Для Деда Хасана возвращение Шакро на территорию бывшего СССР – это очень сильная поддержка.

…По данным «АН», после того как Шакро-молодой плотно застрял в Испании, сторонники Таро из воров в законе разослали по зонам свой ультиматум, в котором запрещали короновать в воры любых кандидатур от Деда Хасана. В свою же очередь они повели массовый набор в воры из людей, близких к Ониани. Только во Владимирском централе за один день были коронованы четыре человека. Таким образом, люди Ониани пытались добиться численного преимущества.

Люди из окружения Ониани прилагают усилия, чтобы Таро побыстрее оказался в Испании, еще до возвращения Шакро на территорию бывшего СССР, где воры в законе не признают границ.

Не исключено, что эта рокировка будет одновременной, дабы соблюсти интересы тех сил в госструктурах Грузии и России, которые заинтересованы в сотрудничестве с воровским миром.