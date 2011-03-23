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Россия бандитская

№ 11(252) от 24.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Россия бандитская

Мы продолжаем рассказ корреспондента «АН» Олега УТИЦИНА о зарождении такого явления, как «русская мафия».

Сотрудники КГБ владели более чем достаточной информацией, которая могла позволить правоохранительным органам покончить с организованной преступностью в стране еще до путча. Но они этого не сделали. Почему?

Стволы для защитников Белого дома

Как-то я поинтересовался у одного из представителей криминального мира, почему никто не наехал на фирму N? Ответ меня удивил. «Сначала ждали, когда они по деньгам поднимутся, а потом просто время упустили. Те уже стали настолько крутыми, что на драной козе не подъедешь». Почти то же самое произошло после путча и с оргпреступностью.

Первое время люди из КГБ были заняты даже не столько вопросом сохранения взрастившей их структуры, сколько индивидуальным самовыживанием. Многие, видя перед собой печальный пример коллег из немецкой «Штази», ломанулись в бизнес. Кто-то возглавил там охранные структуры, а кое-кто стал консультантом в ОПГ.

Милиции заниматься бандитами тоже было недосуг. У них менялось начальство.

Что же касается отношения к преступным группировкам молодой российской власти, то есть один маленький нюанс – в дни «стояния у Белого дома» некоторые группировки (солнцевские и гольяновские точно. – Авт.) не только отправили своих вооруженных боевиков для сопротивления путчистам, но и прислали защитникам Белого дома пару грузовиков оружия из собственных подпольных арсеналов. Об этом мне рассказывали люди из нескольких ОПГ, да и сами оперативники. Вряд ли об этом факте не знало руководство России.

А потом пошла «раздача слонов» будущим олигархам. Воцарился хаос – и законодательный, и бандитский. Началось сращивание организованных преступных группировок новой формации с ворами в законе. Другие, наоборот, пытались откреститься от влияния королей преступного мира. Пошли «стрелки-перестрелки», уход наиболее ушлых лидеров ОПГ в легальный бизнес и «отмазки» от старых грехов.

Те группировки, которые сотрудничали с ворами в законе, используя связи последних среди государственных чиновников, предлагали свою пехоту для рейдерства при захвате лакомых предприятий. Причем бардак был такой, что практически каждый «пользовал» каждого. Воры – братков, братки – ментов, менты – воров, чекисты всех вместе взятых. Наружу непонятно откуда вылезали «комсомольцы», оседлавшие грандиозные денежные потоки, вырвавшиеся из-под контроля государства.

А первые официальные миллионеры канули в небытие. Некоторые из них вообще чуть ли не таксистами в Париже работали.

Перекрышевание

С приходом в МВД Владимира Рушайло началась массированная и очень грамотная атака на те группировки, которые еще ерепенились и пытались жить по старым понятиям.

При Рушайло борцы с оргпреступностью чуть ли не ежечасно получали агентурную информацию из ОПГ и проводили в неделю не менее пяти громких задержаний. Причем с тщательно собранной доказательной базой, включая съемки скрытой камерой как до бандитских наездов (во время угроз и переговоров), так и во время преступных силовых акций.

Сидящие в засаде бойцы отряда быстрого реагирования (СОБР) следили из потайного места по маленькому монитору, как бандиты врывались на точку (магазин, кафе, бизнес-офис), давали им время ударить кого-нибудь из жертв, а после этого устраивали «всем весело», беспощадно «пакуя» и качков, и каратистов из бандгруппировок.

По сравнению с тем, что сейчас происходит, – работали блестяще. Но… У некоторых оперов со временем откуда-то стали появляться дорогие машины. Потом заговорили о том, что продукты в столовую ЦРУБОПа на Шаболовке поставляют на суперльготных условиях представители подольской ОПГ.

Начали всплывать факты, что те точки, которые раньше контролировались бандитами, теперь находятся под крышей борцов с этими бандитами.

Но последней каплей, разрушившей терпение властей в этом перекрышевании, стало дело подполковника Михаила Игнатова

Дело подполковника Игнатова

Игнатову поручили дело одного бизнесмена, у которого постоянно вымогали деньги для нужд зарождающейся партии с изображением символического русского животного на своих флагах. В обмен бизнесмену обещали лоббирование интересов его бизнеса в Госдуме. Деньги «лоббисты» получали, но ничего не делали. Мало того, требовали повышать выплаты.

К очередной встрече оперативники подготовились тщательно. И «наезд», во время которого визитеры обещали бизнесмену, что его деньги уйдут прямо в руки неких влиятельных господ из органов государственной власти, сняли на видео. И деньги помеченные были. То есть задержание было оформлено четко. Вот только буквально на следующий день из СИЗО задержанных выпустили люди, показавшие корочки «более силовых» служб.

А подполковника Игнатова, кстати, получившего орден «За заслуги перед Отечеством» из рук Владимира Путина, арестовали за вымогательство 200 тысяч долларов у мамы одного из задержанных, известного тренера по фигурному катанию – Елены Чайковской.

 Разбирательство длилось более полутора лет. И окончилось ничем. Игнатова отпустили «за отсутствием события преступления». Дальнейшая судьба долларов осталась тайной.

Так же как и причина, по которой разогнали ЦРУБОП.

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