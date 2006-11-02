Несчастная Любовь

Большая удача для правительства в том, что ни вице-спикера Слиски, ни ее супруга - судьи из Московской области не оказалось дома в момент преступления.

Ведь эти люди могли пострадать физически!

Второй интересный момент - сумма ущерба составила, конечно, гораздо более 4 миллионов рублей. Среди похищенного оказалось еще 85 тысяч евро (плюс 89 «пунктов» украденного). Эти деньги Слиска до кражи хранила на даче, где проживала, но осенние похолодания выгнали ее с мужем в городскую пятикомнатную квартиру. Сюда она и перевезла деньги, накопленные за всю совместную жизнь.

Дом, где находится квартира Слиски, охраняется - консьержкой, видеонаблюдением, сигнализацией. Все эти преграды воры преодолели безболезненно.

Была информация даже и том, что у Слиски украли именной пистолет. Это - неправда. Пистолет она хранила в особом, недоступном для правонарушителей месте. В своих интервью вице-спикер более всего сожалела о том, что у нее похитили подарки от таких людей, как Касьянов, Лужков, Кучма, Акаев, Назарбаев, Шаймиев, Зурабов, Чубайс, Ресин... Неудивительно, что сумму награбленного через несколько дней начали оценивать уже в 500 тысяч долларов.

Один из подарков - акции «Трансмаша» стоимостью в 60 миллионов долларов - не украли, потому что Слиска, по ее словам, передала их во временное управление. Но вот четыре векселя, по миллиону рублей каждый, умыкнули.

Судя по характеру действий грабителей и их профессионализму (дверь не взламывали, системы охраны прошли спокойно как на входе, так и на выходе), преступники были специалистами высокого класса. Их беда в том, что векселя им вряд ли удастся реализовать в России, но в банках близлежащего зарубежья - не исключено. Вопрос в том, являются ли векселя именными. А описание похищенных украшений, попавшее в СМИ, также повлияет на цену их скупки.

В воровском мире, конечно, авторитет преступников повысится. И это станет еще одной зацепкой для следствия.

Сейчас в столице не работают славянские команды, специализирующиеся на квартирных кражах. Они потеряли профессиональные навыки. На самые громкие квартирные кражи, по мнению специалистов из МВД РФ, чаще всего идут молодые грузинские воры, которые хотят заработать себе «очки» при короновании в звание воров в законе и бросить российским милиционерам очередной вызов.