«Предлагаю услуги киллера»  

Моему приятелю - Рубену Искандаряну - около 30.

Я не знаю, когда он все успевает. Учится, сам преподает, а ночью - нет, не спит. Ночью Рубен «живет» в Интернете. Полгода назад мы вместе с ним искали в «паутине» секту самоубийц. Нашли. («Аргументы неделi» рассказывали об этом в №2 от 18 мая 2006 г.)

Восемь из двенадцати членов секты покончили жизнь самоубийством. Мы передали собранные нами материалы в правоохранительные органы. Что было дальше? Ничего не было.

Лидер секты Вадим Лурье живет в Питере, никакого уголовного дела нет. Только вот сайты теперь закрыты. Ну и то хорошо. Впрочем, мы с Рубеном иногда по ночам по-прежнему выходим «на охоту». На месте старых сайтов словно грибы вырастают новые. Кто только ни живет в Интернете ночью! Виртуальные некрофилы (невиртуальные, кстати, тоже), воры, «черные акушеры» и тому подобная живность. Ни для кого давно не секрет, что скромных усилий спецподразделений ФСБ и МВД, занимающихся «мониторингом» сайтов сомнительного содержания, не хватает для того, чтобы их хотя бы блокировать.

Все то, что я сейчас приведу здесь в виде цитат, в принципе можно оставить без комментариев. Но один комментарий я все-таки себе позволю.

Итак. Все материалы, которые вы здесь прочтете, со всеми ссылками, адресами, паролями, контактными телефонами и установочными данными переданы мной до публикации в Бюро специальных технических меро­приятий МВД РФ. И я знаю - по этим материалам работа уже идет...

Доска объявлений №1

«У меня пока нет откровенных фото...»

«Снимаю для взрос-лых. Натура на на-туре. Ищу моделей». - «Предложение заинтересовало. Гонорары?» - «С тебя анкета и фото. В каких жанрах будешь сниматься? Величина оплаты зависит от того, какой будет фильм. Нужны твой рост, вес, цвет волос, объемы, день съемки стоит от 1000 до 5000 долларов. Снимаем в Хотьково. Безопасно. Работы много (сериал). Мы - частная студия. Работаем для отечественных и зарубежных заказчиков. Очень уютная студия».

(Понятно, ЧТО снимает част­ная студия? Такие гонорары платят только в одном, с позволения сказать, жанре. Адрес и контакты после осуществления некоторых технических процедур установлены. - Прим. авт.)

«Мы предлагаем Вам вакансию модели. Снимаем жест-ко. Понятно? Час съемки - 300 долларов США. Снимаем по сценарию заказчика. Только для частных коллекций и за рубеж. Если предложение заинтересовало, пришлите фото». (Параметры и адрес указаны. - Прим. авт.)

«Готов тебе заплатить, если ты готова сниматься в сценах вместе со взрослыми. Нужно знать точно твой возраст, рост и вес. Есть и другая работа - в гостинице. Администрация куплена, менты все наши. Оплата -ежедневно. Так сколько тебе лет? Надеюсь на долгое сотрудничество». (Название гостиницы не установлено. - Прим. авт.)

«Привет! Меня зовут Саша. Ты уже снималась в каких-нибудь моих ... фильмах? Сколько хочешь получить денег?» - «Ой, я даже и не знаю. А как Вам позвонить?» - «Можешь для начала сняться в нескольких сюжетах с людьми. А там посмотрим. Есть самые разные направления». - «У меня нет пока откровенных фотографий». - «Пришли пока любые фото. Можно в одежде». (Контакт установлен. - Прим. авт.)

Доска объявлений №2

«Срочно нужны дети!»

« Я живу в Долгопрудном. Снимаю детей в ... фильмах. Нужны девушки 12-16 лет. Гарантирую очень высокую оплату!» - «Приветики. Очень нужны день­ги. Как тебе позвонить?» - «Телефон ... В день снимаем только по две сцены. Предварительно в Питере делаем все анализы у своих врачей. Безопасность гарантируем. Используем фарматекс. Не страшно» (телефон и контакт установлены).

«Если ты из другого города, оплачиваем дорогу в оба конца. Съемки только в Питере на квартире. Проживание в той же квартире, где будут съемки. Если Вы пройдете кастинг (он идет один день), то будете задействованы в съемках 3-4 дня. Нужны еще дети. Срочно! На фото - без макияжа. Каждая сцена стоит 200 долларов» (контакт не установлен).

«Московская студия ищет детей. Оплата высокая. Твои условия учитываются. Только для частных коллекций. Съем-ка - павильон на квартире» (адрес установлен).

«Наша студия называется «А...». Если Вам действительно 14 лет, учтите: возраст - это Ваш капитал. Мы имеем опыт съемок. Актрис Вашего возраста найти очень сложно. Кроме того, это преследуется по закону. Но мы преодолеваем такие сложности, если они оправданны (Ваш талант + внешность). Мы ведем сюжетные съемки...» (контакт установлен).

Доска объявлений №3

«Предлагаю услуги киллера»

«Предлагаю услуги киллера в любом городе РФ. Большой опыт, разумные цены. Безопасность заказчика. Я - в Москве. Мой электронный адрес ...»

«Услуги киллера. Решение проблем в любом городе СНГ. Приемлемые цены. Сжатые сроки. Электронный адрес ...»

«Город Москва. Предлагаем услуги киллера. Устранение ненужных лиц в любом городе СНГ. Разумные цены, безопасность заказчика. Цена - 450.00».

Заботливые пошли киллеры. Заказчика обещают не трогать. Цена, правда, какая-то странная. Этот, видимо, 450 тысяч рублей просит. Интересно, а поторговаться можно? Если нет, поищем другого.

«Стандартная ликвидация с гарантией. 3000 мья».

Я не знаю, что такое «мья». Но, может, это дешевле? Потом, здесь гарантию дают. Узнать бы еще, что значит «стандарт­ная ликвидация». Впрочем, адрес отправителя вскрыть достаточно легко. Можно с ним связаться и выяснить все детали.

Результатом наших поисков стало несколько десятков адресов. Большинство пользователей зарегистрировано на зарубежных интернет-ресурсах. Но это, естественно, не означает, что они - за границей. Ждут у компьютера электронных писем и предложений. И от этого дейст­вительно становится страшно. Ведь заплатят одному такому «3000 мья», и он - в соответст­вии со стандартом да еще и с гарантией...

Кто-нибудь из вас - сотрудники МВД или ФСБ - все это читал?

Очень хочется все это остановить. Но как? Выключить компьютер и не читать? А те девочки, которые наивно вопрошают: «Ой! А у меня нет фото. Как мне вам позвонить?» - тоже компьютер выключат? В том-то и дело, что нет. Запретить им заходить в Интернет? Да, и вот еще что. А кто детей-то продает? Не сами же они туда пишут - «А какой гонорар?» Это родители сидят в сайтах?