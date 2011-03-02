Хорошо сидим

Инициатива российских правоохранителей избавляться от грузинских криминальных авторитетов, высылая их на историческую родину, довольно горячо поддерживается их коллегами из Грузии.

Напомним, что, когда к власти пришел Саакашвили, в Грузии на весь мир была объявлена война ворам в законе. В Уголовном кодексе республики появилась статья 223, которая карает за «членство в воровском мире, воровство в законе». По этой статье людей наказывают лишением свободы сроком от 3 до 8 лет, со штрафом или без него. За воровство в законе – лишением свободы сроком от 5 до 10 лет и также со штрафом либо без него. Предусматривается ответственность и за пособничество ворам в законе – до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества (см. «АН» от 5 июня 2008 года).

– Грузинских воров на территории бывшего СССР и в мире насчитывается от 40 до 100 человек, – сообщил «АН» источник в правоохранительных органах МВД, – в нашей стране мы начали выявлять у них «липовые» паспорта и высылать в Грузию. Пусть там сидят. Оказалось, что в этой антикоррупционной республике все совсем не так радужно, как заявляет ее руководство. Да, воров тут ждут, но больше ждут от них денег. В результате вместо зоны номер 7, которую для них отвели в Грузии, они оказываются на воле. По нашей информации, разъезжают по республике на шикарных иномарках, с охраной и очень даже уютно себя чувствуют. Сейчас поджидают Тариэла Ониани (Таро) из Испании, который на своей родине осужден заочно. Да он и сам ждет не дождется, когда надышится вольным воздухом. Первыми высланными из России ворами были некий Гоголадзе (кличка Гога), Амиран Сопромадзе (кличка Сопотия), Бесик Абзианидзе (кличка Ромашкич), чей папа тоже был вором в законе, – всего около десяти человек. Так вот, вместо того чтобы сидеть в тюрьме, большая часть из них оказалась в… Турции (а сроки в Грузии идут). Там они открывают официальный бизнес: кафе, рестораны, турагентства, гостиницы. На самом же деле не забывают и основной свой промысел – руководство группировками, промышляющими барсетничеством, квартирными кражами, грабежами, поставками женщин легкого поведения. Полный «букет» от ОПГ…

Эту информацию «АН» подтвердили не только представители МВД, но и в самих криминальных структурах.