«Цена ребенка»

Сегодня все медики страны говорят об этом скандале: в одном из лучших медицинских центров страны, Центре акушерства и гинекологии Российской академии медицинских наук, никому толком не известная женщина смогла наладить бизнес по торговле детьми.

Заместитель начальника отдела Департамента уголовного розыска МВД РФ Владимир Пасько: «Я могу с уверенностью сказать, что на протяжении трех лет в Москве под руководством Людмилы Вержбицкой действовала организованная преступная группа, занимавшаяся похищением детей».

Операция «Немцы»

Весной 2003 года в роддом 7-й городской клинической больницы поступила девушка Лена. Роженице было 16 лет. Позже выяснится, что информация о малолетней маме, которая наверняка откажется от ребенка, оперативно поступила к 55-летней Людмиле Вержбицкой - бывшей акушерке, в прошлом дважды судимой за проведение незаконных абортов и подделку документов.

Вержбицкая сразу договорилась с Леной, что та не будет, как собиралась, делать аборт, но и не станет претендовать на ребенка. Так началась сделка под кодовым названием «Немцы».

Семья Отто и Карлы Брюгенд несколько лет лечилась в Центре акушерства на улице Опарина. Они были участниками официальной программы «суррогатное материнство». Надеялись, что кто-то из российских женщин выносит для них ребенка. Людмила Вержбицкая сообщила Брюгендам, что якобы одна из тех, кому сделали процедуру искусственного оплодотворения, родила. Вержбицкая понимала: надо сделать так, чтобы проверить информацию немцы не смогли. И решила передать им ребенка в аэропорту: чтобы Брюгенды, прилетев и взяв мальчика, тут же улетели.

Так и произошло. Отто и Карла были уверены, что Миша именно их ребенок. Они ведь платили деньги Цен­тру за «суррогатное материн­ство». Значит, все нормально. В России, видимо, просто сервис такой: детей прямо в аэропорт привозят...

Но правоохранительные органы Германии заинтересовались, откуда у семьи Брюгенд, на один день слетавшей в Россию, вдруг появился трехмесячный (!) сын. Немецкая полиция начала расследование. Все документы через некоторое время были переданы в Москву, в Центральный аппарат МВД. Вскоре Прокуратура Юго-Западного округа столицы возбудила уголовное дело по статье «Торговля людьми».

Торговля детьми. Как это делается

Точно так же, как с немцами, Вержбицкая «работала» с семьей Николаевых (они тоже проходили по программе «суррогатное материнство» и устали ждать, пока какая-нибудь женщина забеременеет по их «заказу»). Оля и Саша приехали к Людмиле Вержбицкой 2 апреля 2004 года, вечером, около 10 часов. Через пять минут они вышли из подъезда с грудным ребенком.

Безусловно, для проведения таких махинаций нужны были документы. Оперативник показывает мне их. Бланки, подписи - настоящие! Бумаги лично заверил руководитель лаборатории клинической эмбриологии Центра Леонид Кузьмичев. (Сегодня этот врач якобы не может вспомнить, что и когда он подписал.)

Поддельные свидетельства о рождении выдавала сотрудница ЗАГСа, хорошая знакомая Людмилы Вержбицкой, Елена Уединова. Впоследствии на допросе она назовет и сумму, за которую подделывался документ, - одна тысяча рублей.

Пока шло оформление бумаг, дети, от которых отказались, должны были где-то находиться. Установлено, что Вержбицкая... забирала их к себе домой! Хотя, согласно закону, сотрудники роддома были обязаны при выписке ребенка передать его только роженице или ее ближайшим родственникам. Но отдавали неизвестной женщине, у которой на руках не было ни одного документа.

Вержбицкая оплатила Лене ее «услуги», сунув в карман 1200 долларов США. За молчание и за сына. Спрашиваю у Владимира Пасько: «Известна сумма, за которую покупали ребенка у Вержбицкой?» - «20 тысяч долларов. Похоже, это у нее стандартная ставка была».

Для меня лично очевидно, что без отлаженной системы связей в Центре акушерства Вержбицкая не могла бы проворачивать свои сделки. Ведь у нее был там даже собственный кабинет!

«Суд, штраф и новая работа»

Вержбицкую задержали 6 сен­тября 2004 года. Ей было предъявлено обвинение в проведении незаконных действий по усыновлению, подделке документов и торговле людьми.

Но произошел небольшой юридический казус. Пока шло расследование, статью за «торговлю детьми» отменили. Статьи нет - и суда, считай, нет...

В начале 2006 года Гагарин­ский районный суд города Моск­вы признал Людмилу Верж­бицкую виновной только в самоуправстве и подделке документов. Акушерка была приговорена к штрафу в размере 350 000 рублей. Прокуратура этот приговор опротестовала в Мосгорсуде, который вернул дело на повторное рассмотрение в тот же самый суд. Второй приговор был вынесен 19 октября. Семь лет лишения свободы условно.

Теперь Вержбицкая консультирует одну из московских клиник по вопросам акушерства, гинекологии и суррогатного материнства.

А полуторагодовалый мальчик Петя, которого Людмила Вержбицкая так и не смогла продать, был передан в 14-й дом ребенка города Москвы, где и был, как и положено по закону, то есть бесплатно, усыновлен в декабре 2005 года вполне обеспеченной семьей москвичей.

Вержбицкая была условно осуждена по статье «Похищение человека». Точно по этой же статье предъявлено обвинение и женщине-медику из Санкт-Петербурга, слушание дела которой продолжается сегодня в городе на Неве. Итак, на скамье подсудимых - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Санкт-Петербургской медицинской академии имени Мечникова Нина Татарова. Она знает, что никто по 126-й статье в новейшей россий­ской юридической истории реально осужден не был! Только условно, как, например, Вержбицкая. И это несмотря на то, что наказание за «похищение человека» более чем суровое - от 6 до 15 лет лишения свободы...

Юридический аргумент

Юридические коллизии мне объяснил доктор медицинских наук, профессор, юрист Алексей Старченко.

«В нашем Уголовном кодексе до 2003 года существовала статья 152, которая называлась «Продажа, торговля несовершеннолетними детьми». «Торговля» несовершеннолетними была запрещена. Три года назад Государственная Дума решила, что такого преступления в Российской Федерации не сущест­вует, и статья была изъята из кодекса. Теперь правоохранительные органы эту статью переквалифицировали на «Похищение человека» и, может быть, на «Торговлю людьми с целью эксплуатации», что в данном случае, конечно, малоприменимо, невозможно себе представить эксплуатацию новорожденного!»