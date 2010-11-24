Следователи считают, что бойня в Кущевской случилась из-за того, что еще в 2002 году заказали старшего брата главаря цапковской группировки Колю Сумасшедшего.

На встречу с председателем следственного комитета Александром Бастрыкиным к дому культуры в Кущевской приехали люди даже из самых отдаленных уголков Краснодарского края. Из Брюховецкой и вовсе прислали целый автобус с желающими пообщаться с главным следователем страны.

– Главный мотив жуткого убийства в Кущевской – кровная месть, – сказал Александр Бастрыкин. – Возникла она на почве убийства старшего брата Сергея Цапка – Николая.

Николая Цапка застрелили в ноябре 2002 года. Говорят, из-за того, что его банда собирала дань с местных фермеров. Вот погибший бизнесмен Сервер Аметов и договорился с предпринимателями и заказал Колю Сумасшедшего, как называли в станице Цапка. ОПГ перешла к его младшему брату Сергею. После этого и начались расправы с кущевскими фермерами. В 2003 г. убили Валерия Богачева со своим сыном. В 2008-м – предпринимателя Анатолия Смольникова. 4 ноября этого года Цапки отомстили и Серверу Аметову.

Через несколько дней после жестокой расправы следователи задержали четверых подозреваемых по этому делу. Братьев Алексея и Евгения Гуровых, Вячеслава Скачедуба и 16-летнего Игоря Майданюка. Потом в Ростове «хлопнули» главаря банды Сергея Цапка и его правую руку Сергея Цеповяза.

Лидера группировки увезли подальше от братвы – в СИЗО Пятигорска. После того как его допросили, перевели в изолятор Ростова.

На днях в ростовском аэропорту правоохранители повязали еще двоих причастных к громкому делу. Остальных подельников Сергея Цапка Владимира Алексеева и Вячеслава Рябцева объявили в международный розыск.

На встрече с Бастрыкиным сами кущевцы мало выступали. Остальных же людей интересовали вопросы, связанные с земельными отношениями. Глава СКП внимательно всех слушал и что-то записывал в блокнот.

– Не пойму, как в казачьей станице могли допустить такой беспредел? – вдруг вспылил главный следователь. – И я не призываю рубить головы бандитам – это неправильно. Но в казачьей станице любой отморозок должен бояться даже косо посмотреть на девушку, живущую по соседству.

Когда мероприятие закончилось, люди еще долго подходили к Бастрыкину и жаловались. В итоге по 33 старым уголовным делам в Кущевской следователи возобновили производство.

– 12 уголовных дел, которые были закрыты несколько лет назад, мы передали на повторное рассмотрение в следственный комитет, – сказал официальный представитель СКП Владимир Маркин. – Еще 21 дело отправили в ГУВД Краснодарского края.

Кроме этого, правоохранители решили заново проверить все материалы по делу бывшего ректора кущевского техникума Галины Крошки. Вставшую на защиту своих учениц от цапковских братьев женщину осудили за мошенничество – вроде как она выдала более ста липовых дипломов студентам.

Так что сейчас самое время выяснить, кто из кущевской милиции допустил криминальный разгул в станице. Губернатор Кубани Александр Ткачев уже выразил свое недоверие начальнику ОВД Кущевского района Владимиру Бурносову и его первому заместителю – начальнику криминальной милиции Вячеславу Семенихину, начальнику следствия Татьяне Малыхиной и замглавы Кущевского района Николаю Наливайко. Кроме этого, к дисциплинарной ответственности будут привлечены начальник милиции общественной безо­пасности РОВД, начальник уголовного розыска края и начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска края.

Рулевой Кубани также отметил, что не собирается увольнять главу Кущевского района Владимира Ханбекова.

– Если такое случится, то он уйдет вместе со мной, – заявил Ткачев.