«Вскрытие» покажет…

12 из 14 подсудимых вскрыли себе вены во время слушаний дела в Самарском областном суде. Такого массового случая в отечественной практике правосудия еще не было.

Слушалось дело о бунте в Самарской исправительной колонии №6 в сентябре 2008 года. Тогда двое заключенных погибли. Еще 25, а также трое сотрудников ГУИН получили ранения различной степени тяжести.

– Да, были случаи, когда подсудимые проносили в зал суда гранату и даже взорвали ее. Правда, судья выжил, – рассказывает один из бывших заключенных. – Бывало, что пистолет за решетку передавали. И побегов немало было во время слушаний. Но чтобы сразу 12 человек вскрылись… Такого не помню…

– А как они умудрились пронести в зал суда острые бритвы или что там у них было?

– Лезвие пронести мимо конвоя – это ерунда, под язык засунул или за щеку. А вскрыться – уже дело недолгое, чикнул по вене, и все. Бывало, в СИЗО себе животы вскрывали и так, с кишками наружу, на охранников бросались… Скорее всего, это самарское дело возникло из-за того, что там была «красная» зона, когда администрация сильно прессует зэков. Вот они и подняли бунт…

Напомним, что после подавления бунта начальник колонии Игорь Стариков подал в отставку, и по результатам служебной проверки выяснилось, что он не справлялся со своими служебными обязанностями. Во время бунта погибли двое заключенных, они скончались от ожогов. По предварительной версии, зэки поссорились между собой, а потом сожгли двух своих недругов заживо. Бунт подняли, чтобы замести следы преступления. По другой версии, в знак протеста против действий администрации бунтари устроили поджог, но не всем удалось выбраться из горящего помещения.

– Что дальше будет? Проверки, зэков разбросают по разным зонам, чтобы разрушить устоявшиеся связи, – продолжает собеседник «АН», – какие-то поблажки будут первое время. Тех, кто вскрылся, уже зашили наверняка. Но им теперь «светит» еще и новая статья – за членовредительство.

– Разве попытку суицида можно рассматривать как уголовное преступление?

– Конечно, статья-то в УК есть, ее никто не отменял. Это сейчас демократия, а при советской власти за такие дела сразу эту статью вменяли. И этим еще, которые себе шарики вживляли в половые органы. Но это уже, конечно, членовредительство в самом прямом смысле слова… А зона так зоной и останется, ничего не изменится.