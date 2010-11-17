//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Краснодарские «мясники»

Жители Кущевской не верят, что милиция задержала убийц 12 человек

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Татьяна ВОЛКОВА ]

Краснодарские «мясники»

В станице Кущевской Краснодарского края сейчас тихо и безлюдно, как после бомбежки. После зверского убийства  12 человек в доме местного фермера Сервера Аметова народ боится выходить из домов, дети прогуливают школу, а уж о том, чтобы поговорить с журналистами, и речи быть не может.

Перепуганное население опасается мести от местной цапковской банды, члены которой сейчас являются главными подозреваемыми в кровавой бойне. Шестеро отморозков –  Евгений и Алексей Гуровы, Игорь Майданюк, Вячеслав Скачедуб и предводители ОПГ – Сергей Цапок и Сергей Цеповяз задержаны, их допрашивают следователи. Однако сколько их, состоящих в группировке, точно не знают даже правоохранители.

– «Цапки» – так их называли по фамилии главаря – много лет держали в страхе всю станицу и соседние районы, – признается местный житель, согласившийся поговорить только при условии анонимности. – Заставляли приносить школьников и студентов деньги, которые им давали родители на обеды и развлечения, насиловали девчонок, жестоко избивали пацанов, собирали дань с фермеров.  Вся наличка попадала в общак.

Говорят, что «Цапки» водили дружбу с ментами и чиновниками, не за спасибо, конечно. Восемь лет назад убили главу района Бориса Москвича. Сначала его пытались подорвать гранатой, но не вышло, а потом расстреляли прямо около здания администрации.

Потом, накануне свадьбы младшего сына, убили фермера Валерия Богачева со старшим сыном Романом. Его земли перешли в чужие руки. Затем зарезали еще одного предпринимателя – Анатолия Смольникова. Эти громкие дела до сих пор не раскрыты. Власть показательно отстранила от должности местного начальника милиции. Однако беспредел не прекратился. В 2005 г., устав терпеть издевательства, станичные преподаватели гуманитарно-технического университета и медучилища написали открытое обращение к властям. История получила большой резонанс. В Кущевской, однако, ровным счетом ничего не изменилось. Люди поняли: бороться бессмысленно. Защищались своими силами кто как мог. Одни установили на домах камеры видеонаблюдения, другие не высовывали носа из хат после 10 вечера, пенсионеры не сдавали комнаты симпатичным студенткам – дверь в любой момент могли выломать жаждущие любви бандиты. А Сервер Аметов, фермер, в доме которого 4 ноября случилась трагедия, договорился с милиционерами и другими землевладельцами о сотрудничестве. Вместе было проще отражать «набеги» преступников. Говорят, именно за несговорчивость он и поплатился жизнью.

– Мы платим дань, как в лихие 90‑е, – с неопределенного номера позвонил мне на мобильный кущевский фермер. – Пытались сопротивляться, но куда там! Нам угрожали, приставляли ножи к горлу, поджигали хозпостройку. Писали заявления, но после этого нам прозрачно намекали – если домой не вернется ребенок или жена, не удивляйтесь. Приходилось забирать заявления и платить неустойку бандитам. Люди перестали верить властям, милиционерам, каждый рассчитывал только на себя. Многие уехали в Ростов и Краснодар, потому что во всех остальных аграрных районах все то же самое. Никакие деньги не стоят жизни и здоровья.

Похоже, что Сервер Аметов так не думал. Возможно, это был единственный человек, попытавшийся отстоять право на бизнес. Однако до смерти напуганные соседи в один голос сейчас спрашивают: «А стоило ли?»

Глава СКП РФ Александр Бастрыкин приезжал в Кущевскую, лично встречался с местными жителями и попросил их сообщать обо всех нарушениях не  милиционерам, а следователям. Так, мол, безопаснее и надежнее. Однако народ не спешит жаловаться. Кажется, сейчас они еще более запуганы, чем раньше.

Почти 50 водолазов и правоохранителей прочесывают сейчас реку Ея – задержанные сказали, что они выбросили ножи туда. Но показания их то и дело меняются. Сначала они признались, что имеют отношение к убийству, потом отказались от своих слов. Вину валят друг на друга. Молчат и главари банды. После допроса Сергей Цеповяз, депутат местного сельсовета, устроил целое шоу возле здания Кущевского ОВД. Наводящий страх на весь район мужчина грохнулся на колени и завыл: «Не убивайте меня! Я ни в чем не виноват!»

Следователи в личных беседах признаются, что, возможно, это так и есть. Задержанная четверка малолеток – «шестерки», Цапок и Цеповяз – их шефы. Однако кто именно стал заказчиком убийства, не известно до сих пор. И вряд ли станет известно.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

В Украине рассказали о "жёстком уроке" Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

В Украине рассказали о "жёстком уроке" Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

Украинский политолог Андрей Головачёв написал материал, в котором рассказал о "жестком уроке", который президенту Украины Владимиру Зеленскому преподали лидеры России, Германии и Франции.

//Общество

Митинг в Москве. На проспекте Сахарова по данным "Белого счетчика" уже более 49 тысяч человек

Митинг в Москве. На проспекте Сахарова по данным "Белого счетчика" уже более 49 тысяч человек

На митинге в Москве "Вернём себе право на выборы!" на проспекте Сахарова по данным «Белого счетчика» собралось уже больше 49 тысяч человек.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Власти впервые признали, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации

Власти впервые признали, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации

Госкорпорация «Росатом» впервые подтвердила, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации. До этого о проблеме говорили только военные эксперты, писали журналисты и строили догадки

//В мире

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов рассказал, что командование ВСУ направили снайперские войска в Донбасс.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский депутат назвал президентство Зеленского неполноценным без встречи с Трампом

Украинский депутат назвал президентство Зеленского неполноценным без встречи с Трампом

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

//Здоровье

Ученые нашли белок, восстанавливающий зубы

Ученые нашли белок, восстанавливающий зубы

Билологи нашли молекулу, которая поможет зубам восстанавливаться естественным образом. Об этом сообщает Nature Communications.

//Интервью

Актриса Жюли Дельпи: Иногда я переставала верить в себя

Актриса Жюли Дельпи: Иногда я переставала верить в себя

Жюли Дельпи – актриса, которая вызывает «двойные эмоции»: невероятно хрупкая женщина с жестким взглядом на жизнь. Это обезоруживает собеседника. Обычно о таких говорят: «Красивая, но «стервь»!» Но французский зритель любит Жюли Дельпи.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

Сергей Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

Сергей Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участие международных гостей в байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе свидетельствует о провале попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма.

//Новости СМИ2

//В мире

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил немецкий политолог Александр Рар.

//Общество

В Перми немецкий канатоходец установил мировой рекорд

В Перми немецкий канатоходец установил мировой рекорд

Бывший учитель из Германии Фридрих Кюне прошел по канату 995 метров от здания Театра-Театра до здания Законодательного собрания Пермского края. Маршрут он назвал самым сложным в своей карьере.

//Общество

Выбрана победительница конкурса "Миссис Россия 2019"

Выбрана победительница конкурса "Миссис Россия 2019"

Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сегодня сообщает "Пятый канал". Ныне титулованной леди 33 года, она воспитывает двоих сыновей.

//Шоу-бизнес

Названа сумма, которую певица Наргиз зарабатывала с Фадеевым

Названа сумма, которую певица Наргиз зарабатывала с Фадеевым

Стало известно, сколько зарабатывала певица Наргиз во время сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым. Источник сообщил, что Фадеев предоставил исполнительнице мировые гастроли и написал для неё множество песен.

//Происшествия

В Москве автомобиль загорелся на МКАДе

В Москве автомобиль загорелся на МКАДе

В субботу, 10 августа, в Москве на 37-м км МКАД произошло столкновение двух автомобилей. Уточняется, что одну из машин отбросила в отбойник, после чего она загорелась. По предварительным данным, пострадали три человека.

//Происшествия

В Башкирии загорелся детский лагерь

В Башкирии загорелся детский лагерь

В субботу, 10 августа, произошёл пожар в детском оздоровительном лагере в деревне Сулейманово Зианчуринского района Башкирии. Отмечается, что инцидент произошёл около 16.00 по местному времени.

//Новости партнеров

//Происшествия

ФБР и Минюст проведут расследование смерти американского миллиардера в тюрьме

ФБР и Минюст проведут расследование смерти американского миллиардера в тюрьме

Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции Соединённых Штатов приняло решение провести расследование обстоятельств смерти миллиардера Джеффри Эпштейн. Мужчина совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере.

//Шоу-бизнес

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер

"Все эти бездари советской эстрады, включая Ротару, заслуживают полного забвения". Если «Битлз» спустя десятилетия слушает молодежь, то нынешнее поколение не скачивает в Сети Ротару, Толкунову или Кобзона

//Спорт

«Динамо» терпит поражение от «Зенита» 0:2

«Динамо» терпит поражение от «Зенита» 0:2

Сегодня, 10-го августа, на стадионе ВТБ-Арена в Москве состоялся матч пятого тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Арбитр встречи Евгений Турбин (Дмитров).

//Политика

Новый посол Китая назвал "мечтой" работу в России

Новый посол Китая назвал "мечтой" работу в России

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что для него мечта получить назначение на данную должность. Дипломат очень рад, что приехал в "родную и соседнюю страну".

//В мире

В Техасе паук расправился с летучей мышью

В Техасе паук расправился с летучей мышью

В Сети появилась фотография, на которой техасский паук поймал в свою паутину летучую мышь и съел ее. По словам женщины, которая разместила снимок, насекомому хватило несколько часов, чтобы расправиться с животным.

//Общество

Три года колонии за червей. Жители Ольхона встали на защиту бывшего мэра, который построил дорогу и был осужден

Три года колонии за червей. Жители Ольхона встали на защиту бывшего мэра, который построил дорогу и был осужден

Дороги не только главная бед России, но, как оказалась, и «расстрельная статья» для бывшего мэра Ольхона Сергея Копылова. Не в прямом смысле слова, но за строительство дороги он получил три года колонии

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер
2

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
3

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго
4

Лолита показала танец в слитном купальнике и удивила поклонников фигурой
5

Названа сумма, которую певица Наргиз зарабатывала с Фадеевым

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры