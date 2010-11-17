Краснодарские «мясники»

В станице Кущевской Краснодарского края сейчас тихо и безлюдно, как после бомбежки. После зверского убийства 12 человек в доме местного фермера Сервера Аметова народ боится выходить из домов, дети прогуливают школу, а уж о том, чтобы поговорить с журналистами, и речи быть не может.

Перепуганное население опасается мести от местной цапковской банды, члены которой сейчас являются главными подозреваемыми в кровавой бойне. Шестеро отморозков – Евгений и Алексей Гуровы, Игорь Майданюк, Вячеслав Скачедуб и предводители ОПГ – Сергей Цапок и Сергей Цеповяз задержаны, их допрашивают следователи. Однако сколько их, состоящих в группировке, точно не знают даже правоохранители.

– «Цапки» – так их называли по фамилии главаря – много лет держали в страхе всю станицу и соседние районы, – признается местный житель, согласившийся поговорить только при условии анонимности. – Заставляли приносить школьников и студентов деньги, которые им давали родители на обеды и развлечения, насиловали девчонок, жестоко избивали пацанов, собирали дань с фермеров. Вся наличка попадала в общак.

Говорят, что «Цапки» водили дружбу с ментами и чиновниками, не за спасибо, конечно. Восемь лет назад убили главу района Бориса Москвича. Сначала его пытались подорвать гранатой, но не вышло, а потом расстреляли прямо около здания администрации.

Потом, накануне свадьбы младшего сына, убили фермера Валерия Богачева со старшим сыном Романом. Его земли перешли в чужие руки. Затем зарезали еще одного предпринимателя – Анатолия Смольникова. Эти громкие дела до сих пор не раскрыты. Власть показательно отстранила от должности местного начальника милиции. Однако беспредел не прекратился. В 2005 г., устав терпеть издевательства, станичные преподаватели гуманитарно-технического университета и медучилища написали открытое обращение к властям. История получила большой резонанс. В Кущевской, однако, ровным счетом ничего не изменилось. Люди поняли: бороться бессмысленно. Защищались своими силами кто как мог. Одни установили на домах камеры видеонаблюдения, другие не высовывали носа из хат после 10 вечера, пенсионеры не сдавали комнаты симпатичным студенткам – дверь в любой момент могли выломать жаждущие любви бандиты. А Сервер Аметов, фермер, в доме которого 4 ноября случилась трагедия, договорился с милиционерами и другими землевладельцами о сотрудничестве. Вместе было проще отражать «набеги» преступников. Говорят, именно за несговорчивость он и поплатился жизнью.

– Мы платим дань, как в лихие 90‑е, – с неопределенного номера позвонил мне на мобильный кущевский фермер. – Пытались сопротивляться, но куда там! Нам угрожали, приставляли ножи к горлу, поджигали хозпостройку. Писали заявления, но после этого нам прозрачно намекали – если домой не вернется ребенок или жена, не удивляйтесь. Приходилось забирать заявления и платить неустойку бандитам. Люди перестали верить властям, милиционерам, каждый рассчитывал только на себя. Многие уехали в Ростов и Краснодар, потому что во всех остальных аграрных районах все то же самое. Никакие деньги не стоят жизни и здоровья.

Похоже, что Сервер Аметов так не думал. Возможно, это был единственный человек, попытавшийся отстоять право на бизнес. Однако до смерти напуганные соседи в один голос сейчас спрашивают: «А стоило ли?»

Глава СКП РФ Александр Бастрыкин приезжал в Кущевскую, лично встречался с местными жителями и попросил их сообщать обо всех нарушениях не милиционерам, а следователям. Так, мол, безопаснее и надежнее. Однако народ не спешит жаловаться. Кажется, сейчас они еще более запуганы, чем раньше.

Почти 50 водолазов и правоохранителей прочесывают сейчас реку Ея – задержанные сказали, что они выбросили ножи туда. Но показания их то и дело меняются. Сначала они признались, что имеют отношение к убийству, потом отказались от своих слов. Вину валят друг на друга. Молчат и главари банды. После допроса Сергей Цеповяз, депутат местного сельсовета, устроил целое шоу возле здания Кущевского ОВД. Наводящий страх на весь район мужчина грохнулся на колени и завыл: «Не убивайте меня! Я ни в чем не виноват!»

Следователи в личных беседах признаются, что, возможно, это так и есть. Задержанная четверка малолеток – «шестерки», Цапок и Цеповяз – их шефы. Однако кто именно стал заказчиком убийства, не известно до сих пор. И вряд ли станет известно.