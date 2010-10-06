Убить Шерхана – 2

Правоохранители нашли еще одного убийцу криминального авторитета и спортивного мецената Отари Квантришвили.

Хотя стрелял в него один человек (по другой версии – два), количество киллеров, которых выдают «на-гора» в суды оперативники и следствие, уже за десяток перевалило. И некоторые из тех, кто «убил», – уже получили реальные сроки. Или пулю…

Отари Квантришвили (кличка Шерхан) 5 апреля 1994 г. застрелили из биатлонной винтовки в Москве при выходе из краснопресненских бань…

До сих пор это преступление раскрывается с завидным постоянством.

И на сей раз найден очередной киллер – на днях завершилось следствие по делу руководителя «ореховской» группировки Сергея Буторина (кличка Ося), которому помимо оргпреступных злодеяний вменяют еще и организацию 32 убийств. Среди жертв Буторина опять оказался Отари Квантришвили.

Напомним, что сначала в этом преступлении, а также в убийстве Листьева, по словам прокурорских, признался Александр Солоник (убит). Затем оказалось, что это сделал Леша по кличке Солдат по заказу криминального авторитета Сильвестра (убит). Потом серия таких признаний от разных людей со ссылками на разных заказчиков только ширилась (см. «АН» от 3 марта 2008 г. «Убить Шерхана»).

Понятно, что при поимке очередной крупной фигуры из мира организованной преступности, будущие полицейские (либо их начальники) стараются придать большую значимость подобным арестам. При этом выдают в СМИ информацию о том, что на задержанных «висят» десятки преступлений, и самое главное – громких и нераскрытых.

Понятно, что некоторые из пойманных для придания себе большего веса в зоне берут на себя исполнение таких нераскрытых убийств. Бывает так, что задержанные не в силах устоять настойчивым рекомендациям следствия сознаться в таком криминале.

В результате громкие и нераскрытые преступления такими же и остаются. А машина правосудия тем не менее выносит обвинительные приговоры по одним и тем же делам.