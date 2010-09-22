Смерть по графику

Прошла неделя после покушения на Аслана Усояна (вор в законе Дед Хасан). Высказано немало версий о мотивах этого преступления. Корреспондент «АН» обнаружил еще несколько. Наиболее вероятных…

Если выживет…

– Кризис после такого ранения длится 12 дней, по себе знаю, – рассказал «АН» бывший коллега потерпевшего, получивший в свое время аналогичное ранение в живот. – Если через это время живой останется – значит, будет жить. Если нет, не завидую тем, кто это дело затеял. Пули какие были?..

…Сейчас точно можно сказать, что в Аслана Усояна попала одна, калибра 7,62, выпущенная, по предварительной версии, из китайского аналога Калашникова. Пуля не отравленная, без крестообразного надпила, как в случае с Иваньковым (см. «АН» от 29 июля 2009 г.).

Наша газета не раз писала об эпизодах криминальной войны между верхушками преступных кланов. Речь, в частности, шла о противостоянии воров в законе Шакро Молодого (Захарий Калашов), Япончика (Вячеслав Иваньков) и Деда Хасана против Тариэла Ониани (Таро).

И вот очередная жертва. Один из старейших отечественных воров в законе, который носит это звание более полувека, получил пулю. СМИ сразу же связали заказ на убийство с именем Ониани. Тот через адвоката (сам Таро приговорен к десяти годам за похищение человека и вымогательство) категорически отверг такие предположения. Впрочем, после гибели Иванькова он также выражал крайнее сожаление по поводу потери такого человека и даже просил следствие отпустить его на кладбище, чтобы возложить венок соратнику. Тем не менее тогда заявления Тариэла Ониани о непричастности к смерти Иванькова вызвали сомнения в воровской среде, и около 20 «законников» поставили свои подписи под «малявой», в которой обвиняли именно Ониани в смерти Япончика и требовали от честных зеков при первой возможности лишить его жизни.

На этот раз у правоохранителей нет никакой информации о бандитской почте, но ее вполне заменили собой многочисленные СМИ, в один голос озвучившие именно этот след.

Хотя представители МВД и прокуратуры говорят, что проверяют самые разнообразные версии. Одна из них докатилась до того, что Ониани и Хасан, дескать, не поделили между собой территорию бывшего черкизовского рынка, который якобы снесли не без участия Деда для строительства там жилых домов.

– Ни Хасан, ни Ониани к этому рынку большого интереса никогда особо не проявляли, там схлестнулись две оргпреступные группировки, давно желавшие остаться там единоличными хозяевами, и в этой борьбе использовали весь свой административный ресурс. Победили те, у кого он оказался мощнее, – рассказал «АН» один из борцов с оргпреступностью, – если хотите конкретики, пожалуйста. Речь идет о так называемой группировке спортсменов и тех людях, которые в оперативных данных фигурируют в качестве гольяновско-измайловской ОПГ. Хотя на самом деле речь идет о солнцевской команде. Только не приплетайте к этому авторитетного бизнесмена Михайлова…

К истории вопроса

По данным специалистов, которые давно «вели» Аслана Усояна, самые серьезные претензии у воров к нему возникли сразу после дефолта 1998 года. Выяснилось, что большую часть средств хранитель общака вложил в… ГКО. Но эти ценные бумаги оказались пустышкой. Хотя некоторые люди, приближенные к власти, как выяснилось, чересчур хорошо были осведомлены о приближающемся финансовом кризисе и даже смогли проследить вывод крупных финансовых потоков за рубеж (в чем автор этих строк в свое время убедился лично). Мало того, эти граждане предлагали пострадавшим бизнесменам вернуть потерянные при дефолте суммы за 50 процентов.

Если криминальному репортеру удалось узнать об этом, думаю, Деду Хасану сделать это было гораздо проще. Неудобные вопросы воры собирались задать Усояну на сходке в Одессе. Но она не успела начаться, как нагрянули украинские борцы с оргпреступностью и не дали собравшимся поговорить. Через полгода в одной из придорожных забегаловок на МКАДе неизвестными был убит грузинский «законник», который отвечал за безопасность того саммита. И потом вопросы к Хасану как-то отпали сами собой.

Единственный, наверное, кто продолжал интересоваться, был Вячеслав Иваньков. Которого убили. Кстати, Дед Хасан попал к тем же врачам, которые оперировали Япончика и сначала в ту же палату, потом, чтобы не сглазить, его перевели в другую…

– После гибели Япончика Дед Хасан поклялся отомстить за него, – продолжает мой когда-то раненый собеседник, – но не успел. Сам он, конечно, очень хорошо знает, кто его заказал, хотя желающих, думаю, было немало. Но мне кажется, что Ониани здесь ни при чем. Там, скорее всего, или московские разборки между ворами возникли, или это «третья сила» сделала…

Эту информацию «АН» частично подтвердили источники в правоохранительных органах:

– Ты в курсе, что в день покушения на Усояна в Москве разогнали воровской сходняк. Троих воров там задержали. А потом, когда пришла весть о покушении на Деда, они чуть ли не вместе, и воры, и менты, разъехались разбираться, что и почему случилось. Пресса утверждает, что Усояна на сходке не было… Так вот был он там. Он заехал на несколько минут. А потом, по удачному или неудачному стечению обстоятельств, уехал оттуда до облавы. На сходке, по нашим данным, к Хасану не было серьезных претензий, но некоторые воры пытались уговорить его уйти на пенсию. Агентура называет самым заинтересованным человеком в этом вопросе Левана Джавнгвеладзе, он в свое время решал вопросы экстрадиции Шакро в Грузию… Если с Дедом Хасаном что-либо случится, Леван может стать новым лидером.

Кстати, при подготовке этого материала к печати, «АН» стало известно, что незадолго до своей гибели Вячеслав Иваньков выступил с инициативой, которая поставила в затруднительное положение даже его коллег. Он предложил, чтобы милиция и коррумпированные представители силовых структур тоже платили в общак. Формулировка была примерно такой: «Тот, кто ворует, должен платить».

Забытая история

– А после событий 1998 года и недавно развязанной воровской войны Дед Хасан ушел от общака или остался?

– Не знаю, – честно ответил коллега вора, – я давно не у дел. Каждая команда могла свой создать. Или тот раздробили.

– То есть не исключено, что новый лидер станет и новым хранителем?

– Может и такое быть. Тут самое главное – разобраться, кто стоит за покушением. Дед, если выживет, – он разберется…

– А не захочет ли он уйти от дел после таких потрясений?

– Он обязан отомстить, иначе он уже не вор. Его сожрут тогда. Его же кенты. Там правила такие, не дай бог тебе споткнуться… Мне другое интересно – в окружении Усояна сейчас разбираются с этим делом?

– Вроде бы очень неактивно. Есть у них кто-то на примете.

– Значит, это на 99,9 процента та самая «третья сила». Слишком назойливо он интересовался сочинской Олимпиадой. Тогда, вот увидишь, через три месяца еще кого-нибудь из верхушки уберут.

– Три месяца – срок для того, чтобы успели забыть о предыдущих потерях?

– Ну да, чтобы расслабились…

Мой вопрос, если последняя версия верна, и Усоян выживет, кому же тогда он будет мстить, остался без ответа.