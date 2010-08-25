Раскрыть убийство – дело чести

Преступления против личности волнуют людей больше всего. Ведь на кону не деньги, не шмотки, а жизнь и здоровье. Как обстоят дела на этом фронте, рассказывает заместитель начальника ОРБ №1 (Оперативно-розыскное бюро номер один) Департамента уголовного розыска МВД России полковник милиции Дмитрий Геннадьевич СИДОРОВ.

- Дмитрий Геннадьевич, чем занимается Оперативно-розыскное бюро №1 МВД РФ?

– В нашей компетенции находится важнейшее направление в системе уголовного розыска – преступления против личности. Сюда входят убийства, покушение на убийство, серийные убийства, убийства, совершенные по найму, тяжкие телесные повреждения, а также все преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и взрывами.

– «Убойщики» всегда считались элитой уголовного розыска. Но и работать, наверное, труднее всего именно здесь?

– С одной стороны, работать сложно. Но, с другой, государство нашему подразделению уделяет большое внимание. Выделяются достаточно большие суммы на всяческие экспертизы, без которых порой невозможно доказать то или иное преступление.

Кроме того, хочу заметить, что убийства раскрывает не только наше ОРБ. На территории России созданы достаточно мощные структуры в подразделениях уголовного розыска, которые работают в том же направлении. Без работы, проводимой низовыми подразделениями, мы бы все не осилили. Взять такое громкое преступление, которое даже президентом было поставлено на контроль, – убийство прокурора Григорьева в Саратовской области. На нем было сконцентрировано внимание руководства страны, МВД и Следственного комитета. В итоге оно было раскрыто в короткие сроки.

– В кино за одну серию оперативникам удается раскрыть убийство, а то и не одно. У людей появляется вопрос: почему же в действительности милиция всегда так долго работает?

– В кино, как правило, берутся примитивные сюжеты, расследование преподносится в упрощенном виде. В жизни все гораздо сложнее. Осмотр места происшествия, сбор доказательной базы, проведение всяческих экспертиз – все это занимает не один день, поймите. Взять покушение на жизнь самарской судьи Дроздовой. На сегодняшний день круг подозреваемых лиц очерчен, преступление считается раскрытым, люди объявлены в международный розыск. Но оперативные группы до сих пор работают! Наши сотрудники 69 раз ездили в командировку по этому делу.

– Ваше ОРБ занимается раскрытием только громких преступлений, поставленных на контроль МВД?

– Изначально так и было задумано. Уровень дел ОРБ №1 Центрального аппарата выше, нежели уровень территориальных подразделений. Но если нам попадается информация, скажем, про некоего «соседа Васю», то мы беремся за раскрытие и таких преступлений. Мы никогда никому не отказываем.

Не так давно в Красноярске закончился процесс по делу об убийстве Полины Мальковой. Преступника осудили на пожизненное заключение. Родственники обвиняемого наняли общественного защитника, который утверждает, что обвинение может быть сфабриковано. Но результаты экспертизы полностью подтвердили вину арестованного. Тем более это не первая его жертва (подозреваемый уже отсидел за изнасилование 10‑летней девочки, был освобожден условно-досрочно, а за несколько месяцев до убийства 5-летней Полины изнасиловал 7-летнюю девочку, оставив ее живой).

В Калужской области в прошлом году были найдены убитыми с целью завладения их квартирами пожилые люди. По обоим этим делам работало наше ОРБ.

Одно из последних дел, которым мы занимались, – убийство отца Даниила (в миру Сысоева). Для меня дело чести – раскрывать эти преступления, и я заверяю, что мы делаем для этого все возможное.

– Что сложнее распутать: серийное убийство или единичное?

– Сложно сказать. Чтобы задержать серийщика, нужно провести недели без сна и отдыха. Рисуются схемы, проводятся сложные ДНК-экспертизы, все это прорабатывается неделями, а то и годами.

В Тверской области в конце прошлого года вынесен приговор маньяку Самулевичу, который совершал свои зверства с июля 2006-го по ноябрь 2008 года. Преступник знакомился с молодыми девушками в электричках, входил в доверие, просил сойти с ним на ближайшей станции, чтобы совершить прогулку в лесопарковой зоне. Когда они отходили на достаточное расстояние от станции и жилой зоны, он бил их по голове либо душил, потом насиловал и забирал с собой их вещи. Когда он попал в поле нашего зрения, мы собрали достаточное количество доказательств, провели соответствующие экспертизы, и ему некуда уже было деваться, как только признаться во всем. В итоге Самулевичу дали 24 года.

Никто не застрахован от маньяка, потому что никто из них не работает по единой схеме. Кто-то получает удовольствие, насилуя. Кто-то, как «битцевский маньяк», от того, что проламывает голову. Кто-то совершает убийства ради побрякушек – фетишисты, которые развешивают у себя дома вещи жертв… Главное – определить мотив действий преступника, попытаться проникнуть в его мозг и понять, что им движет. Это нелегко сделать, и, когда это удается, раскрыть преступление уже не составляет труда.

– Очень часто сегодня приходится слышать: «бывший сотрудник милиции совершил преступление», «действующий сотрудник милиции взял в руки оружие». А как часто совершаются преступления в отношении самих сотрудников, – об этом почему-то молчат.

– Наш сотрудник всегда «под двойным прицелом»: к нему обращено пристальное внимание и преступников, и общественности. В прошлом году в Барнауле убили двух сотрудников милиции при исполнении служебных обязанностей. Преступники шли по улице с оружием в руках, курки пистолетов были взведены. Ясно, что цель их была кого-то убить или совершить разбойное нападение. В милицию позвонил бдительный гражданин, сообщил об этом факте. На место выехал наряд. Когда стали производить задержание, мимо шли молодые люди. Преступники открыли по ним огонь, а милиционеры закрыли своими телами стволы преступников. Парни остались живы – наши сотрудники погибли… Многие ли знают об этом событии? А кто из граждан помнит фамилии этих сотрудников? Зато все помнят Евсюкова. И это очень досадно.