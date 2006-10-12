«Я боюсь, но должна об этом сказать…»

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Убийство журналиста «Но­вой газеты» Анны Полит­ковской для многих - как гром среди ясного неба. Последние годы она проводила множество журналистских расследований, но представить, что за это можно убить такую крупную фигуру в журналистике и в правозащитной системе, как Политковская, было невозможно. Ее основная специализация - Северный Кавказ, главным образом Чечня. В своих статьях она защищала простых чеченцев, обрушивалась с резкой критикой на республикан­ские власти, говорила о преступлениях федеральных сил, пыталась помочь заложникам в театральном центре на Дубровке, в общем, всегда старалась быть в центре кавказских событий. Она была убеждена: главная проблема нашей страны - это чеченский кризис. Все остальные крутятся вокруг нее.

Итак, версии.

Версия: чеченский след

О взаимоотношениях Анны Политковской с Чечней и чеченцами ходило много разговоров. Ее основные источники в республике - рядовые жители. Но если учесть кавказский менталитет и родственные связи, то простой чеченец - не менее ценный информационный носитель, чем какой-нибудь сотрудник спецслужб.

Отношения с нынешним премьером Чечни Рамзаном Кадыровым сразу не заладились. По некоторым данным, фамилия Политковской вызывала ужасное раздражение у Кадырова. Ее статьи про бизнес чеченского премьера, похищения людей в республике людьми Кадырова, коррупцию и абсолютную беспомощность простых людей выходили в «Новой газете» с настойчивой регулярностью. В последние дни она работала над расследованием пыток в Чечне. Статья должна была выйти в понедельник. А накануне Политковскую убили.

Но, как ни странно это звучит, именно Рамзану Кадырову в первую очередь невыгодно это громкое заказное убий­ство. Отпраздновав неделю назад свое 30-летие, важный конституционный рубеж, чеченский премьер прекрасно понимает, что сегодня фактически решается его будущая политическая судьба. И лишний шум здесь ни к чему.

Версия: месть спецслужб и военных

Версия о том, что «заказ» на Политковскую поступил из-за стен Кремля или из кабинетов Лубянки, наряду с чеченским следом лежит на поверхности и сразу наводит на мысль о сознательной провокации. Действительно, Анну Полит­ковскую руководст­во российских спецслужб, мягко говоря, недолюбливало. Но Полит­ковская не раз бывала в зоне боевых действий, и устранить ее там было намного проще.

К тому же организовать покушение на известного журналиста в день рождения Президента России Владимира Путина - такая идея могла прийти в голову человеку с очень серьезными проблемами.

Версия: националисты

Два года назад в «Нацио­нальной газете» и на сайте Национально-державной партии России появился список из 49 фамилий. Их обладатели были названы фактически врагами русского народа. В первых рядах стояла фамилия Анны Политковской.

В предисловии к списку говорилось, что он показательно неполный и несовершенный. В нем нет всех домашних адресов и телефонов. Тогда, два года назад, главный редактор «Национальной газеты» Александр Севастьянов утверждал, что перечисленным в списке людям «пока ничего не грозит». Но спустя некоторое время был убит питерский ученый-антифашист Николай Гиренко. Его имя также было в черном списке. А в «Национальной газете» был опубликован материал, который назывался «С почином!».

Однако Полит-ковская, как и многие другие правозащитники из списка националистов, не считала это серьезной угрозой. Тем не менее следственная группа по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» рассматривает эту версию в числе приоритетных.

Версия: заговор против власти

В оперативно-следственной группе считают, есть люди, в том числе и за границей, которым выгодна дестабилизация в России особенно накануне президентских выборов 2008 года.

Интересно вспомнить, что довольно долго Политковская была в хороших отношениях и с Борисом Березовским, и с Леонидом Невзлиным. Она часто ездила в Лондон, встречалась с Закаевым. Весной 2005 года в Интернете появилась некая аналитическая справка. Называлась она «О попытках Невзлина дестабилизировать ситуацию в России», в тексте - анализ деятельности Невзлина за границей и акции, которые якобы готовились беглым олигархом.

Одна из таких акций, как следует из текста, - убийство Политковской, которое рассматривалось как повод для «провоцирования политического кризиса на территории Москвы». Этот план предусматривал, что силовая акция в отношении Политковской поставит под подозрение абсолютно все российские спецслужбы.

«Новая газета»

Последние пять лет «Новая газета» действительно несет серьезные потери. Редактор отдела спецпроектов Игорь Домников был убит в Москве в мае 2000 года.

В марте 2002-го совершено нападение на заместителя главного редактора рязанского выпуска «Новой газеты» Сергея Золовкина.

А 3 июля 2003 года скончался заместитель главного редактора газеты, депутат Госдумы Юрий Щекочихин. Официально причиной смерти был назван острый аллергический синдром. Коллеги журналиста уверены в том, что Щекочихин стал жертвой отравления. И для этого были серьезные основания. Последние дела Комиссии Государственной Думы по борьбе с коррупцией, которую он возглавлял, гремели на всю страну: дела бывшего министра путей сообщения Аксененко, министра транспорта Франка, министра финансов Вавилова, и самое громкое - дело главы Минатома Евгения Адамова.