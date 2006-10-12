//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

«Я боюсь, но должна об этом сказать…»

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Артем ИУТЕНКОВ ]

«Я боюсь, но должна об этом сказать…»
Фото ИТАР-ТАСС

Версии

Убийство журналиста «Но­вой газеты» Анны Полит­ковской для многих - как гром среди ясного неба. Последние годы она проводила множество журналистских расследований, но представить, что за это можно убить такую крупную фигуру в журналистике и в правозащитной системе, как Политковская, было невозможно. Ее основная специализация - Северный Кавказ, главным образом Чечня. В своих статьях она защищала простых чеченцев, обрушивалась с резкой критикой на республикан­ские власти, говорила о преступлениях федеральных сил, пыталась помочь заложникам в театральном центре на Дубровке, в общем, всегда старалась быть в центре кавказских событий. Она была убеждена: главная проблема нашей страны - это чеченский кризис. Все остальные крутятся вокруг нее.

Итак, версии.

Версия: чеченский след

О взаимоотношениях Анны Политковской с Чечней и чеченцами ходило много разговоров. Ее основные источники в республике - рядовые жители. Но если учесть кавказский менталитет и родственные связи, то простой чеченец - не менее ценный информационный носитель, чем какой-нибудь сотрудник спецслужб.

Отношения с нынешним премьером Чечни Рамзаном Кадыровым сразу не заладились. По некоторым данным, фамилия Политковской вызывала ужасное раздражение у Кадырова. Ее статьи про бизнес чеченского премьера, похищения людей в республике людьми Кадырова, коррупцию и абсолютную беспомощность простых людей выходили в «Новой газете» с настойчивой регулярностью. В последние дни она работала над расследованием пыток в Чечне. Статья должна была выйти в понедельник. А накануне Политковскую убили.

Но, как ни странно это звучит, именно Рамзану Кадырову в первую очередь невыгодно это громкое заказное убий­ство. Отпраздновав неделю назад свое 30-летие, важный конституционный рубеж, чеченский премьер прекрасно понимает, что сегодня фактически решается его будущая политическая судьба. И лишний шум здесь ни к чему.

Версия: месть спецслужб и военных

Версия о том, что «заказ» на Политковскую поступил из-за стен Кремля или из кабинетов Лубянки, наряду с чеченским следом лежит на поверхности и сразу наводит на мысль о сознательной провокации. Действительно, Анну Полит­ковскую руководст­во российских спецслужб, мягко говоря, недолюбливало. Но Полит­ковская не раз бывала в зоне боевых действий, и устранить ее там было намного проще.

К тому же организовать покушение на известного журналиста в день рождения Президента России Владимира Путина - такая идея могла прийти в голову человеку с очень серьезными проблемами.

Версия: националисты

Два года назад в «Нацио­нальной газете» и на сайте Национально-державной партии России появился список из 49 фамилий. Их обладатели были названы фактически врагами русского народа. В первых рядах стояла фамилия Анны Политковской.

В предисловии к списку говорилось, что он показательно неполный и несовершенный. В нем нет всех домашних адресов и телефонов. Тогда, два года назад, главный редактор «Национальной газеты» Александр Севастьянов утверждал, что перечисленным в списке людям «пока ничего не грозит». Но спустя некоторое время был убит питерский ученый-антифашист Николай Гиренко. Его имя также было в черном списке. А в «Национальной газете» был опубликован материал, который назывался «С почином!».

Однако Полит-ковская, как и многие другие правозащитники из списка националистов, не считала это серьезной угрозой. Тем не менее следственная группа по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» рассматривает эту версию в числе приоритетных.  

Версия: заговор против власти

В оперативно-следственной группе считают, есть люди, в том числе и за границей, которым выгодна дестабилизация в России особенно накануне президентских выборов 2008 года.

Интересно вспомнить, что довольно долго Политковская была в хороших отношениях и с Борисом Березовским, и с Леонидом Невзлиным. Она часто ездила в Лондон, встречалась с Закаевым. Весной 2005 года в Интернете появилась некая аналитическая справка. Называлась она «О попытках Невзлина дестабилизировать ситуацию в России», в тексте -  анализ деятельности Невзлина за границей и акции, которые якобы готовились беглым олигархом.

Одна из таких акций, как следует из текста, - убийство Политковской, которое рассматривалось как повод для «провоцирования политического кризиса на территории Москвы». Этот план предусматривал, что силовая акция в отношении Политковской поставит под подозрение абсолютно все российские спецслужбы.

«Новая газета» 

Последние пять лет «Новая газета» действительно несет серьезные потери. Редактор отдела спецпроектов Игорь Домников был убит в Москве в мае 2000 года.

В марте 2002-го совершено нападение на заместителя главного редактора рязанского выпуска «Новой газеты» Сергея Золовкина.

А 3 июля 2003 года скончался заместитель главного редактора газеты, депутат Госдумы Юрий Щекочихин. Официально причиной смерти был назван острый аллергический синдром. Коллеги журналиста уверены в том, что Щекочихин стал жертвой отравления. И для этого были серьезные основания. Последние дела Комиссии Государственной Думы по борьбе с коррупцией, которую он возглавлял, гремели на всю страну: дела бывшего министра путей сообщения Аксененко, министра транспорта Франка, министра финансов Вавилова, и самое громкое - дело главы Минатома Евгения Адамова.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

//В мире

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой назвал украинские регионы, которые могут выйти из состава бывшей советской республики вслед за Крымом. По данному вопросу Липовой высказался в разговоре со СМИ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники преодолели эстафетой дистанцию в 45 километров и установили новый рекорд. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такое расстояние на открытой воде Байкала.

//Политика

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее возобновить переговоры.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман подал в отставку. Его прошение об отставке на имя президента Соединенных штатов Дональда Трампа опубликовали американские СМИ.

//Здоровье

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Медики перечислили полезные свойства винограда. Оказалось, употребление в пищу виноградных ягод способно продлить жизнь человека.

//Авиа, ж/д транспорт

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Авиабилеты из России за рубеж с завтрашнего дня вырастут в цене. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий по покупке и бронированию билетов Туту.ру.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Новости СМИ2

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Самую полезную кашу для здоровья сердца назвали медики
2

Климатические изменения оказались полезны для горбуши
3

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
4

Сергей Фургал не готов взять на себя ответственность за справедливые выборы
5

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры