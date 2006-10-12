Высокопоставленные воры уехали

Представители МВД Рос­сии утверждают, что сотрудники министерства трудятся в обычном режиме, без каких-либо «этнических предвзятостей». А задержанных криминальных лидеров разрабатывали давно. В результате на Дмитровском шоссе у дома №42 задержали 45-летнего уроженца Грузии Георгия Гиоргадзе, у которого в кармане оказалось несколько граммов героина. Этот человек более известен как вор в законе «Гия» или «Важа». Был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков, отсидел около 10 лет. В Москве, по мнению оперативников столичного УБОПа, контролировал этническую преступную группировку, состоявшую из его земляков, участники которой «специализировались» на совершении квартирных краж и разбоев. Против Гиоргадзе возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ - незаконное хранение наркотических веществ.

А на Садово-Каретной улице поймали 45-летнего Романа Ломтадзе. Прозвища этого вора в законе - «Рома» или «Мусуса». По Москве он гулял с заряженным пистолетом ТТ и героином - аж 7 граммов!

«Мусуса» ранее был судим за разбои и кражи. В тюрьмах провел более 12 лет. Там и стал наркоманом. По оперативным данным, его «короновали» в 1991 году в Москве. Проживал он то в столице России, то в Челябинске. В ноябре 1997 года в ходе вооруженного разбойного нападения на один из челябинских магазинов, которое он совершил вместе со своим сообщником-земляком, «Мусуса» получил огнестрельное ранение в левое плечо. В Москве, по мнению оперативников столичного УБОПа, он контролировал этническую преступную группировку, участники которой тоже занимались квартирными кражами.

Сотрудники Московского угрозыска при поддержке бойцов отряда милиции специального назначения на территории поселка Черкизово Пушкинского района Московской области задержали еще двух уроженцев Грузии. Они входили в состав организованной преступной группы, занимавшейся совершением разбойных нападений на инкассаторов и кражами барсеток.

Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями в столице закрыты несколько грузинских ресторанов. Те, что остались работать, снимают рекламные вывески со словами «ресторан грузинской кухни».

Приостановлена деятельность казино «Сол». Сотрудники УБОПа Москвы нашли там немало нарушений. Но больше всего их встревожил тот факт, что один из владельцев казино без всяких документов мог брать в кассе наличную валюту в любом количестве, а ее на момент посещения милицией оказалось 100 тысяч долларов.

Представители МВД не видят ничего необычного в своей работе. По данным редакции, еще в конце 90-х годов борцы с организованной преступно­стью пытались закрыть ряд казино, которые создавались при участии грузинских воров в законе, таких как «Шакро»-молодой и «Робинзон». Речь идет о казино «Кристалл», «Голден пэлас», «Космос» и других.

Предварительная часть операции прошла успешно, но потом за воров вступились высокие покровители из властных структур, и все дела были спущены на тормозах.

По мнению ветеранов УБОПа, в настоящее время выбрана правильная линия - наносится экономический удар по мафии. Именно поэтому все наиболее высокопоставленные грузинские воры в законе уехали из России, кто в Испанию, кто во Францию. Затаились только те, кому деваться некуда.

Следующим шагом правоохранительных органов, по мнению экспертов, должен стать вывод так называемых грузинских казино из-под контроля криминала и передача их во временное управление с последующей сменой хозяев. До недавних пор такие казино являлись одним из видов хранения и отмывания «общаковских» денег грузинских оргпреступных группировок.

Часть средств шла на дачу взяток коррумпированным чиновникам и представителям силовых структур.

Да и сейчас оперативники в беседе с корреспондентом «Аргументов» дали понять, что их заваливают звонками сверху и просьбами «как-то уладить это дело». В ответ появилась вторая волна уголовных дел по так называемому этническому признаку - оперативники стали задерживать тех жителей Грузии, которые предлагают им взятки. За последнюю неделю зарегистрировано порядка десяти таких дел. Суммы, которые пытаются всучить, колеблются в пределах от тысячи рублей до 10 тысяч долларов.