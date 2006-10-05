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Грузинским ворам в законе теперь в России плохо

Началась массированная атака на криминальный бизнес по этническому принципу

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Олег УТИЦИН  ]

Грузинским ворам в законе теперь в России плохо
Джаба Иоселиани стал самым известным «вором», пробившимся в политику

«Мафии» не дали поиграть на бильярде

 

Все началось в Моск­ве на Олимпийском проспекте, в доме 16 - здесь, в бильярдной, собрались воры в законе из Грузии и Абхазии, чтобы порешать возникшие между ними трения.

Сейчас трудно назвать детали беседы «на высшем уровне», но по версии оперативников ОРБ ГУ МВД России по ЦФО, она была посвящена переделу сфер влияния. А также обострившимся отношениям между абхазскими и грузинскими преступными группировками.

Дело в том, что за последние месяцы грузинские группировки немного потеснили абхазский бизнес. Здесь надо отметить, что в России грузинских воров в законе от 300 до 400 человек, абхазских же - десяток-полтора. Хотя, как правило, грузинами по национальности являются и те и другие. Просто первые были коронованы или сидели на территории Грузии, вторые - проживали в Абхазии.

Бизнес же в Москве и у тех и у других аналогичен. Преж­де всего - это сети небольших ресторанчиков и закусочных, несколько рынков. Ну а дальше - кражи, грабежи, рэкет и прочий «джентльменский» набор.

За последние несколько месяцев абхазские (или сухумские) грузины были потеснены со своих территорий. Несколько ресторанов, в частности, в Северо-западном админист­ративном округе столицы, в районе Дмитров­ского шоссе, оказались под управлением так называемых тбилис­ских представителей.

Такие пертурбации, очевидно, и стали темой встречи воров в законе. Но беседа не сложилась - помешала милиция.

Среди задержанных воров в законе и лидеров этнической преступной среды оказались уроженцы Республики Грузия, неоднократно судимые: Углава Георгий, уголовная кличка «Тахи», Гоголашвили Теймураз, уголовная кличка «Цико», Синаташвили Теймураз, уголовная кличка «Мафия».

При задержании участники не оказали сопротивления и не отрицали своей принадлежности к воров­скому миру. Дело в том, что борцы с оргпреступностью нередко при задержании провоцируют людей подобного сорта, активно спрашивая: «Вор в законе или нет?» Если человек отказывается от этого звания, его потом «бьют по ушам» - то есть лишают воровской короны.

Подобные налеты правоохранителей на воровские сходки, как правило, носят характер профилактический - дабы предотвратить возможные преступления, которые могут произойти в ходе разборок. Как признавались сами милиционеры, порой они задерживают воров в законе на время, пусть на трое суток, только для того, чтобы те не успели осуществить или претворить в жизнь чужими руками какое-нибудь преступление. Потому на сходках у одного-двух воров вдруг оказывается какой-нибудь патрон и доза героина (кокаин - слишком дорог для оперативников).

На этот раз ничего подобного не нашли, и теперь задержанных проверяют на причаст­ность к ранее совершенным преступлениям на территории Центрального федерального округа, а также на законность получения ими гражданства Российской Федерации.

Как сообщили нашему корреспонденту в ГУ МВД РФ по ЦФО, здесь наработан опыт депортации в Республику Грузия лиц, причисляющих себя к категории воров в законе, незаконно проживающих на территории РФ.

«Мхедриони» начинался в ГУМе

Среди же авторитетных воров прошлых лет одним из самых знаменитых был прототип героя Валентина Гафта в фильме «Воры в законе» - абхазский вор Юрий Лакоба. Он - внук соратника Иосифа Сталина, известного революционера Нестора Лакобы.

Однажды Юрий Лакоба пригласил к себе в дом грузинского вора Хуту Халичава и убил гостя. А это не только по кавказским, но и по всем существующим понятиям считается верхом гнусности. Убив «коллегу», Лакоба как ни в чем не бывало пришел на его панихиду.

Позже воры пытались убить Лакобу. Когда в конце восьмидесятых в тбилисской тюрьме вспыхнул бунт, зэки с помощью подъемного крана выломали стену изолятора со стороны камеры, где сидел Лакоба, вытащили его из проломанного окна. Он тогда чудом уцелел, но в 1993 году был арестован в Москве. В его квартире на Волгоградском проспекте было изъято огромное количество оружия, включая пулеметы и автоматы, десятки «цинков» с патронами. Суд дал преступнику один год тюрьмы. Но и этот срок он не отсидел. Говорят, что за него похлопотал сам глава Абхазии Ардзинба, мотивируя свое заступничест­во заслугами Лакобы во время грузино-абхаз­ского вооруженного конфликта. Но часы жизни вора были сочтены. Организм, давно отравленный различными видами наркотиков (Лакоба кололся, курил, нюхал), не выдержал, бандит скончался от инфаркта.

Но самой колоритной фигурой остается Джаба Иоселиани. В 16 лет он был арестован за кражу и вскоре добился звания вора в законе. После второго ареста бежал из тюрьмы и обосновался в Ленинграде. Там под чужой фамилией, не имея среднего образования, поступил на психологический факультет университета, но проучился только четыре года, так как был вновь арестован за участие в во­оруженном грабеже и сужден на 25 лет.

Вышел на свободу в сорок лет, окончил вечернюю школу и поступил в театральный институт. Защитил кандидатскую, а затем докторскую по теме «Комедийные маски грузинского театра». Преподавал театроведение, писал пьесы. И все эти годы преступный мир сохранял за ним звание вора в законе. Иоселиани приписывают знаменитую аферу в московском ГУМе, на ее примере воровскую поросль учили творческому отношению к делу.

Суть той аферы была проста и изящна: вместе с товарищами Иоселиани установил в торговых залах собственные кассовые аппараты. В течение нескольких часов воры исправно пробивали покупателям чеки и спокойно ушли, оставив себе выручку, покупателям - чеки, магазинам - кассовые аппараты. В конце концов, он создал вооруженное формирование «Мхедриони», которое привело к власти Шеварднадзе, бывшего крупного чиновника КГБ.

Из ныне живущих воров одним из самых авторитетных считается Захарий Калашов (Шакро-молодой). По некоторым данным, сейчас он проживает в Испании. Но в Москве в сфере его влияния - крупнейшие казино столицы. В свое время пытался участвовать даже в переделе алюминиевого бизнеса, но его коллеги по криминалу дали ему понять, что там все места заняты, стукнув пепельницей по голове.

Последний раз его задерживали в столице, когда он с эскортом машин охраны ехал по своим делам. При задержании он пытается убедить оперативников в том, что ему что-то подложили в карман:

- Конкретно сюда положили, ну, - говорит он, кивая на правый карман своих брюк.

- Что это такое? - спрашивали оперативники, вытаскивая из указанного Захарием кармана кулек, свернутый из газеты, изданной в Грузии.

- Это у вас я хочу спросить, это вам лучше знать.

- Поясните, что это такое?

- Это вы лучше должны знать, лично вы, ваша команда...

В старой газете была старая анаша. Шакро отпустили быстро, подержав какое-то время в заключении.

Кланы на Кавказе - вторая власть

 

Как считает историк Алексей Мухин, «грузинские воры - это отдельная тема, потому что этот «институт» в республике пользуется особым почетом, всеми регалиями, правами, включая обязанности, и фактически легально там сущест­вует. И возможно, это повлияло на специфическую эволюцию грузинских воров. Они занимают практически такое же положение в обществе, как и чиновники высшего звена. Правда, у первых возможностей порой больше.

Наиболее зажиточным кланом среди грузинских воров считают кутаисский. Он конт­ролирует почти весь банковский бизнес. Есть так называемые сухумские воры, есть мингрельские, тбилисские.

Среди основных видов бизнеса грузинских воров на территории России - это содержание казино, ресторанов, банковских дел с учетом специфических денег.

Ресторанный бизнес - это очень хорошая схема отмывания денег. Если проводить аналогии с Западом, в свое время итальянская мафия в США довольно широко использовала сеть пиццерий для распространения наркотиков.

В процентном соотношении грузинские воры являются самой многочисленной кастой. Дело еще и в том, что в силу популярности воровского титула он стал банально продаваться. Платили за него, как правило, богатые родственники. Поэтому качественный уровень грузинских воров упал. Время от времени это приводит к напряженным отношениям между грузинскими и другими ворами».

«Норд-Ост» помешал сходке

 

Одна из последних крупных сходок грузинских воров в Москве прош­ла в дни захвата заложников в театральном центре на мюзикле «Норд-Ост». На Варшавском шоссе состоялась встреча, участ­ники которой обсуждали, как действовать в условиях усиленного режима работы правоохранительных органов. Сразу после захвата заложников стало очевидно: правоохранительные органы предпримут в Москве жест­кие меры.

И тогда кавказские преступные авторитеты решили обсудить, как жить «в новых условиях». С этой целью лидеры чеченского и грузинского преступных сообществ договорились встретиться вечером 25 октября («Норд-Ост» захватили 23 октября вечером) в ресторане «Авлабар» (Варшавское шоссе, 56а). Пригласили и нескольких представителей других кавказ­ских ОПГ.

Впрочем, официальным поводом собрания была годовщина со дня смерти известного вора в законе Реваза Цицишвили (Цицка). Тот умер в самолете, когда направлялся на Дальний Восток на похороны одного из самых авторитетных российских криминальных лидеров Евгения Васина (Джема), умершего в СИЗО от сердечного приступа.

В тот день 16 человек задержали, а потом отпустили, проверив документы. Только один находящийся в розыске был арестован.

Крабы второй свежести

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов наведались в казино «Кристалл», которое находится под покровительством Шакро.

И вдруг выяснилось, что крупнейшее столичное развлекательное заведение уже год не платит налогов, а кроме того - крабы в ресторане второй свежести. Казино пока закрыли.

Это было второй за неделю крупной операцией правоохранительных структур против криминального грузинского бизнеса.

А в Орловской области в тот же день накрыли склад с грузинским вином, который тоже курировали авторитеты с Кавказа.

На момент сдачи этого материала в печать представители силовых структур проводили акцию в гостевом доме «Тбилиси» в Москве - это здание, как выяснилось, принадлежит грузинским властям на незаконных основаниях.

Очевидно, что такие операции вызваны усилением напряженности в российско-грузинских отношениях и направлены на пресечение оттока финансов из РФ в Грузию.

Но, по мнению специалистов, для таких случаев в криминальном мире уже давно готовы фонды, чтобы безопасно уехать из страны, если это будет необходимо. Есть и схемы вывода денег за рубеж. Судя по всему, в ближайшее время они начнут действовать, если уже не начали.

Сопливый вор

 

В семнадцать лет - небывалый случай - короновали Гогу Патакарцишвили (однофамилец он известного соратника Бориса Березовского или родственник - выяснить не удалось). Стал вором в законе и юный Тенгиз Первели. «Какие они воры!» - говорят старые «законники», но ничего уже поделать не могут, потому что и сами давали слабину, подтягивая под себя «неустоявшийся элемент», давая рекомендации на сходке. А уж какие деньги там приплачивались - одному Господу Богу известно.

Однажды на воровской сходке задержали некого Лашу Джалагуа (кличка «Лаша»). Вытирая нос платком при задержании, он отворачивался от видеокамеры.

- Вор в законе? - спрашивали его оперативники.

- Да.

- Сколько судимостей?

- Ни одной...

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