… И их признали нормальными

В НОЧЬ на 2 января 2008 г. группа молодежи распивала спиртное около «Вечного огоня». Проходивший мимо Денисов сделал им замечание. Те напали на него и стали избивать. Забрали ботинки, шапку, куртку. А потом положили потерявшего сознание Денисова прямо на огонь.

На днях первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение. Перед судом должны предстать 20-летние Николай Курагин и Михаил Данилов, 19-летний Александр Андреев, а также 14-летний подросток. Статья УК у них - 105 ч. 2 с подпунктами - «убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц с целью скрыть другое преступление». Вменяются еще и кража, а также нанесение побоев из хулиганских побуждений.

Но вот что поражает в этом деле. В ходе различных «журналистских расследований» всех обвиняемых называли не только трудными подростками, но еще и душевнобольными людьми. Между тем судебно-психиатрическая экспертиза признала их вменяемыми!

Все эти люди сейчас находятся под стражей. Дело будет рассматриваться коллегией присяжных заседателей.