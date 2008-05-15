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Инъекция для педофила

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Инъекция для педофила
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

Ювенальные суды накрылись  медным тазом

 ЭТИ предложения уже вызвали энергичные споры. Согласно проекту палаты, химическая кастрация должна применяться только по решению суда. Если преступник пойдет на эту меру добровольно, то его решение предлагается рассматривать как смягчающее обстоятельство. В некоторых случаях добровольное подавление либидо медицинскими средствами сможет стать поводом к условно-досрочному освобождению (УДО). Но любителю детишек придется долго жить под пристальным взглядом милиции. Отменить инъекции препарата, снижающего концентрацию тестостерона в крови, законопроект разрешает только по медицинским показаниям.

 По данным Департамента охраны общественного порядка МВД РФ, в 2007 г. было зарегистрировано более 3 тыс. сексуальных преступлений против детей, тогда как в 2003 г. милиция выявила только 129 таких преступлений. Особенно тяжелое положение с педофилами в ряде регионов, среди которых - Свердловская и Нижегородская области.

 В Екатеринбурге задержана банда педофилов из 5 человек. Прокуратура Свердловской обл. утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. С ноября 2001 г. по декабрь 2005 г. педофилы совершили преступления против 14 подростков. Доказано более 50 преступных эпизодов.

 - Педофил Владимир Жуков, задержанный в Нижнем Новгороде, заявил, что за несколько лет в разных регионах России изнасиловал около 30 детей, - сообщил на пресс-конференции руководитель управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской обл. Владимир Стравинскас.

 Жукова арестовали после того, как в милицию поступило заявление об исчезновении в Краснобаковском районе области 11-летней девочки.

 Согласно поправкам ОП, срок наказания за преступления против детей должен быть увеличен с 5 до 10 лет. Вплоть до пожизненного заключения. Часть предложенных ОП поправок касается и ведения судебного процесса с участием несовершеннолетних. Предлагается использовать в суде видеозапись показаний потерпевших, сделанную на предварительном следствии, чтобы не вызывать детей на допрос в зал суда. Это нововведение станет частью системы ювенальной юстиции, о создании которой говорят уже не первый год. Поправка к Закону «О судебной системе РФ» в части введения ювенальных судов была принята Госдумой в первом чтении в феврале 2002 г., но с тех пор так и «замерзла» в лабиринтах нижней палаты.

Может, пришло время ее разморозить?

Ассорти из сексуальных преступников

 ВИДИМО, Россия решила взять пример со стран Европы и США. В Калифорнии химическая кастрация с 1996 г. является обязательной для педофилов.

Эта мера применяется в Швеции, Германии, Дании и США.

 Кстати, в Британии женщины могут обратиться в полицию с просьбой просмотреть по базе данных своих поклонников. Все, кто получил информацию из полицейской базы, должны дать подписку о неразглашении информации. В «Реестре сексуальных преступников» Великобритании хранится информация о 30 тыс. сексуальных преступников.

 У Израиля появилось свое оружие в борьбе с педофилией - химическая кастрация с помощью препарата «Декапептил» (сегодня в тюрьмах Израиля находится более 300 педофилов. - «АН»). Препарат снижает сексуальные позывы, в том числе и извращенные.

 В Германии педофилам после освобождения надевают браслет или вживляют чип.

 В США на доме, где обитает педофил, пишут: «Здесь живет человек, отбывший наказание за преступление против детей».

 Возможно, и нам надо взять на вооружение западный опыт?

 Смертная казнь? Или хирургическая кастрация?

 НА ДНЯХ жители Екатеринбурга направили письмо руководству страны с просьбой ввести в качестве наказания для педофилов смертную казнь. Как сообщил председатель Екатеринбургского городского родительского комитета Валерий Металиев, люди не согласны с предложением по введению добровольной химической кастрации.

 - Ну какой человек на это решится? Мы считаем, что наказание для педофилов должно быть предельно жестким. Это может быть смертная казнь или пожизненное заключение с кастрацией. А не 10-15 лет заключения... Они выходят на волю и совершают еще более жестокие преступления.

 Под письмом в столицу свои подписи поставили около 5000 родителей.

Прокуроры за создание базы ДНК

 В СЛЕДСТВЕННОМ комитете при прокуратуре РФ прошло совещание, на котором обсуждалось положение с преступлениями на сексуальной почве.

 - Принято решение об инициировании внесения ряда поправок и изменений в действующее законодательство, касающихся возможности создания базы данных ДНК лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, ужесточения санкций за сексуальные преступления и пропаганду сексуального насилия посредством СМИ и Интернета, - заявил представитель СК Владимир Маркин. - Российское законодательство исключительно гуманно к лицам, совершающим преступления сексуального характера, а судебная практика позволяет растлителям малолетних отделываться незначительными штрафами.

 По данным СК, в России с 2005 по 2007 гг. остались нераскрытыми 323 убийства детей и несовершеннолетних. Тем временем принято решение о создании Постоянно действующей рабочей группы на базе Следственного комитета при прокуратуре РФ и МВД РФ. Она будет заниматься разработкой эффективных мер профилактики преступлений на сексуальной почве.

Справка «АН»

 КАСТРАЦИЯ - операция по удалению половых желез животных или человека. В результате резко снижается количество половых гормонов в крови, что приводит к подавлению вторичных признаков, становится невозможной выработка сперматозоидов. Удаление яичек вместе с пенисом называется оскоплением. Не следует смешивать кастрацию с пенэктомией - удалением пениса.

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