Убивал плоскогубцами
№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Олег УТИЦИН ]
ВЕЧЕРОМ 14 апреля 2007 г. 22-летний разнорабочий местной коммерческой фирмы Василий Липилин затащил двух школьников в лес и изнасиловал их. А потом начал наносить удары плоскогубцами. Один мальчик от полученных травм скончался сразу. Другой, получив тяжелые увечья, сумел убежать.
Вечером того же дня спасшегося ребенка с колото-резаными ранами шеи доставили в больницу. А на следующий день в лесопосадке было обнаружено тело 10-летнего ученика местной школы с аналогичными ранами.
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