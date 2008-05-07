Убивал плоскогубцами

ВЕЧЕРОМ 14 апреля 2007 г. 22-летний разнорабочий местной коммерческой фирмы Василий Липилин затащил двух школьников в лес и изнасиловал их. А потом начал наносить удары плоскогубцами. Один мальчик от полученных травм скончался сразу. Другой, получив тяжелые увечья, сумел убежать.

Вечером того же дня спасшегося ребенка с колото-резаными ранами шеи доставили в больницу. А на следующий день в лесопосадке было обнаружено тело 10-летнего ученика местной школы с аналогичными ранами.