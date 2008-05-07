//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Воровской саммит

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Олег УТИЦИН ]

Воровской саммит

Повестка дня

ОПЕРАТИВНИКИ Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом официально эту информацию не подтвердили, но и не стали опровергать: «Мы не вправе давать какие-то комментарии, но можете смело написать, что эта встреча проходила под нашим контролем».

Если внимательно присмотреться к структуре деятельности института воров в законе, она напоминает вертикаль власти при КПСС. И «сходняк» воров – нечто вроде заседания политбюро компартии. Но без публикаций резолютивной части в центральной прессе. Вместо этого по зонам расходятся так называемые малявы.

Из источников, близких к правоохранительным органам, стала известна «краснодарская повестка дня». Одним из ключевых вопросов была смена главы «Олимпстроя» Семена Вайнштока на теперь уже бывшего главу города Сочи, заслуженного строителя России Виктора Колодяжного. Обсуждали прибыльность инвестиций и преференций в связи с этим.

Подпунктом был вопрос о земле. О той земле, которая вместе с коттеджами, кафе и гостиницами вроде бы является собственностью оргпреступной стороны, а теперь может перейти в другую собственность.

Тонкие материи

«НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ затраты на выкуп сочинской земли составляют 82 млрд. рублей. На строительство уже сегодня требуется 200 тыс. рабочих. Их нет, да и размещать негде. Даже Абхазия не поможет. Всего ее населения не хватит», – сообщалось в «АН». Вот эти 82 млрд. и стали главным интересом «сходняка». Насколько безопасно можно «отпилить» от этой суммы, если учесть, что правительство держит инвестиции в олимпийское строительство на контроле?

Вопрос о земле

КОЛЯ Гуссейн – смотрящий за Сочи, выйдя из заключения после обвинения в убийстве какого-то криминального авторитета, почти ослеп. Он построил себе дом в центре курортного города. Рядом с домом судьи. Не знаю – жарили они шашлыки вместе или нет, не в этом дело. Просто Коля Гуссейн внезапно умер. Поэтому вопрос о смотрящем на лакомом побережье тоже решался на краснодарской встрече.

А еще прошлой осенью представители сочинской милиции объясняли корреспонденту «АН», что нового смотрящего после Коли не предвидится. Потому что здесь – государственный интерес. Мол, воры сюда не сунутся. Еще как сунутся! Их интерес не только в деньгах, но и в земле, предназначенной под олимпийское строительство.

Из истории «вопроса». После дефолта 1998 г. и очередных «несезонов», когда россияне уезжали отдыхать вместо Сочи в Турцию и Египет, в голову одного из авторитетов пришла идея. Если к нам не едут отдыхающие с деньгами, пусть тогда едут… деньги. И началось строительство маленьких коттеджей на землях от аэропорта Адлера, чуть выше и чуть ниже. Тогда цена этим дачкам была объявлена в 60–80 тыс. долл., что равнозначно щитовому домику в дальнем Подмосковье. Теперь эти земли оказались под угрозой «олимпийского катка».

Вопрос надо как-то решать. Его тоже поставили на повестку «сходняка».

Дед Хасан

АСЛАН Усоян. Он же Хасан Рашидович Усоян, курд, родился 20 февраля 1937 г. в Тбилиси. Настоящее его имя даже сотрудники Департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ затруднились уточнить: «Зовите его дед Хасан»! В настоящий момент считается одним из самых влиятельных криминальных лидеров. Его недавно даже по телевизору показывали – давал интервью телеканалу НТВ.

– Это мудрейший человек, таких больше нет, – лет десять назад рассказывал мне о деде Хасане подполковник российской милиции Борис Пашаев. Он тогда возглавлял подразделение по борьбе с этническими оргпреступными группировками.

А потом был объявлен в розыск. О своем аресте Борис Пашаев узнал за сутки до задержания. Поэтому быстро слинял из России. С собой прихватил богатый архив данных на этнических и российских воров.

В розыск Пашаев объявлен только в России. Хотя, по данным «АН», он в поте лица трудится в правоохранительных органах Грузии и охотно делится компрометирующими бумагами про воров в законе.

Парадоксальная ситуация. После того как Пашаев ударился в бега, выяснилось, что он – чуть ли не племянник деду Хасану. Буквально пару недель назад подполковник российской милиции, а ныне сотрудник правоохранительных органов Грузии Борис Пашаев в доверительной беседе с одним из представителей СМИ поделился информацией о грядущем в Краснодарском крае «сходняке». И даже назвал точную дату.

Мало того, рассказал, что будет в повестке дня под пунктом «разное»: разрешение проблем, связанных с арестами Кумарина (Санкт-Петербург) и Семена Могилевича (Москва, далее – везде, подробности см. в «АН» №5 2008 г.).

Когда менты, пусть даже бывшие, знают заранее не только о дате воровской сходки, но и о теме беседы, это заставляет сомневаться в устойчивости так называемых понятий.

Наблюдение за тенденциями

НО ГЛАВНОЕ в другом. Аслан Усоян уже лет десять как дистанцируется от грозного облика одного из старейшин воровской элиты. Он не отказывается от своего звания, но кичиться им не любит. Чтобы милиция перестала доставать его в Москве, несколько лет назад он перебрался в Ростов-на-Дону и там затих.

Причины уйти в тень у него были еще с 1998 года. Когда на Россию обрушился дефолт, вдруг выяснилось, что держатель крупнейшей в стране воровской кассы именно перед экономической катастрофой вложил большую часть денег в ГКО. Но они обесценились в один момент. Буквально через месяц после дефолта была назначена воровская сходка в славном городе Одесса, где первым вопросом был: дед Хасан, почему в ГКО?

Люди только успели присесть за столы, как ворвались украинские спецназовцы в масках, положили всех на пол. Одних отпустили, других забрали. Не в этом суть. А в том, что беседа по теме не состоялась. Однако через пару месяцев один из криминальных авторитетов, ответственный за одесский «сходняк», был убит неизвестными в придорожном кафе под Москвой. После этой трагедии вопросы к деду Хасану почему-то отпали. И, по данным «АН», не поднимаются до сих пор.

И тут вдруг дед Хасан назначает встречу своим коллегам. Это – серьезная ситуация. Борцы с оргпреступностью, которые еще пару лет назад подобные встречи пресекали на корню, на этот раз, казалось, даже не пошевелились.

– Почему? – поинтересовался корреспондент «АН».

– Мы, конечно, знали об этом мероприятии. Но такие встречи проходят, как правило, в виде чьего-нибудь дня рождения или поминок по одному из бывших воров. Тогда мы даже на подъезде к месту встречи задерживали генералов преступного мира. Но каждый раз для таких задержаний была своя причина – например, предотвратить готовящееся убийство. В данном случае нас больше всего интересуют тенденции: кто, как и с кем будет общаться в рамках конвенции, принятой на «сходняке». Извините, но других комментариев дать не можем.

Справка «АН»

САМЫЙ массовый «сходняк» был созван в 1991 г. перед путчем. Во встрече принимали участие более 400 воров в законе. А самый наглый – после путча в Краснопресненской «пересылке». Воры в законе и криминальные авторитеты по договоренности с администрацией учреждения прибыли с алкогольными напитками и тортами, чтобы подсластить жизнь авторитетным сидельцам.

Кстати

24 АПРЕЛЯ наша газета сообщала, что «премьер-министр В. Зубков провел в Сочи три дня и «поставил всех исполнителей на уши». В результате гостям показали строительство дороги и хорошие макеты…» («АН» №17 (103) от 24 апреля 2008 года).

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Роберт Фарли, профессор Военного колледжа армии США, рассказал, в каких регионах Земли может вспыхнуть Третья мировая. Точка зрения эксперта приведена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//В мире

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

На сайте Белого дома сотрудники администрации президента Америки Дональда Трампа опубликовали распечатку телефонного разговора между ним и главой Украины Владимиром Зеленским от 25 июля. Именно этот разговор стал причиной начала процедуры импичмента лидера США.

//В мире

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Киевский политолог Михаил Погребинский рассказал, как Украина сможет сохранить территории, контролируемые властями ДНР и ЛНР, в составе страны. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

//Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

//Экономика

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после выступления Владимира Зеленского на сессии ООН. Украинский лидер заявил, что Россия ведет войну в самом сердце Европы.

//Общество

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Недавно во вьетнамском Хошимине ирландский турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. В Сети появилось видео, как мужчина выпал из окна четвёртого этажа и держится из последних сил за подоконник, чтобы не упасть на землю. Однако через некоторое время турист снова падает на крышу дома.

//Общество

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

Одна из причин многочисленных отравлений как в России, так и на заграничных курортах — грязная вода, в которой вынуждены плескаться отдыхающие. Многие туристы смогли лично убедиться в том, что в большинстве случаев канализационные отходы сливают прямо в море.

//Общество

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который явил зрителям образ Джины Disco

//Новости партнеров

//В мире

Зеленский позвал Трампа на Украину

Зеленский позвал Трампа на Украину

Владимир Зеленский во время проведения сессии ООН обратился к президенту США Дональду Трампу с приглашением посетить Украину. В ответ на это глава Америки пообещал «постараться».

//Здоровье

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее эффективных мерах профилактики онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

В поселке Октябрьский Архангельской области разыскивают владельцев контактного зоопарка, которые оставили животных умирать от голода. Сообщается, что в настоящее время за зверинцем ухаживают неравнодушные жители.

//В мире

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины на правах автономии приведет к стратегическому поражению Киева. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Юрий Романенко, украинский политический эксперт.

//Политика

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинского президента перестать распространять мифы об аннексии полуострова Россией, а самому приехать и посмотреть всё лично.

//Общество

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе напомнил, что христианство не одобряет многоженство.

//Здоровье

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Специалисты в области здравоохранения обозначили шесть признаков наступившего инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в сети.

//Шоу-бизнес

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Певица Анна Седокова в соцсети призналась поклонникам, что устала быть для всех милой и хорошей. Она порекомендовала подписчикам меньше обращать внимания на чужое мнение.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в жизни строит из себя набожную монашку

//В мире

Армия ЛНР в срочном заявлении пообещала отомстить ВСУ за гибель военного республики

Армия ЛНР в срочном заявлении пообещала отомстить ВСУ за гибель военного республики

Народная милиция самопровозлашенной ЛНР распространила срочное заявление, в котором рассказывается о гибели военного республики в результате нового обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

//Жаркое из блогов

Украина закупила у Чехии партию советских "Гвоздик"

Украина закупила у Чехии партию советских "Гвоздик"

Стало известно, что Киев закупил в Чехии очередную партию самоходных артиллерийских установок для своих вооруженных сил. На этот раз Украина приобрела 16 самоходок 2С1 «Гвоздика», за 1 565 600 долларов, а также две башни от этих установок с орудиями 2А31 в комплекте, стоимостью в 120 200 долларов.

//Футбол

Аршавин посоветовал тренеру "Спартака" пойти на завод

Аршавин посоветовал тренеру "Спартака" пойти на завод

Бывший игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о перспективах московского «Спартака» в матче против «КАМАЗа». По мнению футболиста, если красно-белые проиграют, то их тренеру останется только лишь пойти работать на завод.

//Политика

Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обнародованную Белым домом расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

//Общество

Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

При этом отмечается, что максимально возможный срок по соответствующей статье предусматривает до десяти лет тюремного заключения

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
2

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
3

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
4

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом
5

России пришла «труба»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры