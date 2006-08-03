Чрезмерная расплата за удовольствие

АНЕКДОТ. Утром бережливая «ночная бабочка» принесла свою выручку в банк - положить на счет. «А эту купюру мы не возьмем, - сказал кассир. - Она фальшивая». Глядя на подделку, «жрица» задумчиво произнесла: «Выходит, меня сегодня изнасиловали?»

Случилось так, что анекдот стал реальностью. Тому подтверждение - свежее уголовное дело №15927 прокуратуры Санкт-Петербурга.

В неофициальном общении фигуранты описывают криминальную коллизию кратко и четко. Следователи прокуратуры решили «расслабиться». Выпили, вызвали «девочек». Решили продолжить общий отдых в ночном клубе. Утром им позвонил обиженный сутенер: «Надо бы доплатить по прейскуранту...» На что клиенты ответили отказом.

В итоге «девочки» по совету обиженных хозяев пишут заявление в прокуратуру. Квалифицировать «переработку» в изнасилование им совершенно не составило труда. Но - одно дело сюжет на словах. Другое - достоверность каждого факта еще предстоит доказать в суде. А пока бывшие клиенты находятся под следствием в питерском учреждении ИЗ-47/4, а их бывшие начальники расследуют все обстоятельства.

Ситуация щекотливая. В период борьбы с «оборотнями» надо проявлять принципиальность. С другой стороны, как доказать, что действительно случилось изнасилование?