//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Манекен в томатной пасте

Курьезные преступления захлестнули Россию

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Анна ПАНОВА ]

Манекен в томатной пасте

Кровная месть по-пензенски

 УЧАСТКОВЫЙ Иван К. ненароком заглянул в окошко первого этажа неряшливой «хрущевки» на Онежской улице в Пензе. Увиденное повергло его в ужас. На стуле сидела бледная, окровавленная женщина. А вокруг нее прохаживался лохматый субъект в драном зипуне. Участковый вызвал наряд, и милиционеры вчетвером ворвались в квартиру. Дяденька в зипуне уже лежал на кушетке. Окровавленная дама сидела рядом, не шевелясь. Но при виде милиционеров она вдруг с грохотом упала на пол, при этом у нее отвалилась рука. Милицейский квартет чуть не хлопнулся оземь следом. Оказалось, это был… манекен, который хозяин квартиры (позже выяснилось, что он болен шизофренией. – «АН») стащил из местного универмага и обильно полил томатной пастой. Зачем он это сделал? Оказывается, вспомнил свою неудачную супружескую жизнь. И решил устроить судный день.

 Больного отправили в палату №6.

Буренки на колесах

 СЛУЧАЙ в Славском районе Калининградской области: сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автобус. Он несся по трассе с сумасшедшей скоростью. Поднялись в салон и офонарели: пассажиры на сиденьях не говорили, а протяжно мычали. Да-да, на сиденьях расположились 5 пятнистых коров. Выяснилось, что буренки были похищены в деревне Березовка Полесского района. Но как рогатые попали в автобус?

 Возбуждено уголовное дело.

 Дело было в Бугульме. Есть такой городок недалеко от Казани. Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал, что в один из городских магазинов забрались воры. Экипаж срочно отправился по сигналу. И что же? Два грабителя за это время успели разбить одну из витрин. При появлении машины с мигалками оба «артиста» художественно застыли в позе манекенов. Но обмануть милиционеров не получилось: преступники неосмотрительно замерли в позе истуканов в витрине продуктового магазина.

 Вот ведь как бывает: ничего не сперли, а сели в тюрьму. Судя по всему, до колонии строгого режима «манекены» не дойдут: возможно, поучаствуют в эксперименте и пойдут под «домашний арест»? Эксперимент в России уже начался…

Эксперимент с электронными браслетами

 РОССИЙСКИЕ осужденные за всякие разные «несерьезные» преступления могут отбывать наказание в домашних усло­виях.

 Это станет возможным после окончания трехлетнего эксперимента. В испытаниях будут задействованы осужденные из трех колоний. По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Юрия Калинина, в эксперименте примут участие 200 осужденных-добровольцев из колоний-поселений Московской, Рязанской областей и Пермского края. На добровольцах будут опробованы два вида браслетов. Первый, более простой, достанется 150 добровольцам. Браслет будет связывать арестантов с базовой станцией.

 Более сложная модель – 70 систем электронного слежения – будет держать под контролем объект с помощью спутниковой связи. Это позволит определять местонахождение человека с точностью до нескольких метров.

 Правоохранители утверждают, что использование браслетов сократит количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. А на сегодня это более 890 тыс. человек.

Из досье «АН»

 В США электронные браслеты заключенные носят в 49 штатах из 50. Их используют в Британии, Швеции и Нидерландах, Новой Зеландии и Австралии. Всего в мире применяется около 200 тыс. электронных дивайсов.

Гаргантюа в юбке

 «ГРОМКОЕ» ограбление в Ульяновске. Трое бандитов в масках ворвались в квартиру к очень пышной даме. И стали собирать ценные вещи в баулы. Но дама, запертая в комнате, быстро опомнилась. Высадив дверь мощным плечом, она вылетела из комнаты дымящейся ракетой и начала месить обидчиков. Своим мощным телом она навалилась на одного из налетчиков. Вор издал такой пронзительно-отчаянный вопль, что двое напарников вмиг бросили «конфискованные шубы» и пустились наутек.

 В это время домой вернулась дочь хозяйки. В коридоре она увидела свою габаритную мамашу, а под ней – барахтающегося мужичонку. Приехала милиция. Милиционеры втроем еле подняли и поставили на ноги необъятную гражданку, а потом принялись соскабливать с пола позеленевшего от нехватки воздуха грабителя.

 Не надо грабить женщину необъятного размера. Она может постоять за себя!

 Возбуждено уголовное дело.

В тюрьму со справкой об УДО

 НЕЛЕПОЕ ограбление в Березниках (Пермский край). Мужчина, только что отбывший срок, прогуливался по ночному городу, неподалеку от местного УВД. При себе у бывшего зека были только паспорт и справка об освобождении. Вдруг из темноты выскочил верзила с огромным ножом в руках и потребовал денег. Но, за неимением таковых, забрал то, что было – паспорт и справку. И растворился в ночи. Потерпевший поплелся в УВД сообщать о грабеже и увидел в «обезьяннике» своего обидчика. Ночного татя милиционеры задержали случайно. Попросили предъявить документы и обнаружили чужую справку об условно-досрочном освобождении (УДО). На всякий случай задержали. А потом возбудили уголовное дело. Как глупо: попасть за решетку из-за чужой справки из тюрьмы!

 Курьезное ограбление в Находке, на улице Рыбацкой. Неизвестный выхватил из рук пожилой женщины сумку. А в ней находилась только «Библия», и ни копейки денег! Дама надеется, что грабитель, прочитав книгу, задумается над смыслом жизни. Она так и написала в своем заявлении в милицию: «Слово Божье существует и разит лучше, чем обоюдоострый меч».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, которая повлияла на отношения страны с Российской Федерацией.

//В мире

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева оценила заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.

//В мире

СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

СМИ узнали от высокопоставленных чиновников американской администрации, что глава США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за коррупции в стране.

//В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

//В мире

Единственный фактор сдерживания Украины от распада выявил российский политолог

Единственный фактор сдерживания Украины от распада выявил российский политолог

Украинское государство до сих пор не распалось на части только из-за позиции российского руководства. Соответствующее заявление сделал Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

В интернете опубликовали приписываемое французскому астрологу Нострадамусу предсказание о конце света, который должен произойти в 2250 году. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

//Интервью

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих стала по-своему близкой. В интервью «Аргументам недели» писательница ответила на непростые вопросы редакции с точки зрения психолога.

//Общество

Метеоролог рассказал, что москвичей ждет потепление в конце недели

Метеоролог рассказал, что москвичей ждет потепление в конце недели

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой погоды ожидать на текущей неделе в столице. Первая половина недели сохранит неустойчивую по-осеннему холодную погоду с порывистым ветром и с зарядами осадков.

//Здоровье

Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Специалисты в области медицины обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.

//Новости партнеров

//В мире

Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник прокомментировал отказ руководства Соединенных Штатов Америки своевременно выдать визы членам российской делегации на Генеральную Ассамблею ООН.

//Общество

Пенсионерам из сел Хабаровского края будут помогать мобильные бригады

Пенсионерам из сел Хабаровского края будут помогать мобильные бригады

Специальные автомобили теперь будут доставят пожилых жителей сел Хабаровского края в больницы и поликлиники. Для этого будут работать 12 мобильны бригад.

//Новости СМИ2

//Культура

СМИ утверждают, что Сергей Гармаш пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону

СМИ утверждают, что Сергей Гармаш пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону

Утром во вторник, 24 сентября, в СМИ появилась информация о травме известного российского актера Сергея Гармаша. Согласно последней информации, артист пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону.

//Спорт

Сергей Щербаков: Ударить ножницами в матче – это дело случая и удачи

Сергей Щербаков: Ударить ножницами в матче – это дело случая и удачи

Лучшим голом 2019-го года по версии ФИФА стал мяч, забитый полузащитником венгерского «Ференцвароша» Даниэлем Жори ударом через себя в матче против «Дебрецена». Событие еженедельнику «Аргументы недели» комментирует бывший нападающий сборной СССР, донецкого «Шахтера» и лиссабонского «Спортинга» Сергей Щербаков.

//В мире

Землетрясение произошло у берегов Греции

Землетрясение произошло у берегов Греции

Утром во вторник, 24 сентября, стало известно, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники Геологической службы США (USGS).

//Общество

Зачем российская власть сама готовит против себя революцию?

Зачем российская власть сама готовит против себя революцию?

Власти в России сами готовят гражданскую войну. Ополчили против себя всех журналистов, когда арестовали Ивана Голунова. Ополчили против себя студентов, когда был арестован Егор Жуков. Ополчили против себя весь актёрский цех – арестован и получил 3,5 года тюрьмы Павел Устинов.

//В мире

Латвийский астропсихолог: Энергия лежит в основе всего

Латвийский астропсихолог: Энергия лежит в основе всего

Вчера, как утверждают астрологи, наступил день равноденствия – день равновесия! День, который в дальнейшем принесет много возможностей. Но многое зависит от нашего душевного состояния. Как «поймать за хвост» позитивные перемены? Специально для «АН» об изменениях рассказывает популярный латвийский астропсихолог Маргарита Андреевская.

//В мире

Нескольким членам Совета Федерации не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Нескольким членам Совета Федерации не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Несколько членов Совфеда, в частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, не получили визы и не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Ленобласти охотник попал в себя вместо утки

В Ленобласти охотник попал в себя вместо утки

В Волоховском районе Ленобласти охотник выстрелил в себя вместо утки и был госпитализирован. Согласно последней информации, по факту случившегося проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.

//Культура

Премия «Эмми» порадовала фанатов «Игры Престолов» и «Чернобыля»

Премия «Эмми» порадовала фанатов «Игры Престолов» и «Чернобыля»

В ночь с 22 на 23 сентября прошла церемония вручения премии «Эмми», которая считается телевизионным эквивалентом «Оскара». В последние годы, с ростом популярности сериалов, как масштабного явления киноиндустрии, «Эмми» стала восприниматься намного серьезнее, чем раньше.

//Шоу-бизнес

Юрий Николаев призвал всех молиться за Анастасию Заворотнюк

Юрий Николаев призвал всех молиться за Анастасию Заворотнюк

Знаменитый российский телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк. Ранее СМИ сообщили, что у звезды выявили злокачественную опухоль мозга на последней стадии.

//Наука

Исследователи раскрыли причину «стирания» мозгом сновидений после пробуждения

Исследователи раскрыли причину «стирания» мозгом сновидений после пробуждения

Определена причина того, что головной мозг человека стирает из памяти сновидения после пробуждения. Соответствующий механизм выявила некоторое время назад группа ученых из Японии и Соединенных Штатов.

//В мире

Зеленский рассчитывает на скорую встречу в "нормандском формате"

Зеленский рассчитывает на скорую встречу в "нормандском формате"

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на скорую встречу в "нормандском формате". Глава Украины подчеркнул, что ждет от этого мероприятия решения о сроках завершения конфликта в Донбассе.

//Культура

85-летнюю Софи Лорен раскритиковали из-за небрежного макияжа

85-летнюю Софи Лорен раскритиковали из-за небрежного макияжа

Всемирно известную актрису Софи Лорен, которой 20 сентября исполнилось 85 лет, раскритиковали за небрежный макияж. После своего дня рождения итальянская звезда появилась на официальном мероприятии.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Ученые составили список из пяти заболеваний, которые опаснее рака
2

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
3

Вопросов стало больше: в Индии провели анализ ДНК "Озера скелетов"
4

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
5

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры