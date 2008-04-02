Хозяин ночного Питера

ПОСЛЕ прошлогоднего ареста в Санкт-Петербурге так называемого ночного губернатора В. Кумарина (Барсукова) в правоохранительных органах города ждали передела в криминальных структурах. В частности – смещения «положенца» уголовного мира по Питеру. Но, как говорят информаторы силовиков, на «сходняке» в Москве было принято решение оставить прежнего «положенца» – вора в законе Мирыча (Андрея Мироедова). Он был поставлен от московских воров и осуществлял связь с легальными структурами. Когда Мирыч прибыл в Питер еще при г-­не Кумарине, в органах ожидали начала войны между ними. Но те договорились.