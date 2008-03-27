Главарь раздавал патроны лично

СУД установил, что члены банды совершили 8 разбойных нападений на граждан и предприятия сферы торговли и обслуживания. Похищены имущество и денежные средства на сумму более 150 тыс. рублей. Потерпевшими по делу признаны 18 человек.

Усков лично руководил действиями вооруженной организованной группы. Он подбирал объекты для нападений, определял роли и обязанности участников, предоставлял автомобили, оружие, боеприпасы и амуницию, распределял похищенное.

Суд приговорил Владимира Ускова к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих в исправительной колонии строгого режима. Остальным осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 15 до 6 лет.