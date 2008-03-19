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Расстрельный бизнес

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Вадим САМОДУРОВ ]

Расстрельный бизнес
Саша Македонский – самый загадочный наемный убийца «России молодой»

 Беспощадная статистика свидетельствует: количество заказных убийств в России за последние 15 лет не сокращается, а растет год от года. По информации МВД, в 1992 г. было совершено 102 заказных убийства (из них раскрыто 11), в 1993-м - 228 заказных убийств (из них раскрыто - 27), в 1994 г. киллеры совершили 562 убийства (из них раскрыто 32), в 1995 г. было совершено 560 заказных убийств (раскрыто 60). Последняя открытая информация по заказным убийствам была обнародована в 2006 году. Согласно этим данным, в 2005 г. в России было совершено 800 заказных убийств. По данным экспертов, только в Москве в последние два года в среднем каждый день совершается 3 заказных убийства! Раскрываемость этого вида преступлений по-прежнему остается ничтожно низкой.

 Впрочем, как говорят сами эксперты и исследователи криминального мира, не стоит впадать в панику. Современное общество ничем не лучше и не хуже своих исторических предшественников. Первые упоминания о киллерах и заказных убийствах в изобилии можно найти еще в мифологии Древней Греции! Прославленный греческий герой Геракл, сын бога Зевса и простой женщины Алкмены, служил у царя Микен Еврисфея и время от времени исполнял его деликатные поручения по устранению неугодных. Список жертв мифологического героя обширен: царь Диомед, амазонки, кентавры, огромный вепрь, немейский лев, лернейская гидра, стимфалийские птицы и многие др. Гидру герой убивает стрелами, смоченными ядом.

 Сам Геракл был заказан своей женой - Деянирой. Орудие убийства - отравленный хитон, а мотив преступления - ревность. Это, кстати, было не первое покушение на Геракла. Его хотели убить еще в младенчестве с помощью ядовитых змей, но затея благополучно провалилась: малыш не растерялся и передушил мерзких тварей.

 Если же говорить об историях более достоверных, чем мифы, то, например, в средние века в Венеции киллеров официально привлекали к работе даже правительственные структуры. Так называемый Совет десяти - особый трибунал, созданный для предотвращения заговоров и преступлений против государства, - чтобы отравить кого-нибудь, нанимал «профессионала» из другого города. Исполнителя нанимали через посредника. Совершив убийство, ликвидатор получал деньги из казны опять же через посредника. Заседания совета, касавшиеся наемных убийц, регистрировались в специальной книге с пометкой «Совершенно секретно». Все присутствующие дважды клялись на Библии держать эти встречи в тайне. Им даже запрещалось признавать сам факт этих собраний.

 Вся история ХХ в. фактически «написана» киллерами. С заказного убийства эрцгерцога Фердинанда началась Первая мировая война. От рук наемных убийц погибли: Савва Морозов, Петр Столыпин, Карл Либкнехт и Роза Люксембург, Лев Троцкий, Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди, Индира Ганди, Анвар Садат, Улоф Пальме...

Парад убийц

 ДВАДЦАТЫЙ век в России закончился настоящей «криминальной революцией», передовым отрядом которой стали именно киллеры. «Уралмашевцы», «слоновцы», «орешки», «курганцы», «братские», «казанцы» - названия этих группировок, одним из основных бизнесов которых были заказные убийства, до сих пор на слуху.

 В группировку «слоновцев», названную так по имени ее руководителя Вячеслава Ермолова - Слона - входило более 800 человек. Местом рождения группировки стала Рязань. Но «слоновцы» активно брали заказы по всей России, особенно любили выезжать в Тольятти, где шли постоянные криминальные войны за контроль над АвтоВАЗом.

 Одним из примечательных событий в истории этой банды стала ликвидация в Рязани группировки кавказского криминального авторитета Айрапета. Пятнадцать членов его банды были расстреляны «слонами» в городском доме культуры. Сам Айрапет был убит, сожжен и зацементирован в железной бочке.

 Расследование преступлений «слоновцев» продолжается по сей день. В январе 2000 г. в Рязани завершился судебный процесс над 22 участниками банды. Среди преступлений, совершенных ими, были доказаны и 6 заказных убийств. Общий срок, который получили члены ОПГ, составил 288 лет и 8 месяцев. На скамье подсудимых оказался один из главных киллеров группировки по кличке Пузырь. Следствию удалось доказать шесть заказных убийств, «исполненных» Пузырем. Дали ему 15 лет, однако, уже в 2004 г. его неожиданно выпустили из тюрьмы за примерное поведение!

 Одной из самых беспощадных группировок, специализировавшихся на заказных убийствах, были «саяногорцы». Во главе группировки стоял некто Татаренков по кличке Татарин. Именно киллеры Татарина активно участвовали в так называемых алюминиевых войнах, в ходе которых шла борьба за обладание металлургическими предприятиями по производству алюминия в Красноярском крае, Хакасии и других регионах.

 «Саяногорцы» создали киллерский спецназ, который делился на исполнителей, взрывников, угонщиков, наблюдателей. В штате группировки были даже инструктора, которые учили бандитов, как вести себя в камере ИВС, СИЗО, в тюрьме.

 «Уралмашевцы» так же активно использовались в бизнес-войнах 90-х годов для ликвидации конкурентов. При выполнении заказов киллеры этой группировки применяли не только стрелковое оружие, но мины и гранатометы. От рук киллеров из «уралмаша» гибли не только бизнесмены. Ими были ликвидированы несколько криминальных авторитетов: Олег Варгин, Папа, Архип. За это воры в законе «приговорили» лидеров «уралмаша».

 27 января 2005 г. в камере екатеринбургского СИЗО №1 был повешен депутат гордумы, лидер общественно-политического союза «Уралмаш» (такой общественный статус со временем придали группировке ее руководители) Александр Хабаров. Заказчиками этого убийства выступили кавказские криминальные авторитеты.

 «Братская» группировка тоже оставила след в новейшей истории заказных убийств. Директора Жилкинской нефтебазы в Иркутске Ю. Склянова киллер «братской» группировки ликвидировал с помощью канистры соляной кислоты. От полученных ожогов Склянов умер в больнице.

 В Москве «братскими» киллерами был застрелен смотрящий за Питером и бывший поверенный Б. Березовского, вор в законе Константин Яковлев (Костя Могила). Киллеры, чьи лица скрывали глухие мотоциклетные шлемы, на мотоцикле съехали по пандусу из-за засады и из короткоствольных «калашей» буквально изрешетили машину, в которой ехал авторитет. Вместе с законником погибли помощник представителя Таймыра в Совете Федерации и еще двое человек.

 14 декабря 2001 г. в центре Братска был расстрелян местный авторитет Кисель, а с ним еще семь человек. Среди них жена Киселя и 15-летний сын убитого в Москве иркутского вора в законе Соломы. Ликвидаторы организовали засаду на дороге у стадиона, перегородив путь автомобилем, замаскированным под такси. Как только в прицеле появился кортеж из двух иномарок, киллеры открыли шквальный огонь. Охранники даже не успели выскочить из машин - были убиты.

Звезда и смерть Александра Солоника

 САМОЙ «беспредельной» группировкой в криминальной истории современной России принято считать «курганскую». Одним из лидеров «курганцев» был Олег Нелюбин. Бывший снайпер, Нелюбин хорошо разбирался в оружии и превосходно работал с оптикой.

 Самое громкое убийство «курганских» - это устранение в 1994 г. авторитета Сильвестра (Сергея Тимофеева). Его подорвали в собственном автомобиле «мерседес» на радиоуправляемой мине. Из рядов «курганских» ликвидаторов вышел и современный убийца №1 Александр Солоник, он же Саша Македонский.

 Солоника  похоронят на муниципальном кладбище в Афинах. Затем его могилу городские власти уничтожат за неуплату аренды. Кости Саши Македонского свалят в общую могилу. Так закончится жизнь легендарного киллера №1.

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