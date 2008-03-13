Из князей – в воры
№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
В КУРСКЕ вынесен приговор бандитам, которые нападали на состоятельных граждан не только в своем регионе, но и в Орловской, Липецкой и других областях.
На скамье подсудимых оказались Князь Джавоян и Роман Колесников.
Князь – это имя такое, а не титул. Собрать криминальную дружину он задумал еще на зоне, когда сидел в исправительной колонии №3 города Льгова Курской обл. за разбойное нападение и кражу.
Как сообщили корреспонденту «АН» оперативники Главного управления МВД по ЦФО, у Князя тогда были все шансы освободиться условно-досрочно, но он решительно отсидел весь срок от звонка до звонка.
В банду набирал таких же сидельцев из колонии.
После освобождения они совершили серию вооруженных разбоев. Тщательно выбирали будущих жертв. Следили за ними, собирали информацию об их благосостоянии. А потом врывались в дома и квартиры, связывали людей, пытали, применяя ножи, топор, раскаленные утюги. Требовали у жертв деньги и ценности. Чтобы те не смогли немедленно вызвать сотрудников милиции, перерезали телефонные провода и крушили «мобильники».
Жертвами преступников становились в основном предприниматели и состоятельные граждане. У налетчиков при себе были наган, пистолеты ТТ и ПМ. Общая сумма похищенного составила около 1 млн. рублей.
Организатору банды Князю Джавояну суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы, Роману Колесникову – 15 лет.
Удовлетворены исковые заявления потерпевших о взыскании материального и морального вреда.
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