Из князей – в воры

В КУРСКЕ вынесен приговор бандитам, которые нападали на состоятельных граждан не только в своем регионе, но и в Орловской, Липецкой и других областях.

На скамье подсудимых оказались Князь Джавоян и Роман Колесников.

Князь – это имя такое, а не титул. Собрать криминальную дружину он задумал еще на зоне, когда сидел в исправительной колонии №3 города Льгова Курской обл. за разбойное нападение и кражу.

Как сообщили корреспонденту «АН» оперативники Главного управления МВД по ЦФО, у Князя тогда были все шансы освободиться условно-досрочно, но он решительно отсидел весь срок от звонка до звонка.

В банду набирал таких же сидельцев из колонии.

После освобождения они совершили серию вооруженных разбоев. Тщательно выбирали будущих жертв. Следили за ними, собирали информацию об их благосостоянии. А потом врывались в дома и квартиры, связывали людей, пытали, применяя ножи, топор, раскаленные утюги. Требовали у жертв деньги и ценности. Чтобы те не смогли немедленно вызвать сотрудников милиции, перерезали телефонные провода и крушили «мобильники».

Жертвами преступников становились в основном предприниматели и состоятельные граждане. У налетчиков при себе были наган, пистолеты ТТ и ПМ. Общая сумма похищенного составила около 1 млн. рублей.

Организатору банды Князю Джавояну суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы, Роману Колесникову – 15 лет.

Удовлетворены исковые заявления потерпевших о взыскании материального и морального вреда.