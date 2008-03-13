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Убить Шерхана

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Убить Шерхана
Оба брата погибли от наемных киллеров, фото С. ХАЛЬЗОВА

 Теперь вроде бы все ясно – Шерхана завалил «ореховский» киллер Леша Солдат по заказу криминального авторитета Сергея Тимофеева (Сильвестра). Солдат, который находится сейчас под следствием за совершение серии других заказных убийств, признался также в том, что отправил на тот свет другого киллера – Александра Солоника.

 Казалось бы, все предельно ясно. На самом деле, не совсем. Потому что в 2000 г., также находясь под следствием, Солоник тоже взял на себя убийство Квантришвили, а также целого ряда воров в законе.

 Интересная деталь – гонорары Солоника за убийства оценивали в сотни тысяч долларов, а Леша Солдат жил только на «получку» в пять тысяч долларов в месяц…

Брат

 ОТАРИ Квантришвили никогда не был вором в законе. Да и быть не мог. В прошлом у него была одна судимость – за изнасилование. Вот брат его Амиран, тот уважением пользовался, знатным был карточным каталой. Вместе с Отари и рядом других «коллег» держал в Москве «Бега» и сеть катранов (подпольных игорных точек).

 Про Амирана рассказывают, что в отличие от Отари он был справедливым. Однажды к нему с жалобой пришел человек, которого обчистил шулер из бригады Амирана. Авторитет рассудил так: «Карточный долг – долг чести, и ты обязан его отдать. А тебя (он обратился к тому самому шулеру), если возьмешь эти деньги, я лично убью». Впрочем, такая справедливость не мешала самому Амирану «чистить лохов» за карточным столом.

 В конце 1993 г. к Амирану обратились представители одной ОПГ, у которой случился конфликт с другой группировкой, и попросили рассудить их. Амиран согласился. Когда конкуренты жалобщиков приехали на стрелку и увидели, что разбирать ситуацию будет не вор в законе, а всего лишь авторитет, они были неприятно удивлены и Амирана просто застрелили.

 По этому случаю в Москве прошел воровской сходняк. Отари на той встрече не было. И вообще он ничего не сделал, чтобы отомстить за брата.

 Правда, «Бега» остались за ним. Вошел он и в долю в некоторых казино, которые начинали потихонечку открываться в Москве, затем возглавил фонд имени Яшина.

Брат-2

 БЛАГОРОДНАЯ была идея – создать Фонд социальной защищенности спортсменов имени Льва Яшина, когда в стране фактически был голод. Я сам видел, как в подмосковной пивной один из бывших чемпионов мира по хоккею, легенда спорта, собирал у посетителей мелочь на опохмел. А потом, получив деньги из фонда, приобрел приличный костюм и начал мелькать на телеэкранах рядом с Отари Квантришвили. И таких историй в бывшем СССР было множество.

 Вопрос в другом – откуда у фонда появились деньги?

 Оперативники цокали языками – «неужто Отарик сам додумался до того, чтобы легализовать общак через благотворительный фонд»? Большинство финансовых потоков стекалось туда, конечно же, в принудительном порядке: их вышибали из коммерсантов рэкетиры.

 Вот тогда я и познакомился с Отариком.

 Ко мне обратились люди из Лиги бокса одного из районов Подмосковья и рассказали такую историю. Отари предложил им отчислять 10% из своих прибылей в фонд. У Лиги тогда были льготы на торговлю спиртным и сигаретами.

 Лига отказалась, сославшись на то, что их курирует известный вор в законе, которому они «по понятиям» и так отстегивают определенную долю. Отари принял отказ равнодушно. Чуть ли не на следующий день водитель машины одного из руководителей лиги попал в небольшое дорожное ДТП. Это была обычная нынче «подстава на дороге». Из подставленной иномарки вышли спортивные мужчины, водителя избили, назначили сумму денег, обязали принести их в коммерческий ларек на автобусной остановке. Весь этот спектакль, кстати, разыгрывался в том самом районе области, где хозяйничала лига. В назначенный час в ларек ворвались другие крепкие ребята и измолотили всех присутствующих, среди которых совершенно «случайно» оказался почему-то высокий местный прокурорский чин. Ему тоже досталось, удостоверений там не смотрели.

 Ответный удар последовал незамедлительно – ОМОН нагрянул на склады лиги в поисках оружия. Его искали неделю. За это время милиционеры выпили и закусили товарами со склада почти на миллион долларов и со скуки перестреляли всех сторожевых собак. Оружия не нашли.

 За комментариями вместе с коллегой я поехал к Квантришвили в гостиницу «Интурист», где размещался офис Отари. Он был очень недоволен вмешательством журналистов и сказал так: «Обо мне надо писать или хорошо, или ничего».

Вождь партии

 А В 1993 г. в России появилась партия спортсменов. Одним из ее вождей стал Квантришвили. Приближались выборы 1996 г., и криминалитет заранее предпринял попытку выдвинуть своего кандидата в президенты.

 Деньги в PR были вложены немалые. Отари все чаще стал появляться на телеэкранах. Однажды по московскому каналу он напомнил Владимиру Рушайло, главному борцу с оргпреступностью, что и у милиционера есть жена и дети, не надо о них забывать. Но неожиданно финансирование партии со стороны криминала прекратилось. Отари был взбешен.

 Позже даже обсуждалась версия о том, что именно милицейские заказали Шерхана.

 Как теперь видим, следствию она не пригодилась.

 Вторая наша встреча произошла в кабинете главного редактора солидного издания. Там на глазах у моих и своих коллег Отари водил ножом мне по горлу и обещал вырезать мою семью. Родных пришлось спрятать.

 В те дни я встретился с одним вором в законе и спросил у него: «Ну и где же ваши хваленые понятия? Вот есть Отарик, он авторитет, он сидел за изнасилование, он беспредельничает, его охраняют люди. Вы что, его боитесь?»

 Тот молча выслушал и сказал: «Успокойся, подожди немного».

 Через несколько дней у меня зазвонил телефон.

 – Теперь все, – сказал голос в трубке.

 Потом позвонили оперативники: «Только что по рации прошло сообщение – Отарика завалили у Краснопресненских бань».

В очередь, сукины дети!

РАССЛЕДОВАНИЕ шло ни шатко ни валко. Такое ощущение, что оно никому не было нужно. А потом поймали Солоника, который взял на себя убийство Листьева, нескольких воров в законе и Отари Квантришвили. Солоник сбежал из Матросской Тишины, а потом его труп нашли в Греции.

Теперь поймали «ореховских», которые признаются в сериях нерасследованных заказных убийств, в том числе Солоника и Отарика.

 Леша Солдат, давая показания, четко сообщил, что винтовка была для биатлона – «Аншутц» немецкого производства, у которой он переделал приклад. Но все эти детали уже который год гуляют по страницам газет. Правда, заявил, что не знал человека, в которого он стрелял у Краснопресненских бань по заказу Сильвестра. Зато Леша с какой-то стати оказался хорошо осведомлен, из-за чего был сделан заказ – из-за Туапсинского НПЗ, не поделенного якобы между Тимофеевым и Квантришвили. Но оба эти человека убиты. Сильвестра взорвали осенью того же 1994 года. Спросить не у кого.

 И такие результаты следствия суд, скорее всего, устроят, ведь желающие избавиться от Отари Квантришвили чуть ли не в очередь выстраивались. Теперь у следствия есть время подготовиться к слушаниям, подчистить нестыковки.

 А вот по версии, что ходит в криминальных кругах, Отарика убил мастер спорта по биатлону, который покинул Россию на следующий день после преступления. Мне даже предлагали организовать с ним встречу, но я отказался.

 А слова Квантришвили о том, что спортсмены, «как дети, убьют кого-нибудь и не заметят», почему-то помню…

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