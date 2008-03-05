Взрывной характер
№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
В ПАВЛОВСКОМ районе Ульяновской обл. сержант милиции подорвал себя гранатой в здании РОВД.
Сначала он собирался взорвать ее в кабинете начальника местного подразделения ГИБДД. Туда он явился выяснять отношения. Причиной конфликта стало задержание пьяного сержанта за рулем. С собой для убедительности он взял гранату.
Но взрыв прогремел в коридоре здания РОВД. Руководитель ГИБДД не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
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