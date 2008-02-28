В плену у маньяка
№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Василий ИВАНОВ, Тюмень ]
БОЛЕЕ 8 часов заложником пьяного маньяка в Тюмени был девятилетний мальчик. 49-летний безработный надругался над своей жертвой.
Как сообщили корреспонденту «АН» в следственном управлении области, маньяк в проезде Заречном встретил мальчика. Пригрозил ему ножом, привел к себе домой и изнасиловал.
Потом преступник отпустил ребенка. Выходившего из подъезда мальчика увидел отец. Ребенок описал приметы насильника. Оперативная группа выехала по указанному адресу и задержала подозреваемого. Он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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