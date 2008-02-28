Показательный мордобой
№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
В КОСТРОМЕ осуждены сотрудники детской колонии, которые избивали своих воспитанников.
По делу проходят 4 подсудимых, среди которых: заместитель начальника колонии по кадрам и воспитательной работе Сергей Терехов, начальник отдела по воспитательной работе Александр Качаловский, начальник отдела режима Владимир Лебедев и старший оперуполномоченный отдела режима Валерий Желтов.
Их обвиняют в превышении должностных полномочий и применении насилия к несовершеннолетним.
С декабря 2004 г. по январь 2006 г. представители администрации колонии избивали подростков за невыполнение норм выработки на производстве, неуважительное отношение к персоналу, незаконное хранение денег, нарушение трудовой дисциплины и т.д.
Терехов и Качаловский приговорены каждый к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Остальные получили от 2 до 4 лет. Им запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на срок от 2 лет до 4,5 года.
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