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Из «Белого лебедя» не улетишь

За 2007 г. предотвращено более 1700 попыток побега из тюрем

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Мария АПАНОВИЧ ]

Из «Белого лебедя» не улетишь

«Высший пилотаж» мошенника Печенкина

 НУ КТО же при слове «побег» не вспоминал мужественного, благородного и невинно осужденного Эдмона Дантеса, героя романа Александра Дюма? Ввиду «счастливого» для него стечения обстоятельств моряк занимает место старца в мешке и выбирается за пределы замка Иф, который считался самой страшной тюрьмой. В итоге герой на свободе, при деньгах и готов найти и покарать своих обидчиков.
В реальности, увы, все складывается совсем не так. Современные преступники – это чаще всего убийцы, воры и насильники, и их «досрочное» возвращение может угрожать жизни других людей.

 – Одним из самых традиционных способов побега считается подкоп (между собой заключенные называют его «выс­шим пилотажем»), – рассказал «Аргументам неделi» адвокат Александр Островский. – Человек, решившийся на такой шаг, должен обладать не только смелостью, но и огромной трудоспособностью, терпением и оптимизмом.

 31 декабря 2000 г. из Новосибирской тюрьмы бежал 47-летний бизнесмен Евгений Печенкин. Он был осужден за мошенничество в особо крупных размерах, но очень хотел успеть к новогоднему столу. Поэтому не стал дожидаться окончания приговора, а прорыл 35-метровый коридор под заграждением. И утек.

 Печенкин был задержан после показа программы «Внимание: розыск!». Что любопытно: оказавшись на свободе, господин Печенкин открыл фирму под чужим именем и занялся коммерцией. И опять начал мошенничать. Сегодня Печенкин снова на нарах… И с новым сроком.

Три побега Саши Македонского

 В 1988 г. из здания Курганского городского суда сбежал Александр Солоник, задержанный за изнасилование. Позже Солоник стал известен в уголовном мире как Саша Македонский. Свое прозвище он заслужил за способность быстро и метко стрелять из пистолетов одновременно с двух рук. После побега из Кургана он объявился в Тюмени, где пытался сделать пластическую операцию. Солоник рассчитывал избавиться от особых примет – родинки и татуировки. Но был арестован прямо в операционном блоке.

 Через два года совершил побег из ульяновской колонии. Позднее был вновь пойман и арестован. Ему предъявили обвинение в серии умышленных убийств. После ареста Македонский-Солоник признался во многих заказных убийствах. Его жертвами были крупнейшие авторитеты преступного мира – воры в законе Глобус и Калина, а также главарь бауманской группировки Бобон. Но в 1995 г. он сбежал и из Матросской Тишины. Вместе с ним исчез один из охранников СИЗО Сергей Меньшиков.

 В ходе обыска в квартире Солоника был обнаружен целый арсенал – автомат АКСУ-74, французская снайперская винтовка с глушителем, винчестер, 3 пистолета и ручной гранатомет.

Курица для Дюльгера

 ЛЕТОМ 1990 г. при перевозке в Бутырку 5 заключенных совершили побег. Перебив конвоиров, они сбежали прямо у ворот тюрьмы. Через два года из той же тюрьмы совершили побег 2 мужчин и 1 женщина. Дядьки сбежали на прогулке, а дама договорилась с подругой, которая была на нее похожа и ждала окончания срока. Под видом только что освобожденной она с документами сокамерницы вышла из тюрьмы.

 В 2003 г. в Матросской Тишине обнаружили новую пропажу. Сбежал не криминальный авторитет и не вор в законе, а уроженец Курска Алексей Дюльгер. Руководство тюрьмы недоумевало: чтобы подготовить побег, необходимы и связи, и средства. А вот Дюльгер был гол как сокол. Не говоря уже о том, что и сама статья, по которой он попал за решетку, была смешная. Дюльгеру дали 2 с небольшим года за то, что он залез в холодильник больничной столовой и украл несколько куриц и пакет молока.

Из «Вологодского пятака» не удерешь

 ПО ИНФОРМАЦИИ Главного управления исполнения наказаний, на сегодняшний день в федеральном розыске находится около тысячи человек. Для их поиска в главке создано специальное розыскное подразделение.

 А убегали ли заключенные из российских тюрем особого режима? Кстати, в колониях растет число так называемых тяжеловесов: людей, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. За убийства сидят 112 тыс. человек. По совокупности они убили более 200 тыс. человек.

 Колония «Белый лебедь» находится в черте Соликамска (Пермский край). Колония была знаменита тем, что в ней «перевоспитывались» авторитеты и воры в законе. В 1999 г. «Белый лебедь» был переквалифицирован в колонию особого режима, в которой содержатся заключенные, приговоренные к пожизненному сроку. Всего, по данным ФСИН, в России существует 5 колоний для пожизненно заключенных: кроме «Белого лебедя» это «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области, «Вологодский пятак» в поселке Новоозеро Вологодской области, «Ивдель» на Урале и колония №18 в Ямало-Ненецком округе.

 В «Черном дельфине» отбывал наказание и скончался боевик Темирбулатов по кличке Тракторист. В «Белом лебеде» умер террорист Салман Радуев. Там же были случаи нападения на контролеров и попытки заключенных сбежать, но ни одна из них не увенчалась успехом.

 ФСИН рассчитывает в 2008 г. начать применение электронных браслетов для осужденных. Уже проведены переговоры по их закупке.

 Тогда, возможно, наши арестанты и бегать перестанут?

Из досье «АН»

 АРХИВЫ Главного управления исполнения наказаний Минюста РФ свидетельствуют, что первая на Руси тюрьма была построена в 1401 г. в Новгородской республике. Острог представлял собой каменное здание с подвалом, в котором находились пыточные камеры и карцер. Первый побег из этого подвала совершил некто Стрельников, водворенный в острог за двойное убийство.

 Пик строительства тюрем в России приходится на царствование императрицы Екатерины II. К концу XIX в. в империи насчитывалось 884 пенитенциарных учреждения.

Справка «АН»

 В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ учреждениях отбывают наказание 889 тыс. заключенных, в том числе 1,5 тыс. – осужденные пожизненно. Сегодня в России 198 следст­венных изоляторов. 60% из них оборудованы современными системами безопасности. Стоимость содержания осужденного в месяц составляет в среднем 1860 рублей.

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