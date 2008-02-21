//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Мой муж… гималайский верблюд

Истории «движения» брачных аферисток России исполнилось 100 лет

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Мой муж… гималайский верблюд

Ну и штучка, Сонька Золотая Ручка!

 ГОВОРЯТ, что самой изощренной брачной аферисткой мира была леди Эмма Гамильтон, та самая, от которой потерял покой знаменитый адмирал Нельсон.

 Первой отечественной брачной аферисткой считается Сонька Золотая Ручка. Шейндля-Сура Соломониак родилась в 1846 г. в семье скупщика краденого. В 1866 г. она впервые оказалась в полиции по обвинению в краже. Уверив стражей порядка, что произошло недоразумение, Шейндля-Сура отправилась за приключениями в столицу империи. Вскоре по­знакомилась с богачом Шеломом Школьником. Он стал ее мужем. Но Школьника Сонька бросила ради карточного шулера Михеля Бренера, а его променяла на известного вора Михеля Блювштейна.

 Какой-то уж неземной красотой Сонька Золотая Ручка не блистала. «Худощава, волосы темно-русые, глаза карие, лицо рябоватое, нос умеренный, на правой щеке бородавка, рост 153 см» – вот такая «объективка» ходила по полицейским участкам Российской империи. Но Сонька отменно умела пользоваться гримом, париками и своей женст­венностью. Жертвой ее уголовного обаяния стал и банкир Догмаров. Они встретились в Одессе, в одном из ресторанов. За беседой выяснилось, что «госпожа Сен-Донато» отбывает в столицу той же, вечерней, лошадью. Испив чаю и поев «сонных» конфет, банкир захрапел. Утром он не нашел ни денег, ни ценных бумаг.

 Похоже, что мадам Золотая Ручка и не подозревала, что именно она открыла одну из самых позорных страниц в истории России: стала брачной аферисткой №1.

 Но широкого отклика инициатива Соньки тогда не получила. Это случилось через несколько десятилетий. И началось все с Вологодской губернии.
 
Аферистка Надя Кляйн

 ЛЮБОПЫТНУЮ дату отметили в августе 2007 г. вологодские краеведы: столетие судебного процесса над первой брачной аферисткой Вологодчины Надеждой Кляйн.

 Смазливая стройная брюнетка знакомилась с состоятельным мужчиной, принимала ухаживания и назначала дату помолвки. А потом сообщала, что не может идти под венец: у нее серьезно заболела мать, для лечения нужны деньги. Женихи сами открывали кошельки. Кляйн тут же исчезала. Всего в деле фигурировало 4 эпизода. Кляйн обманула женихов в Ярославле, Рыбинске и  Вологде. В Вологде в те времена жили около 20 тыс. обывателей. Все «денежные» женихи тут были на строгом учете. Наденька Кляйн стала открыто появляться на публике с лесопромышленником Нефедовым. Полиция дождалась, когда аферистка вновь получит деньги…

 Судебный процесс продолжался 3 дня. Прокурор настаивал на каторжных работах. Но приговор для малышки Кляйн оказался мягким – высылка в Турухан­ский край.

 Пример Нади Кляйн оказался заразительным: с тех пор на просторах Руси все чаще стали появляться брачные матроны.
 
Кривой полет Таис Кречет

 ИСТОРИЯ предприимчивой москвички, переводчицы по профессии Татьяны Кораблиной вызывает не только удивление, но и брезгливость.

 В 1994 г. у Кораблиной родился сын. Кто отец ребенка, она сама точно не знала. О рождении сына Юры она сообщила (на всякий случай) сыну известного режиссера Николаю Грамматикову, американскому бизнесмену Джону Хэмлету и гражданину Украины Федору Степаненко. Все отцы с радостью кинулись помогать молодой матери. Господин Грамматиков выплачивал ей содержание. Мистер Хэмлет купил трехкомнатную квартиру в Москве.

 В один из дней Таня Кораблина вдруг стала зваться Таис Кречет. Позже следствие выяснило, что мадемуазель Кораблина обманула несколько десятков мужчин, в том числе и заграничных: обещала выйти замуж, получала деньги и скрывалась.

 В 2003 г. Кречет потребовала официального признания отцовства от Грамматикова. Так ребенок получил новое свидетельство о рождении. В ноябре того же года Кречет отправилась в США, где подала заявление в органы опеки штата Флорида с целью оформления отцовства на… американского гражданина, 66-летнего Джона Хэмлета. Вернувшись в Москву, Кречет заявила, что ребенок должен переехать в США.

 Она подала иск в Преснен­ский районный суд Москвы с требованием аннулировать запись об отцовстве Грамматикова.

Страдания Патрика Нэйлора

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ из Лондона Патрик Нэйлор с первого взгляда влюбился в 45-летнюю москов­скую красавицу Людмилу Павловскую. Познакомились они через брачное агентство. Нэйлор быстро устроил Людмиле поезд­ку в Британию. Через 15 дней Патрик Нэйлор и Людмила Павловская стали мужем и женой. Приезд Людмилы, предсвадебная суета, свадьба – все это обошлось британцу в 5000 фунтов. Но через 3 дня после свадьбы Людмила упорхнула в Москву.

 В Россию Людмила улетала не с пустыми руками: муж сделал ей и ее родственникам дорогие подарки. А потом наступила тишина. И только после настойчивых звонков Нейлор получил от Людмилы сбивчивые объяснения, почему она не может вернуться.

 Причины были высосаны из пальца. Англичанин попытался вернуть хотя бы дорогое бриллиантовое кольцо. Но как только он заикнулся об этом, к нему пришли посланцы русской мафии. Они пообещали сжечь магазин Нэйлора.

 Как выяснилось позже, Патрик Нэйлор был не единственной жертвой брачной аферистки.

Невеста Коган исчезла с горизонта

 ЖИТЕЛЬ Свердловской области Алексей Расковалов долгое время переписывался с прекрасной Лерой Коган из Канады. В конце концов сделал ей предложение. Но красавица захотела денег и потребовала 3 тыс. долл. – на оформление документов для заключения брака. Расковалов отправил день­ги, но Коган вдруг исчезла с горизонта.

Жених пытался искать ее: связался с посольством России в Канаде. Однако там ему не помогли. Рассердившись, Расковалов направил на адрес посольства письмо с белым порошком. Приложил записку, в которой пообещал взорвать все посольства Канады и США. Брачного мстителя быстро нашли. Свердловский областной суд дал Расковалову 6 лет тюрьмы.

 Значит, не только наши брачные аферистки способны вытрясти из мужика деньги. Но и закордонные тоже.

 К слову, в том же Техасе с 2003 г. официально узаконены браки с животными. Так что любой может сделать предложение пони, черепахе или ламе. А еще можно выйти замуж за слона, хомяка или кролика. Никаких материальных проблем или финансовых претензий.

 А мы вот у себя в России никак друг с другом разобраться не можем. Может, потому у нас в стране так много брачных аферистов и аферисток?

Из досье «АН»

Соковыжималка замуж не хочет

 В ШТАТЕ Техас появился новый закон, благодаря которому можно регистрировать брак с представителями флоры и неодушевленными предметами. В список предметов, с которыми официально можно вступать в брачные отношения, входят цветы, овощи и фрукты, бытовая техника и электроника (кроме соковыжималки и мясорубки), игрушки, предметы личной гигиены и коллекционирования (почтовые марки, монеты и пивные банки), средства передвижения (легковые автомобили, мотоциклы и катера), одежда и нижнее белье. Всего – 754 наименования.

 Мир, похоже, совсем сходит с ума? Или все дело в брачных аферах? Лучше уж жениться на собственной пижаме, почтовой марке или стиральной машине, чем на опасно предприимчивой брачной аферистке.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Общество

Организованная ректорская группировка

Организованная ректорская группировка

«Быть доктором наук или не быть? Вот в чем вопрос!». Что-то в последние дни «жёлтый дом» Михаила Котюкова, в официальных документах громко именующийся Министерством науки и высшего образования (МОН), все время подвергается ударам ниже пояса.

//В мире

На Украине определили «благоприятный момент» для завладения российским Крымом

На Украине определили «благоприятный момент» для завладения российским Крымом

Георгий Тука, бывший член правительства Украины, рассказал, когда Киев сможет «вернуть» Крым, который в весны 2014-го является российским регионом. По данному вопросу экс-чиновник высказался в разговоре со СМИ.

//Общество

Песков прокомментировал задержание шамана, собравшегося «изгнать Путина»

Песков прокомментировал задержание шамана, собравшегося «изгнать Путина»

В Кремле прокомментировали задержание шамана из Якутии, который пешком отправился в Москву, чтобы «изгнать Путина». Отмечается, что мужчину задержали в Бурятии в ночь на 19 сентября.

//Политика

Политолог оценил слова о нападении НАТО на Калининград в случае конфликта

Политолог оценил слова о нападении НАТО на Калининград в случае конфликта

Политолог Владимир Брутер прокомментировал слова американского генерала Джеффри Харригана о том, что в случае войны с Россией одной из первых целей НАТО станет Калининградская область.

//В мире

Ветеран АТО назвал условие прекращения существования Украины через четыре года

Ветеран АТО назвал условие прекращения существования Украины через четыре года

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Предсказание российского «магистра белой магии» о крахе США обнародовали в сети

Предсказание российского «магистра белой магии» о крахе США обнародовали в сети

В сети опубликовали предсказание о будущем Соединенных Штатов, которое в свое время сделал российский иллюзионист Юрий Лонго. Мужчина, умерший в 2006 году, называл себя «магистром белой практической магии».

//Здоровье

Разрешение Минздрава пить по пять раз в неделю не понравилось врачам

Разрешение Минздрава пить по пять раз в неделю не понравилось врачам

В Минздраве заявили, что безопасной дневной долей алкоголя для мужчин является 900 мл 4,5% пива, а для женщин – 200 мл вина. При этом пить якобы можно по пять дней в неделю. Однако врачи оказались неприятно поражены подобными заявлениями.

//Общество

В столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за заморозков

В столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за заморозков

Утром в пятницу, 20 сентября, стало известно, что сотрудники Гидрометцентра объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Эта мера была принята из-за заморозков.

//Политика

Захарова: встреча Лаврова и Помпео на полях ГА ООН прорабатывается

Захарова: встреча Лаврова и Помпео на полях ГА ООН прорабатывается

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях ГА ООН прорабатывается.

//Новости партнеров

//Общество

Современное поколение прикрывает комплексы лайками и трендами

Современное поколение прикрывает комплексы лайками и трендами

Молодые люди в погоне за трендами стараются скрыть свой комплекс неполноценности, считают психологи. Любовь к брендовым вещам и лайкам указывает не на стиль, а на неуверенность в себе.

//Общество

На сколько подорожает для россиян такси в случае признания водителей сотрудниками агрегаторов?

На сколько подорожает для россиян такси в случае признания водителей сотрудниками агрегаторов?

В Госдуму РФ внесли законопроект, авторы которого предлагают обязать агрегаторов такси признать своих водителей штатными сотрудниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

//Новости СМИ2

//Культура

Ушла из жизни народная артистка СССР Ирина Богачева

Ушла из жизни народная артистка СССР Ирина Богачева

В пятницу, 20 сентября, стало известно, что в Петербурге ушла из жизни народная артистка СССР Ирина Богачева. Соответствующую информацию предоставила сегодня Санкт-Петербургская консерватория.

//В мире

Принц Гарри и герцогиня Меган оставили маленького сына в Англии и улетели в Италию

Принц Гарри и герцогиня Меган оставили маленького сына в Англии и улетели в Италию

Принц Гарри и герцогиня Меган оставили своего маленького сына в Англии и уехали вдвоем на праздник в Италию. Согласно последним данным, четырехмесячный Арчи остался под присмотром родственников и нянь.

//Шоу-бизнес

Астролог предсказала, когда разведутся Богомолов и Собчак

Астролог предсказала, когда разведутся Богомолов и Собчак

Астролог Татьяна Чодрон рассказала, как долго продлится брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. По её словам, развод неизбежен, однако сейчас молодожены действительно влюблены друг в друга.

//Происшествия

Посылку с золотым ломом на 1,4 млн рублей похитили в Москве

Посылку с золотым ломом на 1,4 млн рублей похитили в Москве

В Москве похитили посылку с золотым ломом на 1,4 миллиона рублей. Согласно последней информации осведомленных источников, кража была совершена накануне из офиса компании на северо-востоке столицы.

//Шоу-бизнес

Первый муж Заворотнюк рассказал о браке с актрисой

Первый муж Заворотнюк рассказал о браке с актрисой

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк немецкий предприниматель Олаф Шварцкопф признался, почему у них не сложился брак. По словам бизнесмена, Заворотнюк не была настроена на создание семьи, передаёт КП.

//Культура

Актриса Софи Лорен празднует юбилей

Актриса Софи Лорен празднует юбилей

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен в пятницу, 20 сентября, празднует свой юбилей. Всемирной известной артистке, очень красивой женщине и матери двоих детей сегодня исполняется 85 лет.

//Новости партнеров

//Общество

Студента в Екатеринбурге чуть не отчислили из-за связей с ЛГБТ

Студента в Екатеринбурге чуть не отчислили из-за связей с ЛГБТ

Екатеринбург за последний год все чаще попадает в скандальные происшествия: то строительство нового храма жителей не устраивает, то произведение уличного искусства коммунальщики испортят. На этот раз неприятная ситуация случилась с Уральским Государственным Экономическим Университетом (УрГЭУ), в котором чуть было не отчислили студента за пропаганду гомосексуализма.

//В мире

C начала года Украина запретила ввоз более 1,8 тысячи книг из РФ

C начала года Украина запретила ввоз более 1,8 тысячи книг из РФ

Утром в пятницу, 20 сентября, стало известно, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины с начала текущего года запретил ввоз более 1,8 тысячи книг из Российской Федерации.

//Непознанное

«Пророчество Ванги» о 300-летней Третьей мировой войне опубликовали в интернете

«Пророчество Ванги» о 300-летней Третьей мировой войне опубликовали в интернете

В интернете опубликовали приписываемое болгарскому экстрасенсу Ванге пророчество о Третьей мировой войне. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

//Политика

Лавров рассказал, что США начали размещать оружие в космосе

Лавров рассказал, что США начали размещать оружие в космосе

Сергей Лавров назвал ревизионизмом политику Соединённых Штатов относительно начала работы по размещению в космосе оружия. По мнению главы российского МИЛ, США таким образом отвергает все попытки заключить соответствующий мораторий, передаёт КП.

//Шоу-бизнес

СМИ: подруга Заворотнюк рассказала, почему актриса лечилась в Польше

СМИ: подруга Заворотнюк рассказала, почему актриса лечилась в Польше

В СМИ появилась информация, предоставленная подругой актрисы Анастасией Заворотнюк, о том, почему знаменитость лечилась в Польше. Согласно последним данные, выбор страны отнюдь не был случайным.

//В мире

Оглашен прогноз о начале войны России и Украины в случае присоединения Донбасса к РФ

Оглашен прогноз о начале войны России и Украины в случае присоединения Донбасса к РФ

В ближайшем будущем самопровозглашенные ДНР и ЛНР не станут частью Российской Федерации. Такой прогноз озвучил Павел Губарев, бывший «народный губернатор» Донбасса, лидер движения «Новороссия».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
2

В Подмосковье чиновники подключают общественные организации для рейдерства
3

Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова
4

Избиение экс-продюсера Киркорова сняла скрытая камера
5

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры