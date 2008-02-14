Дела врачей
№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
СРАЗУ два врача за последние семь дней оказались на скамье подсудимых.
Один – в Якутии. Им оказался исполняющий обязанности заведующего урологическим отделением Центра национальной медицины Минздрава Республики Саха (Якутия).
В декабре 2006 г. врач, не изучив тщательно результаты обследования и медицинские документы пациентки, принял решение о проведении операции по удалению почки. В результате неправильно поставленного диагноза и последовавшего за этим хирургического вмешательства у пациентки была удалена здоровая почка.
Уголовное дело направлено в суд.
А в Московской обл. пациентка умерла по вине врача-офтальмолога.
Наро-Фоминский городской суд вынес приговор доктору Людмиле Заболотневой. Ее пациенткой была 61-летняя женщина, инвалид 2-й группы, страдавшая бронхиальной астмой. Пенсионерка пришла на прием к офтальмологу. Врач не удосужилась пролистать хотя бы амбулаторную карту, где отмечаются противопоказания к употреблению определенных медикаментов. И назначив пациентке запрещенное ей лекарство, закапала его в глаза. Через 15 мин. у женщины остановилось сердце.
Суд учел все обстоятельства уголовного дела. А также то, что Людмила Заболотнева полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В итоге ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Кроме того, на такой же период офтальмологу запрещено заниматься врачебной деятельностью.
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