//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Борец с наркотиками торговал героином

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]

Борец с наркотиками торговал героином

 В Башкортостане осуждены 10 участников организованной преступной группы. Они занимались сбытом героина в крупном и особо крупном размерах.

 Эта бригада была создана в 2004 г. местным жителем Арсеном Полодьяном. В ее состав входил и сотрудник наркоконтроля Нусрат Ахметшин. Причем он не только «крышевал» группировку, предупреждая подельников о возможных опасностях со стороны силовых структур. Но и сам занимался поиском распространителей и реализацией героина.

 Полодьян в крупных размерах закупал наркотик. Вместе с подельниками он фасовал его и хранил в специально оборудованных подземных тайниках. Распространяли зелье в Уфе и Салавате.

 Верховный суд Башкортостана приговорил Полодьяна к 15 годам лишения свободы, Ахметшина – к трем годам с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

 Остальные члены группировки получили от 3 до 13 лет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Мнение

Повелители рабочего времени

Повелители рабочего времени

Пророчества премьера Дмитрия Медведева, даже самые отчаянные, всегда сбываются. Сказал: «денег нет!». И у большинства населения их не стало. Отлил: «лучше не работать, или работать мало». И все наперебой стали предлагать работать всего 4 дня в неделю.

//В мире

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

Американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что за последние несколько лет страны НАТО стали терять военное превосходство перед Россией. Это стало причиной принятия новой стратегии альянса.

//Экономика

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ более чем на 7%

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ более чем на 7%

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 тысяч 130 рублей, увеличившись на 850 рублей (или 7,5%). Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

//В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

//Жаркое из блогов

Варшава готовит «эскадроны смерти»

Варшава готовит «эскадроны смерти»

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Пророчество астрологов о «взлете» России в 2024 году опубликовали в интернете

Пророчество астрологов о «взлете» России в 2024 году опубликовали в интернете

В 2024 году в России начнется подъем, который продлится как минимум на протяжении пятнадцати лет. Соответствующего мнения придерживаются астрологи, утверждается в материале, появившемся в блогосфере.

//Общество

Что делать с наплывом мигрантов в Европе и России?

Что делать с наплывом мигрантов в Европе и России?

С экранов телевизоров нам постоянно твердят, как плохо стало жить в Европе из-за огромного количества беженцев. Кругом грязь и никакой безопасности. Выйдешь из дома – и тут же тебя изнасилуют или ограбят. А если задуматься, так ли уж ситуация с мигрантами в нашей стране отличается от того, что происходит на Западе?

//Общество

Почему людям нравятся плохие новости

Почему людям нравятся плохие новости

Почему людям нравятся плохие новости? Говорят, что дурные вести бегут, а хорошие плетутся прихрамывая. Трансляции плохих новостей для СМИ – дело привычное. И причина даже не в том, что в мире постоянно что-то происходит. Чернуха хорошо продается, вызывая у нас с вами устойчивый интерес.

//Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк от лечения в государственной больнице

Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк от лечения в государственной больнице

Нейрохирург Николай Коновалов рассказал, почему Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным СМИ, диагностирован рак мозга, предпочла государственной больнице частное медицинское учреждение.

//Новости партнеров

//Экономика

Новак назвал переговоры по газу с Украиной "конструктивными"

Новак назвал переговоры по газу с Украиной "конструктивными"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций России, Европейского союза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.

//Общество

Аваков хочет взять на поруки "заминировавшего мост" сержанта

Аваков хочет взять на поруки "заминировавшего мост" сержанта

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил о своем ходатайстве в защиту старшего сержанта Белько. Накануне тот был задержан после угроз взорвать мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

//Новости СМИ2

//Наука

Рогозин предложил турецким властям использовать Байконур

Рогозин предложил турецким властям использовать Байконур

Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин озвучил предложение Турции по трехстороннему сотрудничеству с Россией и Казахстаном для запуска турецких космических аппаратов.

//Общество

Елена Истягина-Елисеева: «Я не хочу, чтобы дети в нашей стране считали, что живут в дыре»

Елена Истягина-Елисеева: «Я не хочу, чтобы дети в нашей стране считали, что живут в дыре»

Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева объяснила, как мотивировать юных спортсменов, а также рассказала, почему нужно прививать детям из деревень и сел любовь к малой родине. По её словам, они чувствуют себя обделенными и это необходимо менять.

//Спорт

Чемпионы по тайскому боксу Березикова и Дрозд встретились со школьниками в музее спорта

Чемпионы по тайскому боксу Березикова и Дрозд встретились со школьниками в музее спорта

В Государственном музее спорта старшеклассники встретились с победительницей Кубка мира по тайскому боксу Юлией Березиковой, а также чемпионом мира по боксу и тайскому боксу, первым вице-президентом Федерации тайского бокса России Григорием Дроздом. Спортсмены рассказали детям о том, как справлялись с трудностями, ответили на вопросы будущих чемпионов и передали музею свои трофеи и личные вещи.

//Общество

Определена судьба чиновницы из Ульяновска, выложившей фото из "шоколадной" ванны

Определена судьба чиновницы из Ульяновска, выложившей фото из "шоколадной" ванны

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не уволит своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне. Об этом накануне заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

//Политика

Оставшаяся без работы экс-депутат Савченко стала телеведущей

Оставшаяся без работы экс-депутат Савченко стала телеведущей

Скандальной известная как на Украине, так и в России Надежда Савченко стала ведущей украинского телеканала ZIK. Она обещает раскрыть подковерные игры и тайны Верховной Рады.

//Культура

Скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев

Скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев

Скончался известный актер театра и кино Сергей Афанасьев. Ему было 55 лет. Как сообщается сегодня на сайте Союза кинематографистов России, артист умер после продолжительной болезни.

//Новости партнеров

//Спорт

Лукашенко предложил провести в Белоруссии кубок УЕФА

Лукашенко предложил провести в Белоруссии кубок УЕФА

Президент Белоруссии встретился с главой УЕФА Александером Чефериным. В ходе встречи Лукашенко похвастался своей любовью к футболу и предложил провести суперкубок в Минске. Об этом сообщают белорусские СМИ.

//Политика

Путин повысил зарплаты чиновникам и дипломатам

Путин повысил зарплаты чиновникам и дипломатам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября окладов дипработников, гражданских госслужащих, работников юстиции. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

//Общество

Фильмы ужасов являются одним из самых популярных жанров кино. А кто не любит пощекотать свои нервишки?

Фильмы ужасов являются одним из самых популярных жанров кино. А кто не любит пощекотать свои нервишки?

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать у нас истерический смех или даже панику и слезы, поэтому не советуем злоупотреблять впечатлительным зрителям.

//Шоу-бизнес

Муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына

Муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына

Как стало известно СМИ, тайным мужем 46-летней Марии Мироновой оказался 27-летний актер. Они узаконили свои отношения два года назад и все это время успешно скрывались от камер папарацци.

//Политика

Финляндия откроет еще один погранпункт на границе с РФ

Финляндия откроет еще один погранпункт на границе с РФ

Финляндия в 2024 году откроет для туристов погранпункт Париккала-Сювяоро. Он может стать четвертым по популярности пунктом пропуска для грузового транспорта и пятым - для пассажирского.

//В мире

Лукашенко оценил ситуацию в школах: "Бардак"

Лукашенко оценил ситуацию в школах: "Бардак"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес дисциплинарные взыскания ряду чиновников, в том числе премьер-министру и главе своей администрации, из-за уволенной из одной из школ Гомеля учительницы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским
2

"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
3

Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
4

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину
5

Ученые рассказали, влияют ли перепады погоды на здоровье людей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры