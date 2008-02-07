Борец с наркотиками поделился планом
№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
В АМУРСКОЙ области 4 года лишения свободы условно получил следователь наркоконтроля Николай Кузнецов. 1 февраля 2006 г. он сообщил одному из адвокатов о плане оперативников провести серию обысков в квартирах наркодилеров. Адвокат предупредил их об этом, и они уничтожили наркотики. Виновника утечки информации вычислили.
Кузнецова обвинили в совершении должностного преступления и разглашении государственной тайны. Его лишили права в течение 3 лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну.
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