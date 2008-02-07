50 тысяч за убийство

В БРЯНСКОЙ области на 9 лет осудили бывшего начальника Жуковского РОВД Владимирома Кирмишова. Его обвинили в организации заказного убийства. Жертвой преступления должен был стать председатель совета директоров Жуковской автобазы №43 Геннадий Першин.

Кирмишов на этой базе трудился гендиректором, и отношения с Першиным у него не сложились. Вот он и решил его убить. Исполнителем выбрал неоднократно судимого Михаила Федорцова.

Кирмишов предложил 50 тыс. рублей за убийство, снабдил обрезом ружья и боеприпасами. Федорцов на мокрое дело не пошел, а направился в милицию. В результате сотрудники прокуратуры инсценировали убийство Першина около его дома. Довольный результатом Кирмишов расплатился с лжекиллером и сразу же был задержан.