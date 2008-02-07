Продажные души

ПАВЕЛ Мустакимов, Артем Шеллунец и Олег Аксененко, курсанты 3-го курса Калининградского юридического института МВД, вдруг обнаружили в себе коммерческую жилку – решили торговать людьми.

12 октября 2007 г. они предложили своим знакомым приобрести в рабство для работы на стройке трех мужчин по 1 тыс. евро за каждого. Они нашли троих алкоголиков, предложили им денег, чтобы те помогли разгрузить машину. А паспорта отобрали – мол, разгрузка будет на охраняемой территории, туда нужно пропуска заказать.

27 октября сделка состоялась. Как только курсанты-работорговцы получили 3 тыс. евро, их задержали сотрудники управления собственной безопасности при УВД по Калининградской области.

Павел Мустакимов приговорен к 5 годам условно с испытательным сроком 4 года, а Артем Шеллунец и Олег Аксененко – к 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года.