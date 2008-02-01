Ох, рана! Но бдит охрана…
№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
ПРОКУРАТУРА на минувшей неделе огласила результаты проверки. Она велась по фактам избиения и причинения вреда здоровью осужденных, отбывающих там наказание, и установила следующее. Во время обысков осужденные «в целях противодействия законным требованиям сотрудников колонии о выдаче запрещенных предметов нанесли себе раны в область предплечий лезвиями от одноразовых бритвенных станков».
В Сковородинской больнице медицинскую помощь оказали 142 порезавшимся заключенным. Врачи, как сообщила прокуратура, утверждают: порезы «носили поверхностный характер и не причинили вреда здоровью».
Еще почти три десятка зэков «вскрыться» не успели: охрана отобрала у них лезвия. Правда, при этом сотрудники колонии нарвались на сопротивление. И были вынуждены применить так называемые спецсредства. В результате в больницу привезли еще 29 человек.
По итогам проверки все документы переданы в Следственный комитет. А там уже будут решать, что с ними делать.
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